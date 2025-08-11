Россия хочет заключить сделку с Трампом: эксперт рассказал о маневрах Путина

В Москве не спроста заговорили о возможной встрече с президентом США.

https://glavred.info/politics/rossiya-hochet-zaklyuchit-sdelku-s-trampom-ekspert-rasskazal-o-manevrah-putina-10688753.html Ссылка скопирована

Россияне хотят использовать встречу Путина с Трампом / Коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, facebook.com/DonaldTrump

Что сказал Розумный:

Путин хочет в будущем заключить сделку с Трампом

Сейчас России невыгодно соглашаться на обязательства перед США

Диктатор делает дипломатические маневры, чтобы сохранить контакт с Трампом

Представители страны-агрессора России начали озвучивать заявления о готовности к переговорам с президентом США Дональдом Трампом из-за желания заключить в будущем с США большую сделку.

Об этом в интервью Главреду рассказал политический эксперт, профессор кафедры международных отношений Киевского университета имени Бориса Гринченко Максим Розумный.

видео дня

По его словам, Путин не хочет обрывать связь со Штатами и заходить в тупик, чтобы сохранить возможность заключить соглашение о разделе сфер влияния и будущем взаимовыгодном сотрудничестве.

"Но сейчас - момент, когда Путину это невыгодно по многим причинам. Прежде всего потому, что он не достиг целей так называемой СВО. Поэтому идти на подобную сделку для него будет репутационная потеря внутри России", - пояснил эксперт.

В то же время России нужно сохранить такую возможность на будущее, когда у Москвы будет более выгодная позиция. Поэтому команда Путина и делает дипломатические маневры.

Чего ожидает от встречи с Путиным Трамп

Ранее генсек НАТО Марк Рютте намекнул, что предстоящая встреча лидеров США и РФ станет проверкой для Путина со стороны Трампа. Американский президент хочет увидеть, насколько серьезно кремлевский диктатор относится к вопросу прекращения войны в Украине.

В НАТО считают, что эта встреча станет шагом к началу полномасштабных переговоров, которые охватят вопросы территориальной целостности, гарантий безопасности и права Украины самостоятельно определять свое будущее как суверенного государства без внешних ограничений.

Переговоры Трампа и Путина - последние новости

Напомним, Главред писал, что 15 августа на Аляске состоится встреча президента США Дональда Трампа и главы Кремля Владимира Путина. Белый дом не подтвердил точного места проведения встречи. Однако СМИ стало известно, в каком городе Секретная служба США арендовала дом.

Ранее стало известно, что в Америке и Европе высказываются опасения, что Путин выдвинул идею встречи, чтобы и дальше тянуть время, а не для того, чтобы договориться о мире.

Аналитики ISW накануне предупредили, что Кремль стремится использовать предстоящий саммит на Аляске для раскола между США и Европой, а не для реальных усилий по достижению мира.

Другие новости:

О персоне: Максим Розумный Максим Розумный - украинский политолог, философ, журналист, поэт. Доктор политических наук. С 2024 года - профессор кафедры международных отношений Киевского столичного университета имени Бориса Гринченко. Родился 27 июня 1969 года в городе Киев. Окончил Киевский государственный университет имени Тараса Шевченко, факультет журналистики (1992). Заведующий отделом стратегических коммуникаций Национального института стратегических исследований (2005-2008); советник вице-премьер-министра Украины (2008); заведующий отделом гуманитарной политики и безопасности Национального института проблем международной безопасности (с 2009), пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред