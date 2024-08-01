УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огород
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Сад и огород

Главное - успеть: как узнать, что пора копать картошку

Сергей Кущ
1 августа 2024, 16:08
47
Срок созревания картофеля зависит от сорта, но есть и другие критерии.
Как узнать, что пора копать картошку
Как узнать, что пора копать картошку / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Каждый год среди огородников возникает спорный вопрос – когда нужно копать картошку? Некоторые начинают заниматься этим уже в конце июля, особенно если посажены ранние сорта, а другие традиционно ждут начала осени. Давайте разберемся, как определить оптимальное время для сбора урожая картофеля.

Какой срок созревания картофеля?

Срок созревания картофеля зависит от сорта. Ранние сорта готовы к сбору через 70-90 дней после посадки, среднеспелые – через 90-110 дней, а поздние – через 110-130 дней. В средней полосе уборка картофеля (среднепоздние и поздние сорта) обычно происходит в августе-сентябре, пишет Апостроф.

Как узнать, что пора копать картошку?

Состояние ботвы: Одним из основных признаков зрелости картофеля является состояние ботвы. Если ботва начала сохнуть и желтеть, то через 3 недели можно начинать сбор урожая.

видео дня

Состояние почвы: Еще один верный признак – земля над кустом немного поднялась и растрескалась. Это говорит о том, что клубни готовы к выкапыванию.

Когда правильно высаживать картофель

Оптимальные сроки посадки картофеля предполагаются при наступлении в почве на глубине 10 см среднесуточной температуры +6+8ºС. Для южного и центрального Полесья это первая-вторая декада, для северных и западных районов – вторая-третья декада апреля. В лесостепной зоне оптимальные сроки посадки картофеля приходятся на вторую-начало третьей декады апреля. В степной зоне оптимальные сроки посадки картофеля – третья декада марта – первая декада апреля, сообщает Институт картофелеводства.

Чтобы окончательно убедиться, что картофель дозрел, выкопайте тестовый экземпляр. Выберите 2-3 куста с ботвой разной степени усыхания и выкопайте их. Если кожура на клубнях плотная и не висит "лохмотьями", а большинство картофелин легко отделяются от куста, можно начинать сбор урожая.

Можно ли копать картошку, если ботва зеленая?

Выкапывать картофель с зеленой ботвой не рекомендуется. Если ботва еще зеленая, это значит, что клубни продолжают расти и набирать питательные вещества. Ранний сбор может привести к потере урожая, так как картофель с тонкой кожицей склонен к механическим повреждениям и гниению.

Какие растения нельзя выращивать совместно инфографика
Какие растения нельзя выращивать совместно инфографика / Инфографика: Главред

Почему нельзя копать картошку слишком рано или, наоборот?

Если выкопать картофель слишком рано, его кожица будет слишком тонкой и подвержена повреждениям, что может привести к гниению и плесени при хранении. Затягивание с уборкой урожая также нежелательно, так как клубни могут пострадать от дождей и похолодания, что негативно скажется на их хранении.

Вам может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

картофель интересные новости
Реклама

Главное за день

Путин возвращает киллеров и шпионов: между Западом и РФ обмен заключенными – CBS

Путин возвращает киллеров и шпионов: между Западом и РФ обмен заключенными – CBS

17:00 Мир
РФ хочет прорвать оборону ВСУ: Сырский назвал самые горячие направления фронта

РФ хочет прорвать оборону ВСУ: Сырский назвал самые горячие направления фронта

16:40 Украина
Удар по оккупантам под Курском: в ВМС намекнули на собственное дальнобойное оружие

Удар по оккупантам под Курском: в ВМС намекнули на собственное дальнобойное оружие

16:14 Украина
Все главные новости
Реклама

Популярное

Умер дядя Гарри и Уильяма: в королевской семье случилось горе 2647

Умер дядя Гарри и Уильяма: в королевской семье случилось горе

Россияне в истерике готовятся охотиться на F-16: обнаружено первый комплекс 1412

Россияне в истерике готовятся "охотиться" на F-16: обнаружено первый комплекс

Решать должен украинский народ : Зеленский внезапно заговорил о референдуме 1247

"Решать должен украинский народ": Зеленский внезапно заговорил о референдуме

Украина под атакой Шахедов и ракет: во многих городах прозвучали взрывы 1171

Украина под атакой "Шахедов" и ракет: во многих городах прозвучали взрывы

Последние новости

17:10

Об этом мало кто знает: когда можно и нельзя одалживать деньги

17:00

Путин возвращает киллеров и шпионов: между Западом и РФ обмен заключенными – CBS

16:50

Впервые: Украина запустила больше дальнобойных дронов, чем РФ - Forbes

16:40

РФ хочет прорвать оборону ВСУ: Сырский назвал самые горячие направления фронта

16:35

Группа TAS инвестирует миллионы в модернизацию производства и инновации новости компании

ВВК при бронировании, вручение повесток и штрафы: интервью с представительницей Киевского ТЦКВВК при бронировании, вручение повесток и штрафы: интервью с представительницей Киевского ТЦК
16:14

Удар по оккупантам под Курском: в ВМС намекнули на собственное дальнобойное оружие

16:08

Главное - успеть: как узнать, что пора копать картошку

16:08

Из 14 резервных бригад ВСУ партнеры оснастили оружием только три – Зеленский

16:05

Проще, чем может показаться: как убрать катышки - 5 действенных лайфхаковВидео

Реклама
15:50

Начинается "белая полоса": 3 знака зодиака, которым крупно повезет в августеВидео

15:42

Похолодает и будут грозовые дожди: Украину накрывает опасная погода

15:17

Что нельзя делать на следующий день после Маковея: строгие приметы

15:10

Порошенко не препятствовал Деркачу в координировании агентуры в Украине в обмен на ведение бизнеса в РФ - блогер

14:41

Смертельная авария: в Польше украинский микроавтобус попал в ДТП, есть погибший

14:29

Когда "Резерв+" считается военно-учетным документом: разъяснение ТЦК

14:29

Странную радугу найдет только остроглазый гений: загадка, которую нужно выполнить за 5 секунд

13:49

"Захватить Харьков им уже не удастся": РФ изменила цель и приоритет - Зеленский

13:19

Россияне в истерике готовятся "охотиться" на F-16: обнаружено первый комплекс

13:14

Китайский гороскоп на завтра 2 августа: Козлам - хорошие вести, Обезьянам - отчаяние

13:12

Массированная атака РФ на Украину в августе: Жданов предупредил украинцев

Реклама
12:55

Гороскоп на август-2024 для всех от Влада Росса: кому повезёт в конце летаВидео

12:37

Удобрение из крапивы - настоящее сокровище: что им можно поливать

12:29

Как по ушам определить характер человека: быстрая проверка

12:13

Анастасия Стоцкая взбудоражила россиян новой фотографией дочери

12:12

Священник УПЦ МП готовил удар по эшелонам ВСУ на Харьковщине: что известноФото

12:02

В Украину возвращается аномальная жара: синоптик назвала сроки

11:50

Первое "серебро": Украина завоевала вторую медаль на Олимпиаде-2024

11:36

Украине грозят серьезные обстрелы: Росс назвал опасные даты в августе 2024Видео

11:19

Бегство любыми способами: оккупанты массово хотят выбраться из Украины - ГУР

10:38

"Шахед" попал в дом российского оппозиционера под Киевом: что известно

10:32

Ночная атака РФ по Украине "Искандерами" и "Шахедами": что удалось сбить ПВО

10:28

Враг движется уже без тяжелой техники: ВСУ рассказали, что изменилось возле Часового Яра

09:56

Почему огурцы растут кривые и что с этим делать

09:53

Мгновенного преимущества не будет, "но": чего ждать от F-16 в Украине - генерал США

09:49

Бронирование не освобождает: в ТЦК предупредили украинцев о прохождении ВВК

09:37

"Слишком опасно": у звезды "Бриллиантовой руки" обнаружили опухоль - СМИ

09:28

Гороскоп на завтра 2 августа: Стрельцам - много препятствий, Водолеи получат все, что захотят

09:27

"Кто-то расстроился": из-за возможного прибытия F-16 в Украину РФ изменила тактику удара

09:09

Израиль убил лидеров "Хезболлы" и ХАМАСа: что дальше?мнение

08:49

"Без ответа": король Чарльз отрекся от принца Гарри

Реклама
08:40

Обломки беспилотников после атаки РФ упали в Румынии: реакция страны

07:43

Приблизились к Покровску: РФ оккупировала Тимофеевку на Донбассе - DeepState

06:54

Механизмов "пряник - кнут" нет: о повышении налоговмнение

06:43

Украина получила шесть истребителей F-16 от Нидерландов - The Times

05:35

Гороскоп на август 2024 для Дев: чего ждать в любви, работе, финансахВидео

05:30

Сможет ли Китай пересечь "красные линии" после выборов в США: эксперт раскрыл детали

04:27

Нужно ли уведомлять ТЦК о бракосочетании и рождении детей: разъяснение

03:30

Нужно ли проходить ВВК тем, кто обновил данные через "Резерв+": ответ ТЦК

03:08

Военнообязанных могут доставить в ТЦК даже после обновления данных: в чем причина

02:30

5-я статья не сработает: появился неожиданный сценарий войны РФ с НАТО

^
Мобилизация в Украине
Минобороны запустило приложение "Резерв+" для военнообязанных: как оно работаетКак теперь нужно проходить ВВКНа одну справку меньше: что нужно знать при обновлении данных в ТЦК
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Сад и огород
Что выгодно выращивать на огороде в УкраинеКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Лайфхаки і хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с Авраменко
Персоны
Валерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новости
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Поздравления
С днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять