Когда солить картошку при варке: фатальная ошибка может угробить блюдо

Сколько варить картошку в кипящей воде - нужно ли закрывать кастрюлю крышкой при варке картошки.

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Нужно ли солить при варке картофель в мундире / Коллаж: Главред, Фото: Pixabay/doctorculebra, Pixabay/cokolatetnica, Pixabay/kropekk_pl

Вареный картофель является одним из наиболее распространенных блюд на столах во многих домах. Этот простой, но одновременно дающий силы продукт приносит не только ощущение сытости, но и известен своими полезными свойствами.

При этом есть несколько способов приготовления картошки в кипящей воде – от варки "в мундирах", до пюре. Вместе с тем у многих возникает вопрос о том, когда правильно солить картошку при приготовлении.

Когда солить картошку

Кулинарные эксперты говорят о том, что добавлять соль при варке картофеля лучше в конце процесса приготовления. Это следует делать примерно за пять-десять минут до окончания процесса.

Вместе с тем не стоит забывать о том, что это время может варьироваться в зависимости от рецепта. Важное уточнение - если вы готовите картофель в мундире, соль добавляют после закипания воды.

Что такое картофель? Картофель, или паслен клубненосной (лат. Solánum tuberósum), - вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслен (Solanum) семейства Пасленовые (Solanaceae). Клубни картофеля являются важным пищевым продуктом, сообщает "Википедия".

Когда добавлять соль при варке картошки

Опытные кулинары знают о том, что не стоит добавлять соль в холодную воду вместе с очищенным картофелем. В этом случае соль попросту не растворится в воде.

Также существует риск того, что картофель при приготовлении может сильно развариться. Поэтому существует негласное правило о том, что посолить картошку нужно через 5-7 минут после того, как закипит вода.

Как правильно варить картофель

В случае, если ваш рецепт предусматривает приготовление разварившегося картофеля, есть простой способ добиться этого при минимальных усилиях. Для этого рекомендуется добавить в воду 1 столовую ложку уксуса в расчете на 1 л воды.

Кастрюлю с картофелем поставьте кастрюлю на средний огонь, а когда вода закипит, убавьте его. Целый очищенный картофель варится 20–25 минут, нарезанный на кусочки — 15–20 минут.

/ Главред

Сколько варить картошку в кипящей воде

Многие варят картошку, ориентируясь на свои собственные методы, или проще говоря, "на глазок". Однако, по словам кулинаров, есть определенное количество времени, которого картофелю будет достаточно провести в кипящей воде для приготовления.

Почти наверняка примерно через 30-35 минут после закипания воды в кастрюле картофель будет готов. Не стоит забывать о том, что молодая картошка варится быстрее. Поэтому она может быть готова уже через 20-25 минут после закипания воды.

Смотрите видео - хрустящие и румяные картофельные вафли:

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