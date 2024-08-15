Почему некоторые края чипсов зеленые: в Сети удивили серьезной причиной

Каждый человек, вероятно, замечал чипсы с зелеными краями, однако не все задумывались, почему это происходит - в социальных сетях "разгорелось" активное обсуждение.
Одна женщина на своей странице в Facebook поделилась снимком чипсов и написала о причине нежелательного зеленоватого цвета, передает Mirror. Большинство подписчиков заявили, что, вероятно, часть картофеля, из которого получены чипсы, были зелеными. Однако, некоторые люди имели другую версию - с научной точки зрения.
"Картофель, который был срезан для чипсов, был подвергнут воздействию слишком сильного света или солнца, а это привело к образованию хлорофилла в частях картофеля, которые были над землей", - пояснил пользователь Facebook.видео дня
"Картофель под действием света будет производить хлорофилл, как и листья. Обычно картофель находится под землей и этого не происходит, но если картофель растет слишком близко к поверхности или хранится на солнце, он станет зеленым", - отметили также в комментариях.
Однако, стоит помнить, если зеленые чипсы попали в пакет, то не стоит их есть. Если вы съедите две-три зеленые чипсы, то ничего ужасного не произойдет. Но если съесть очень много чипсов с зелеными пятнами, то можно почувствовать дискомфорт в организме.
The Daily Mirror
The Daily Mirror - британская национальная ежедневная газета в формате таблоид и является первым представителем таблоидной журналистики.
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