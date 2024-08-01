Главное - успеть: как узнать, что пора копать картошку

Срок созревания картофеля зависит от сорта, но есть и другие критерии.

https://glavred.info/sad-ogorod/glavnoe-uspet-kak-uznat-chto-pora-kopat-kartoshku-10585055.html Ссылка скопирована

Как узнать, что пора копать картошку / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Каждый год среди огородников возникает спорный вопрос – когда нужно копать картошку? Некоторые начинают заниматься этим уже в конце июля, особенно если посажены ранние сорта, а другие традиционно ждут начала осени. Давайте разберемся, как определить оптимальное время для сбора урожая картофеля.

Какой срок созревания картофеля?

Срок созревания картофеля зависит от сорта. Ранние сорта готовы к сбору через 70-90 дней после посадки, среднеспелые – через 90-110 дней, а поздние – через 110-130 дней. В средней полосе уборка картофеля (среднепоздние и поздние сорта) обычно происходит в августе-сентябре, пишет Апостроф.

Как узнать, что пора копать картошку?

Состояние ботвы: Одним из основных признаков зрелости картофеля является состояние ботвы. Если ботва начала сохнуть и желтеть, то через 3 недели можно начинать сбор урожая.

видео дня

Состояние почвы: Еще один верный признак – земля над кустом немного поднялась и растрескалась. Это говорит о том, что клубни готовы к выкапыванию.

Когда правильно высаживать картофель Оптимальные сроки посадки картофеля предполагаются при наступлении в почве на глубине 10 см среднесуточной температуры +6+8ºС. Для южного и центрального Полесья это первая-вторая декада, для северных и западных районов – вторая-третья декада апреля. В лесостепной зоне оптимальные сроки посадки картофеля приходятся на вторую-начало третьей декады апреля. В степной зоне оптимальные сроки посадки картофеля – третья декада марта – первая декада апреля, сообщает Институт картофелеводства.

Чтобы окончательно убедиться, что картофель дозрел, выкопайте тестовый экземпляр. Выберите 2-3 куста с ботвой разной степени усыхания и выкопайте их. Если кожура на клубнях плотная и не висит "лохмотьями", а большинство картофелин легко отделяются от куста, можно начинать сбор урожая.

Можно ли копать картошку, если ботва зеленая?

Выкапывать картофель с зеленой ботвой не рекомендуется. Если ботва еще зеленая, это значит, что клубни продолжают расти и набирать питательные вещества. Ранний сбор может привести к потере урожая, так как картофель с тонкой кожицей склонен к механическим повреждениям и гниению.

Какие растения нельзя выращивать совместно инфографика / Инфографика: Главред

Почему нельзя копать картошку слишком рано или, наоборот?

Если выкопать картофель слишком рано, его кожица будет слишком тонкой и подвержена повреждениям, что может привести к гниению и плесени при хранении. Затягивание с уборкой урожая также нежелательно, так как клубни могут пострадать от дождей и похолодания, что негативно скажется на их хранении.

Вам может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред