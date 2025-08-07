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США выбирают между давлением и сделкой: введет ли Трамп санкции против Китая

Анна Ярославская
7 августа 2025, 02:30
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Введение санкций против Китая может стать важным элементом демонстрации Трампом политической силы.
Трамп, Си Цзиньпин
Судьба санкций зависит от результатов предстоящей встречи лидеров США и Китая / Коллаж Главред, фото - whitehouse.gov, ua.depositphotos.com

Главные тезисы:

  • США могут ввести санкции против Китая за покупку российской нефти
  • Решение будет приниматься после встречи Трампа и Си Цзиньпина
  • До переговоров ни Вашингтон, ни Пекин не будут предпринимать жёстких шагов

Глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак считает, что США могут ввести санкции против Китая за покупку российской нефти, однако произойдет это не сейчас.

По его словам, анонсированы предстоящие американо-китайские переговоры, в том числе встреча лидеров США и Китая.

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"До этой встречи ни одна из сторон не будет предпринимать жестких действий, потому что хотят во время личной встречи решить наиболее проблемные глобальные вопросы. Поэтому следует дождаться разговора Дональда Трампа и Си Цзиньпина и заявлений после него", - сказал экономист в интервью Главреду.

Новак подчеркнул, что введение санкций против Китая может стать важным элементом демонстрации Трампом политической силы.

"Но не исключен и второй вариант: Трамп на встрече с Си Цзиньпином договорится о ключевых формулах взаимоотношений, и тогда США не будут давить на Китай и дадут ему возможность действовать в отношении России по собственному усмотрению, но при этом Трамп будет добиваться преференций именно для американской экономики, например, в виде значительного увеличения китайских инвестиций в экономику США", - добавил эксперт.

Новак добавил: "Оба варианта опять-таки зависят от предстоящей встречи американского и китайского лидеров".

санкции
Санкции против России / Инфографика: Главред

Ультиматум Трампа Путину - что известно

14 июля 2025 года Трамп объявил о планах наложить 100% таможенные тарифы на российский экспорт, если Москва не согласится на мирное соглашение в течение 50 дней.

Кроме того, Трамп готов подписать двухпартийный законопроект о 500-процентных пошлинах для стран, которые до сих пор покупают у России нефть и спонсируют ее экономику для ведения войны против Украины. Ограничения могут ударить по Китаю, Индии и Турции.

Сенатор Конгресса США от Демократической партии Ричард Блюменталь заявил, что российский диктатор Владимир Путин "не заслуживает дополнительного времени". По его словам, США должны ускориться с голосованием законопроекта о санкциях.

Сегодня специальный посланник президента США Стив Уиткофф находится с визитом в России. Как пишет издание The New York Post, администрация Трампа дает главе РФ Владимиру Путину еще один шанс продемонстрировать серьезность своих намерений прекратить вторжение в Украину.

Сам Трамп заявил, что подождет и посмотрит, как пройдут переговоры, прежде чем принять окончательное решение о введении вторичных санкций и увеличении пошлин в отношении стран, которые покупают российскую нефть и обеспечивают Россию основным источником дохода.

"Президент всегда отдаёт предпочтение именно такому результату", - подчеркнул собеседник, знакомый с ходом обсуждений.

Ранее Трамп заявил, что российская сторона "хитрая" и "достаточно хорошо уклоняется от санкций", поэтому дальнейшие действия будут зависеть от развития ситуации.

"Вы знаете, они хитрые персонажи и достаточно хорошо умеют уклоняться от санкций. Поэтому посмотрим, что будет", — сказал американский лидер.

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О персоне: Андрей Новак

Андрей Новак – украинский экономист, ученый, общественный деятель, автор книги "Как поднять украинскую экономику", кандидат экономических наук. В 2010 году стал председателем Комитета экономистов Украины, в 2011-м – был избран проректором Европейского университета. 6 февраля 2019 года официально стал кандидатом на выборах президента Украины, пишет Википедия.

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