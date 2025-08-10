Укр
В Германии прокомментировали встречу Трампа и Путина: на что надеется Мерц

Марина Фурман
10 августа 2025, 22:14
Канцлер Германии считает, что переговоры на Аляске не должны остаться без результата.
Мерц сделал заявление о встрече Трампа и Путина / Коллаж: Главред, фото: ОП, УНИАН, kremlin.ru

Основное:

  • Мерц надеется на трехстороннюю встречу
  • Канцлер Германии высказался о последствиях переговоров Трампа и Путина

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что 10 августа планирует провести телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Тема разговора - запланированная встреча американского лидера с российским диктатором Путиным на Аляске. Об этом он сообщил в интервью программе tagesthemen.

"Мы интенсивно готовимся на европейском уровне вместе с американским правительством к этой встрече. Мы надеемся и исходим из того, что правительство Украины, что президент Зеленский, будет принимать в ней участие", - сказал Мерц.

Немецкий канцлер подчеркнул, что он не может принять ситуацию, когда через головы европейцев и украинцев обсуждают или даже решают территориальные вопросы между Россией и Америкой.

"Я исхожу из того, что американское правительство видит это так же, поэтому и существует такая тесная координация", - подчеркнул Мерц.

Он добавил, что события, которые произойдут в пятницу на Аляске, не должны остаться без результата. Они должны иметь последствия.

"Или в направлении усиления давления на Россию, или в направлении того, чтобы Россия сама поняла, что эту войну нельзя продолжать", - сказал он.

Канцлер также выразил надежду, что во время предстоящей встречи на высшем уровне будет принято решение и по установлению перемирия в войне, которую Россия ведет против Украины.

Обещания Трампа, Трамп инфографика
Обещания Трампа / Инфографика: Главред

Какие последствия может иметь встреча Путина и Трампа

Политический эксперт, профессор кафедры международных отношений Киевского университета имени Бориса Гринченко Максим Розумный предполагал, что Дональд Трамп может согласиться на условия российского диктатора Путина без учета позиций Украины и европейских партнеров.

"Трамп, вероятно, не будет бросаться "спасать" Украину, но учитывая личную обиду на Путина сделает немало для сдерживания России. Поэтому на длительное прекращение огня, как минимум до конца этого года, рассчитывать не стоит, хотя определенный шанс существует", - сказал Розумный.

Встреча Трампа и Путина - новости по теме

Напомним, президент США Дональд Трамп объявил, что он встретится с российским диктатором Владимиром Путиным в американском штате Аляска 15 августа 2025 года.

Кроме того, Белый дом изучает возможность приглашения президента Украины Владимира Зеленского на встречу на Аляске президента США Дональда Трампа и руководителя страны-оккупанта России Владимира Путина.

Как писал Главред, Британия и Европейский Союз настаивают на том, что прекращение огня в Украине должно состояться до переговоров президента США Дональда Трампа и главы Кремля Владимира Путина. Киеву не следует идти на территориальные уступки в Донецкой области для прекращения войны.

О персоне: Фридрих Мерц

Фридрих Мерц - немецкий политический деятель, лидер Христианско-демократического союза с 31 января 2022 года.

25 июня 2024 года Мерц сделал заявления в интервью The Times и ZDF о необходимости поиска мирного урегулирования вооруженного конфликта в Украине, прекращения огня и начала мирных переговоров с президентом Путиным, хотя ранее постоянно требовал расширения военной помощи Украине и, в частности, критиковал канцлера Олафа Шольца за отказ предоставить ей крылатые ракеты дальнего радиуса действия Taurus.

По итогам досрочных парламентских выборов в Германии, которые состоялись 23 февраля, Христианско-демократический союз получил первое место. Мерц стал новым немецким канцлером.

Как Путин изменил тактику, чтобы получить от Трампа выгодное предложение - NYT

