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Почему некоторые края чипсов зеленые: в Сети удивили серьезной причиной

Юлия Закрепа
15 августа 2024, 21:12
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Почему некоторые чипсы имеют зеленые края - в Сети разгорелась активная дискуссия по этой теме.
Почему некоторые края чипсов зеленые: в Сети удивили серьезной причиной
Почему зеленеют чипсы / коллаж: Главред, фото: unsplash, ua.depositphotos.com

Каждый человек, вероятно, замечал чипсы с зелеными краями, однако не все задумывались, почему это происходит - в социальных сетях "разгорелось" активное обсуждение.

Одна женщина на своей странице в Facebook поделилась снимком чипсов и написала о причине нежелательного зеленоватого цвета, передает Mirror. Большинство подписчиков заявили, что, вероятно, часть картофеля, из которого получены чипсы, были зелеными. Однако, некоторые люди имели другую версию - с научной точки зрения.

"Картофель, который был срезан для чипсов, был подвергнут воздействию слишком сильного света или солнца, а это привело к образованию хлорофилла в частях картофеля, которые были над землей", - пояснил пользователь Facebook.

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"Картофель под действием света будет производить хлорофилл, как и листья. Обычно картофель находится под землей и этого не происходит, но если картофель растет слишком близко к поверхности или хранится на солнце, он станет зеленым", - отметили также в комментариях.

Однако, стоит помнить, если зеленые чипсы попали в пакет, то не стоит их есть. Если вы съедите две-три зеленые чипсы, то ничего ужасного не произойдет. Но если съесть очень много чипсов с зелеными пятнами, то можно почувствовать дискомфорт в организме.

The Daily Mirror

The Daily Mirror - британская национальная ежедневная газета в формате таблоид и является первым представителем таблоидной журналистики.
Газету основал Альфред Хармсворт 2 ноября 1903 года. Сначала Daily Mirror задумывалась как газета для женщин, издаваемая женщинами, и должна была стать "отражением женской жизни". Это не принесло успеха, поэтому Хармсворт решил сделать газету более цветной и с более широким кругом освещаемых вопросов, пишет Википедия.

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