РФ влупила по автовокзалу и клинике Запорожья: появилась реакция Зеленского

В результате российского удара пострадали люди.

Россияне нанесли удар по Запорожью / Коллаж: Главред, фото: ГСЧС, УНИАН

Основное:

Россияне ударили КАБами по Запорожью

В результате вражеского удара пострадали люди

Зеленский отреагировал на вражескую атаку по городу

Оккупационная армия российского диктатора Владимира Путина вечером 10 августа с помощью КАБов ударила по Запорожью. Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на циничный удар врага.

По словам украинского лидера, сейчас спасатели, медики, полицейские, все службы помогают после удара российских бомб.

"Авиабомбы - по городу, по обычной застройке, по автовокзалу, по одной из клиник. К сожалению, есть пострадавшие. Все получат помощь", - написал Зеленский.

Президент также поблагодарил спасателей ГСЧС Украины и все службы за то, что очень оперативно реагируют и всегда, при любых обстоятельствах сохраняют жизни людей.

Зеленский добавил, что сегодня, 10 августа, российские захватчики по всему периметру фронта, в прифронтовых громадах, в приграничных городах, украинских селах - снова продолжили забирать жизни.

"Никакие дедлайны, никакие ожидания от них не работают - они не хотят останавливать убийства. Единственное, что они ищут, - это путь, как убить Украину", - подчеркнул глава страны.

КАБ / Инфографика: Главред

Зеленский в очередной раз призвал партнеров давить на Россию, в частности ввести санкции против Москвы.

"Мы четко понимаем угрозы. Все партнеры, так же как мы, абсолютно четко понимают угрозы. Все видят, что ни одного реального шага России к миру, ни одного шага на земле или в воздухе, которые могли бы сохранить жизнь, - нет. Поэтому нужны санкции, нужно давление. Сила нужна - сила прежде всего Соединенных Штатов, сила Европы, сила всех наций мира, которые хотят мира и спокойствия в международных отношениях. Если Россия не хочет останавливать войну, значит, надо останавливать ее экономику", - резюмировал президент Украины.

Удар по Запорожью - что происходит в городе

По данным Запорожской ОВА, в результате вражеского удара пострадали 19 человек.

Среди них мужчины 24, 38, 39, 41, 41, 56 лет и женщины 25 и 77 лет.

Их состояние медики оценивают как средней тяжести. Каждому оказывается медицинская помощь.

Иван Федоров сообщил, что семь многоквартирных домов и нежилые помещения повреждены из-за российского удара по Запорожью.

В зданиях выбиты окна и изуродованы крыши.

"Коммунальщики уже начали устранение последствий атаки - закрывают выбитые окна листами ОСБ, обследуют соседние дома", - написал глава ОВА.

Удары РФ по Украине - новости по теме

Напомним, утром в субботу, 9 августа, страна-агрессор Россия ударила по Днепру ракетами. В результате удара пострадали люди.

В ночь на 8 августа армия РФ атаковала дронами Киевскую область - возникли пожары, пострадали женщины. В результате вражеской атаки возникли пожары в частном секторе. Есть поврежденные дома.

Как писал Главред, в ночь на 5 августа город Лозовая Харьковской области подвергся самому массированному удару с начала войны России против Украины. В результате атаки пострадала критическая инфраструктура, многоэтажки и частный сектор.

Другие новости:

О персоне: Иван Федоров Иван Сергеевич Федоров (род. 29 августа 1988, Мелитополь, Запорожская область, УССР) - украинский политик, общественный деятель, председатель Запорожской областной военной администрации с 2 февраля 2024 года С 2020 - Мелитопольский городской голова. В 2022 году, во время полномасштабного вторжения войск России город Мелитополь был оккупирован. После захвата Мелитополя российскими войсками отказался сотрудничать с оккупантами, после чего был похищен российскими военными. На следующий день две тысячи жителей города вышли на протест с требованием его освобождения. После шести дней плена Федоров был обменен на пленных солдат РФ. В феврале 2024 г. указом президента Украины назначен председателем Запорожской ОГА.

