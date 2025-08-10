РФ влупила по автовокзалу и клинике Запорожья: появилась реакция Зеленского

Основное:
- Россияне ударили КАБами по Запорожью
- В результате вражеского удара пострадали люди
- Зеленский отреагировал на вражескую атаку по городу
Оккупационная армия российского диктатора Владимира Путина вечером 10 августа с помощью КАБов ударила по Запорожью. Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на циничный удар врага.
По словам украинского лидера, сейчас спасатели, медики, полицейские, все службы помогают после удара российских бомб.
"Авиабомбы - по городу, по обычной застройке, по автовокзалу, по одной из клиник. К сожалению, есть пострадавшие. Все получат помощь", - написал Зеленский.
Президент также поблагодарил спасателей ГСЧС Украины и все службы за то, что очень оперативно реагируют и всегда, при любых обстоятельствах сохраняют жизни людей.
Зеленский добавил, что сегодня, 10 августа, российские захватчики по всему периметру фронта, в прифронтовых громадах, в приграничных городах, украинских селах - снова продолжили забирать жизни.
"Никакие дедлайны, никакие ожидания от них не работают - они не хотят останавливать убийства. Единственное, что они ищут, - это путь, как убить Украину", - подчеркнул глава страны.
Зеленский в очередной раз призвал партнеров давить на Россию, в частности ввести санкции против Москвы.
"Мы четко понимаем угрозы. Все партнеры, так же как мы, абсолютно четко понимают угрозы. Все видят, что ни одного реального шага России к миру, ни одного шага на земле или в воздухе, которые могли бы сохранить жизнь, - нет. Поэтому нужны санкции, нужно давление. Сила нужна - сила прежде всего Соединенных Штатов, сила Европы, сила всех наций мира, которые хотят мира и спокойствия в международных отношениях. Если Россия не хочет останавливать войну, значит, надо останавливать ее экономику", - резюмировал президент Украины.
Удар по Запорожью - что происходит в городе
По данным Запорожской ОВА, в результате вражеского удара пострадали 19 человек.
Среди них мужчины 24, 38, 39, 41, 41, 56 лет и женщины 25 и 77 лет.
Их состояние медики оценивают как средней тяжести. Каждому оказывается медицинская помощь.
Иван Федоров сообщил, что семь многоквартирных домов и нежилые помещения повреждены из-за российского удара по Запорожью.
В зданиях выбиты окна и изуродованы крыши.
"Коммунальщики уже начали устранение последствий атаки - закрывают выбитые окна листами ОСБ, обследуют соседние дома", - написал глава ОВА.
Удары РФ по Украине - новости по теме
Напомним, утром в субботу, 9 августа, страна-агрессор Россия ударила по Днепру ракетами. В результате удара пострадали люди.
В ночь на 8 августа армия РФ атаковала дронами Киевскую область - возникли пожары, пострадали женщины. В результате вражеской атаки возникли пожары в частном секторе. Есть поврежденные дома.
Как писал Главред, в ночь на 5 августа город Лозовая Харьковской области подвергся самому массированному удару с начала войны России против Украины. В результате атаки пострадала критическая инфраструктура, многоэтажки и частный сектор.
Другие новости:
- Дроны впервые атаковали Коми: россияне жалуются на взрывы на Ухтинском НПЗ
- В США прокомментировали план с "обменом территорий": о каких землях идет речь
- "Ожидается грунтовая засуха": синоптик предупредил об опасных погодных условиях
О персоне: Иван Федоров
Иван Сергеевич Федоров (род. 29 августа 1988, Мелитополь, Запорожская область, УССР) - украинский политик, общественный деятель, председатель Запорожской областной военной администрации с 2 февраля 2024 года
С 2020 - Мелитопольский городской голова.
В 2022 году, во время полномасштабного вторжения войск России город Мелитополь был оккупирован. После захвата Мелитополя российскими войсками отказался сотрудничать с оккупантами, после чего был похищен российскими военными. На следующий день две тысячи жителей города вышли на протест с требованием его освобождения. После шести дней плена Федоров был обменен на пленных солдат РФ.
В феврале 2024 г. указом президента Украины назначен председателем Запорожской ОГА.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред