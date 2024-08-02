Когда солить картошку при варке: фатальная ошибка может угробить блюдо

Вареный картофель является одним из наиболее распространенных блюд на столах во многих домах. Этот простой, но одновременно дающий силы продукт приносит не только ощущение сытости, но и известен своими полезными свойствами.
При этом есть несколько способов приготовления картошки в кипящей воде – от варки "в мундирах", до пюре. Вместе с тем у многих возникает вопрос о том, когда правильно солить картошку при приготовлении.
- Когда солить картошку
- Что такое картофель?
- Когда добавлять соль при варке картошки
- Как правильно варить картофель
- Сколько варить картошку в кипящей воде
- Смотрите видео - хрустящие и румяные картофельные вафли:
Когда солить картошку
Кулинарные эксперты говорят о том, что добавлять соль при варке картофеля лучше в конце процесса приготовления. Это следует делать примерно за пять-десять минут до окончания процесса.
Вместе с тем не стоит забывать о том, что это время может варьироваться в зависимости от рецепта. Важное уточнение - если вы готовите картофель в мундире, соль добавляют после закипания воды.
Что такое картофель?
Картофель, или паслен клубненосной (лат. Solánum tuberósum), - вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслен (Solanum) семейства Пасленовые (Solanaceae). Клубни картофеля являются важным пищевым продуктом, сообщает "Википедия".
Когда добавлять соль при варке картошки
Опытные кулинары знают о том, что не стоит добавлять соль в холодную воду вместе с очищенным картофелем. В этом случае соль попросту не растворится в воде.
Также существует риск того, что картофель при приготовлении может сильно развариться. Поэтому существует негласное правило о том, что посолить картошку нужно через 5-7 минут после того, как закипит вода.
Как правильно варить картофель
В случае, если ваш рецепт предусматривает приготовление разварившегося картофеля, есть простой способ добиться этого при минимальных усилиях. Для этого рекомендуется добавить в воду 1 столовую ложку уксуса в расчете на 1 л воды.
Кастрюлю с картофелем поставьте кастрюлю на средний огонь, а когда вода закипит, убавьте его. Целый очищенный картофель варится 20–25 минут, нарезанный на кусочки — 15–20 минут.
Сколько варить картошку в кипящей воде
Многие варят картошку, ориентируясь на свои собственные методы, или проще говоря, "на глазок". Однако, по словам кулинаров, есть определенное количество времени, которого картофелю будет достаточно провести в кипящей воде для приготовления.
Почти наверняка примерно через 30-35 минут после закипания воды в кастрюле картофель будет готов. Не стоит забывать о том, что молодая картошка варится быстрее. Поэтому она может быть готова уже через 20-25 минут после закипания воды.
Смотрите видео - хрустящие и румяные картофельные вафли:
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