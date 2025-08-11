Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Политика

Россия хочет заключить сделку с Трампом: эксперт рассказал о маневрах Путина

Анна Косик
11 августа 2025, 10:52
195
В Москве не спроста заговорили о возможной встрече с президентом США.
Трамп, Путин
Россияне хотят использовать встречу Путина с Трампом / Коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, facebook.com/DonaldTrump

Что сказал Розумный:

  • Путин хочет в будущем заключить сделку с Трампом
  • Сейчас России невыгодно соглашаться на обязательства перед США
  • Диктатор делает дипломатические маневры, чтобы сохранить контакт с Трампом

Представители страны-агрессора России начали озвучивать заявления о готовности к переговорам с президентом США Дональдом Трампом из-за желания заключить в будущем с США большую сделку.

Об этом в интервью Главреду рассказал политический эксперт, профессор кафедры международных отношений Киевского университета имени Бориса Гринченко Максим Розумный.

видео дня

По его словам, Путин не хочет обрывать связь со Штатами и заходить в тупик, чтобы сохранить возможность заключить соглашение о разделе сфер влияния и будущем взаимовыгодном сотрудничестве.

"Но сейчас - момент, когда Путину это невыгодно по многим причинам. Прежде всего потому, что он не достиг целей так называемой СВО. Поэтому идти на подобную сделку для него будет репутационная потеря внутри России", - пояснил эксперт.

В то же время России нужно сохранить такую возможность на будущее, когда у Москвы будет более выгодная позиция. Поэтому команда Путина и делает дипломатические маневры.

Чего ожидает от встречи с Путиным Трамп

Ранее генсек НАТО Марк Рютте намекнул, что предстоящая встреча лидеров США и РФ станет проверкой для Путина со стороны Трампа. Американский президент хочет увидеть, насколько серьезно кремлевский диктатор относится к вопросу прекращения войны в Украине.

В НАТО считают, что эта встреча станет шагом к началу полномасштабных переговоров, которые охватят вопросы территориальной целостности, гарантий безопасности и права Украины самостоятельно определять свое будущее как суверенного государства без внешних ограничений.

Переговоры Трампа и Путина - последние новости

Напомним, Главред писал, что 15 августа на Аляске состоится встреча президента США Дональда Трампа и главы Кремля Владимира Путина. Белый дом не подтвердил точного места проведения встречи. Однако СМИ стало известно, в каком городе Секретная служба США арендовала дом.

Ранее стало известно, что в Америке и Европе высказываются опасения, что Путин выдвинул идею встречи, чтобы и дальше тянуть время, а не для того, чтобы договориться о мире.

Аналитики ISW накануне предупредили, что Кремль стремится использовать предстоящий саммит на Аляске для раскола между США и Европой, а не для реальных усилий по достижению мира.

Другие новости:

О персоне: Максим Розумный

Максим Розумный - украинский политолог, философ, журналист, поэт. Доктор политических наук. С 2024 года - профессор кафедры международных отношений Киевского столичного университета имени Бориса Гринченко. Родился 27 июня 1969 года в городе Киев. Окончил Киевский государственный университет имени Тараса Шевченко, факультет журналистики (1992). Заведующий отделом стратегических коммуникаций Национального института стратегических исследований (2005-2008); советник вице-премьер-министра Украины (2008); заведующий отделом гуманитарной политики и безопасности Национального института проблем международной безопасности (с 2009), пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Дональд Трамп Владимир Путин Максим Розумный мирные переговоры
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Когда усилится жара: на Украину надвигается антициклон Julia

Когда усилится жара: на Украину надвигается антициклон Julia

12:28Синоптик
В РФ затонул новейший корабль флота России - появились новые детали

В РФ затонул новейший корабль флота России - появились новые детали

10:34Война
"Путин хочет вырваться из капкана": что заставит его выбирать между двумя вариантами

"Путин хочет вырваться из капкана": что заставит его выбирать между двумя вариантами

10:24Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 11 августа: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 11 августа: что происходит на фронте (обновляется)

В Украине пересчитают пенсии: кому светит внеплановое повышение выплат

В Украине пересчитают пенсии: кому светит внеплановое повышение выплат

Китайский гороскоп на сегодня 11 августа: Тиграм - ссоры, Обезьянам - напряжение

Китайский гороскоп на сегодня 11 августа: Тиграм - ссоры, Обезьянам - напряжение

Дроны впервые атаковали Коми: россияне жалуются на взрывы на Ухтинском НПЗ

Дроны впервые атаковали Коми: россияне жалуются на взрывы на Ухтинском НПЗ

Тайный миротворец: соратник Путина добивается окончания войны с Украиной — NYT

Тайный миротворец: соратник Путина добивается окончания войны с Украиной — NYT

Последние новости

12:06

Рамина Эсхакзай сообщила о большом горе в семье - что случилось

12:00

Еще хуже, чем в СССР: Загородний описал возможную судьбу РоссииВидео

11:51

Цены в Украине начнут снижаться: прогноз, когда и какие продукты подешевеют

11:40

Любимцы судьбы: 5 знаков зодиака, которым везет от природы

11:37

Улетная закуска: намазка на хлеб из простейших ингредиентов - идеальный завтракВидео

Бонусы для Путина и риск для Европы: Максим Розумный - о последствиях встречи на АляскеБонусы для Путина и риск для Европы: Максим Розумный - о последствиях встречи на Аляске
11:35

Почему белые акулы имеют белый живот: его роль удивит всех

11:27

Обмен территориями между Украиной и РФ в обмен на мир - появился тревожный прогноз

11:11

"Вытье и сопли": что стало известно о предательнице Ани Лорак

10:52

Россия хочет заключить сделку с Трампом: эксперт рассказал о маневрах Путина

Реклама
10:44

Вода не уходит в ванной: два простых средства решат проблему за час

10:34

В РФ затонул новейший корабль флота России - появились новые детали

10:24

"Путин хочет вырваться из капкана": что заставит его выбирать между двумя вариантами

10:21

Китайский гороскоп на завтра 12 августа: Собакам - богатство, Кроликам - сложные ситуации

10:01

Гороскоп на завтра 12 августа: Ракам - неудачи, Рыбам - потери

09:58

Почему "мирный план" Трампа обреченмнение

09:52

Совсем не связано с виноградом - раскрыт секрет названия города ИзюмВидео

09:50

Как сделать, чтобы в гараже не было сырости: 3 решения проблемыВидео

09:48

Пошла на крайности: как Наташа Королева выбивает гражданство РФ для мамы

09:38

Тайный миротворец: соратник Путина добивается окончания войны с Украиной — NYT

09:03

"Мы неправильно понимаем его подход": что задумал Трамп насчет войны в Украине

Реклама
08:58

"Она уже тогда родила": что известно об общем ребенке Потапа и Каменских

08:47

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 11 августа (обновляется)

08:29

В США "слили" план Путина на встречу с Трампом на Аляске - чего ждать Украине

08:28

Тайная резиденция на Аляске: в каком городе могут встретиться Трамп и Путин

08:24

Карта Deep State онлайн за 11 августа: что происходит на фронте (обновляется)

07:43

Атака дронов и пожар в РФ: дроны атаковали Арзамасский приборостроительный заводВидео

06:59

Как Трамп будет действовать на переговорах с Путиным: прогноз посла Украины в США

06:22

Встреча на Аляске: территории и санкции и начало предвыборных срачей в Украинемнение

05:30

Ребус для тех, у кого великолепное зрение: надо за 5 секунд найти цифру 22

04:30

Кто придумал название "Российская империя": и как к этому причастен украинецВидео

03:30

Прорыв в борьбе с болезнью Альцгеймера: ученые на пороге большой разгадки

03:00

Супертест на IQ: найдите 3 отличия на картинке со скрипачем за 35 секунд

02:35

Удача улыбнется двум знакам зодиака 11 августа: кто в списке

02:25

"Ни о чем не жалею": Оля Цибульская показала единственное фото со своей свадьбы

01:30

Мама отдыхает: как изменилась фигура Леси Никитюк после родов

10 августа, воскресенье
23:42

"Опомнитесь, люди!": сестра Софии Ротару встала на защиту певицы

23:22

Толчки почувствовали даже в Стамбуле: в Турции произошло разрушительное землетрясение

23:11

Вера Брежнева вернулась в Украину: "Счастлива разделить момент"

23:09

УПЛ: "Шахтер" впервые в сезоне потерял очки, сыграв в "Карпатами"Видео

22:14

В Германии прокомментировали встречу Трампа и Путина: на что надеется Мерц

Реклама
21:59

Паника - худший союзник: почему слухи об уступках России не стоят вниманиямнение

21:51

Трамп устроит Путину проверку на Аляске без окончательной сделки для Украины – Рютте

21:27

5 мифов СССР: как пропаганда переписала историю и память

20:44

РФ влупила по автовокзалу и клинике Запорожья: появилась реакция ЗеленскогоФото

20:29

"Могла изменить ход истории": актриса рассказала об отказе Трампу в свидании

20:13

Китайский гороскоп на сегодня 11 августа: Тиграм - ссоры, Обезьянам - напряжение

20:08

Почему люди говорят во сне: специалисты назвали основные причины

19:47

Влупит +12 и будут лить грозовые дожди: Украину накрывает мощная штормовая погода

19:21

Оккупанты ударили по автовокзалу Запорожья: под завалами могут быть люди

19:04

"Ожидается почвенная засуха": синоптик предупредил об опасных погодных условиях

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыЗакускиНапиткиСалатыПраздничное меню
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Новости шоу бизнеса
Филипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихПотапВиталий КозловскийСофия РотаруОльга Сумская
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять