'Катастрофа уже начинается': эксперт оценил, сколько еще Россия сможет воевать

С приходом Трампа к власти в США у России начались серьезные проблемы.

Что будет с Россией после отказа мира от ее нефти / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот из видео на YouTube

Что сказал Загородний:

Прекращение продажи нефти может обернуться катастрофой для РФ

Продолжительность войны в Украине зависит от нескольких факторов

Страна-агрессор Россия в основном пополняет свой бюджет за счет продажи нефти. США уже усилили давление на страны, которые до сих пор покупают у РФ этот природный ресурс.

Таким образом Россия может остаться ни с чем. Об этом в интервью Главреду заявил политический и экономический эксперт Тарас Загородний.

По его словам, кроме нефти и газа у россиян есть еще один источник доходов - удобрения. Но Украина уже начала бить по химической промышленности РФ, поэтому с удобрениями также будут возникать вопросы.

"По сути, Россия не имеет других источников доходов, она жила с продажи нефти и газа. Но ключевой для РФ рынок - рынок Европы - потерян, там уже американцы", - отметил эксперт.

При таких условиях, кажется, Россия не сможет еще долгое время воевать против Украины. Однако это зависит не только от доходов страны-агрессора. Загородний объяснил, что США могут готовить новые "сюрпризы" для Путина.

Кроме этого украинские военные будут продолжать наносить удары по РФ. Если, например, таким образом удастся парализовать российскую железную дорогу на неделю, то можно будет считать, что для Москвы начнется катастрофа.

"А потом Украина может вдруг провести наступление там, где российские войска ничего не смогут сделать. Так что факторов много, и они прежде всего зависят от Украины", - пояснил Загородний.

Цена на нефть / Инфографика: Главред

Давление по покупке российской нефти - последние новости

Напомним, Главред писал, что Индия обвинила Соединенные Штаты в "нападках" из-за импорта нефти из страны-агрессора России. В Нью-Дели назвали решение о 25% пошлинах, мол, неразумным, несправедливым и необоснованным. Государство угрожает "принять ответные меры".

Однако впоследствии СМИ обнародовали информацию, что государственные нефтеперерабатывающие предприятия Индии пока отказываются от закупок российской нефти из-за усиления давления на Нью-Дели.

Ранее стало известно, что США могут ввести санкции и против Китая за покупку российской нефти, однако произойдет это не сейчас, потому что уже анонсированы будущие американо-китайские переговоры.

О персоне: Тарас Загородний Тарас Загородний (родился 7 февраля 1979 года в г. Николаев) - политтехнолог, блогер, политический и экономический эксперт. Более 20 лет занимается политическим консалтингом, участвовал в избирательных кампаниях как политтехнолог, ведет блоги в украинских СМИ и является частым гостем политических ток-шоу.

