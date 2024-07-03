Нужно ли чистить молодую картошку перед тем как варить: ответ сразит наповал

Раскрыт секрет идальной картошки - нужно ли чистить молодой картофель.

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Как правильно варить молодой картофель / Коллаж: Главред, Фото: Pixabay/JamesHills, Pixabay/Hans

Молодой картофель – долгожданное и желанное блюдо на столе у многих людей. Известно, что молодая картошка обладает большим количеством полезных свойств, потому что богата микроэлементами и витаминами.

Молодой картофель отличается тем, что у него чрезвычайно нежная и тонкая шкурка и некоторые предпочитают готовить клубни не очищенными. Более того, существует расхожее мнение о том, что употреблять в пищу неочищенный картофель даже полезно.

Можно ли есть молодой картофель с кожурой

Специалисты предупреждают о том, что при выращивании картофеля нередко пользуются различными видами удобрений и химических препаратов для повышения урожая и борьбы с вредителями. Поэтому стоит задуматься перед тем, как употреблять картофель в пищу вместе с кожурой, ведь есть вероятность, что химия может собираться именно в оболочке клубня.

Другое дело, если вы употребляете картофель со своего огорода, на котором не применяются химические препараты. Агрономы говорят о том, что такую молодую картошку не только можно, но и нужно есть с кожурой. Это объясняется тем, что именно в ней содержится множество витаминов и полезных минеральных веществ.

Что такое картофель? Картофель, или паслен клубненосной (лат. Solánum tuberósum), - вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслен (Solanum) семейства Пасленовые (Solanaceae). Клубни картофеля являются важным пищевым продуктом, сообщает "Википедия".

Как правильно чистить молодую картошку

Есть простые и действенные способы быстро очистить молодой картофель от кожуры. Для этого положите клубни в кастрюлю с водой и накройте крышкой. После этого дайте картошке постоять в воде. Потом слегка потрясите кастрюлю, стараясь не пролить воду и выньте картофель. Если это не помогло, такую процедуру можно повторить. Еще один способ с таким же принципом действий – можно вместо кастрюли использовать плотный полиэтиленовый пакет.

Можно ли есть неочищенную молодую картошку

У многих возникает соблазн употребить молодую картошку прямо с кожурой, ведь она очень тонкая, да к тому же еще и полезная. Не отказывайте себе в таком удовольствии, однако перед приготовлением тщательно промойте клубни. Также необходимо убедиться, что ваш картофель экологически чист и выращен без химии, ведь ее следы могут оставаться на кожуре.

Что содержится в кожуре молодой картошки

Известно, что в кожуре молодой картошки можно найти множество полезных минеральных веществ. Кроме того, в шкурке молодого картофеля присутствует калий, который просто необходим для здоровья сердца.

Смотрите видео - рецепт картофельной запеканки:

Нужно ли чистить картошку перед варкой

Многие предпочитают варить картофель без предварительной очистки от кожуры. Действительно, после проварки шкурка клубней отделяется гораздо легче. Однако если вы решили почистить картошку перед тем, как ее сварить, помните о том, что делать это надо перед самым процессом приготовления. Иначе есть риск, что картофель может быстро потемнеть.

/ Главред

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