Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

РФ ударила ракетами по Днепру, три человека ранены: детали

Алёна Воронина
9 августа 2025, 08:44обновлено 9 августа, 09:38
426
В результате удара есть разрушения на территории предприятия, разбиты автомобили и есть разрушения одного из зданий.
Попадание в Днепр
РФ ударила ракетами по Днепру, три человека ранены/ коллаж: Главред, фото: ГСЧС Днепропетровской области

Кратко:

  • РФ ударила ракетами по Днепру
  • Три человека получили ранения и были доставлены в больницу
  • Есть разрушения на территории предприятия, разбитые автомобили

Утром в субботу, 9 августа, страна-агрессор Россия ударила по Днепру ракетами.

В результате удара пострадали три человека. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

видео дня

"Пострадали три человека - 41-летняя женщина и мужчины 21 и 29 лет. Их доставили в больницу в состоянии средней тяжести", - отметил глава ОВА.

Он рассказал, что есть разрушения на территории предприятия, разбиты авто, здание, которое не эксплуатировалось. Возник пожар.

  • Удар по Днепру в ночь на 9 августа 2025 года
    Удар по Днепру в ночь на 9 августа 2025 года ГСЧС Днепропетровской области
  • Удар по Днепру в ночь на 9 августа 2025 года
    Удар по Днепру в ночь на 9 августа 2025 года ГСЧС Днепропетровской области
  • Удар по Днепру в ночь на 9 августа 2025 года
    Удар по Днепру в ночь на 9 августа 2025 года ГСЧС Днепропетровской области
  • Удар по Днепру в ночь на 9 августа 2025 года
    Удар по Днепру в ночь на 9 августа 2025 года ГСЧС Днепропетровской области
  • Удар по Днепру в ночь на 9 августа 2025 года
    Удар по Днепру в ночь на 9 августа 2025 года ГСЧС Днепропетровской области
  • Удар по Днепру в ночь на 9 августа 2025 года
    Удар по Днепру в ночь на 9 августа 2025 года ГСЧС Днепропетровской области
  • Удар по Днепру в ночь на 9 августа 2025 года
    Удар по Днепру в ночь на 9 августа 2025 года ГСЧС Днепропетровской области
  • Удар по Днепру в ночь на 9 августа 2025 года
    Удар по Днепру в ночь на 9 августа 2025 года ГСЧС Днепропетровской области
  • Удар по Днепру в ночь на 9 августа 2025 года
    Удар по Днепру в ночь на 9 августа 2025 года ГСЧС Днепропетровской области
  • Удар по Днепру в ночь на 9 августа 2025 года
    Удар по Днепру в ночь на 9 августа 2025 года ГСЧС Днепропетровской области

Удары РФ по Украине ракетами и дронами - последние новости

Как сообщал Главред, 6 августа враг атаковал газовую инфраструктуру в Одесской области - было отключено 2,5 тыс абонентов. Несмотря на активную работу сил ПВО, есть повреждения газовой инфраструктуры в Измаильском районе.

В ночь на 8 августа армия РФ атаковала дронами Киевскую область - возникли пожары, пострадали женщины. В результате вражеской атаки возникли пожары в частном секторе. Есть поврежденные дома.

Напомним, ранее председатель Совета резервистов Сухопутных войск Иван Тимочко рассказал, как "воздушное перемирие" может стать капканом для Украины. Украина усиливает удары по логистике и транспортным объектам России, чтобы усложнить врагу поставки и перемещения.

Читайте также:

О персоне: Сергей Лысак

Сергей Петрович Лысак - украинский военный и государственный служащий. С 7 февраля 2023 года - председатель Днепропетровской ОВА.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости Днепра война в Украине ракета ракетный удар
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Обмен территорий на мир: Зеленский выступил с жестким заявлением

Обмен территорий на мир: Зеленский выступил с жестким заявлением

09:42Украина
Поставки оружия на фронт остановлены, российская железная дорога в огне - "АТЕШ"

Поставки оружия на фронт остановлены, российская железная дорога в огне - "АТЕШ"

09:07Война
РФ ударила ракетами по Днепру, три человека ранены: детали

РФ ударила ракетами по Днепру, три человека ранены: детали

08:44Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Каким знакам зодиака круто повезет на Полнолуние 9 августа: всего 3 счастливчика

Каким знакам зодиака круто повезет на Полнолуние 9 августа: всего 3 счастливчика

Почти 40 лет возглавлял государство - кто управлял Украиной дольше всех в истории

Почти 40 лет возглавлял государство - кто управлял Украиной дольше всех в истории

"Удивительно": дочь Максима Галкина стала его копией

"Удивительно": дочь Максима Галкина стала его копией

Гороскоп Таро на завтра 9 августа: Скорпионам - довериться, Рыбам - отпустить

Гороскоп Таро на завтра 9 августа: Скорпионам - довериться, Рыбам - отпустить

Китайский гороскоп на завтра 9 августа: Обезьянам - разочарование, Быкам - обида

Китайский гороскоп на завтра 9 августа: Обезьянам - разочарование, Быкам - обида

Последние новости

09:09

Последнее полнолуние лета: кому ждать исполнения желаний, а кому — тяжёлого прощания

09:07

Поставки оружия на фронт остановлены, российская железная дорога в огне - "АТЕШ"

08:44

РФ ударила ракетами по Днепру, три человека ранены: деталиФото

08:10

Удары дронами за первую неделю августа: что готовит РФмнение

07:53

Трамп объявил дату и место встречи с Путиным: стало известно, будет ли там Зеленский

Олещук: Прекращение огня для Путина - это признание поражения, он тянет времяОлещук: Прекращение огня для Путина - это признание поражения, он тянет время
07:10

Какой выход безопасен: нужно быть очень умным человеком, чтобы догадаться

06:10

Переговорные качели: что нам не известномнение

05:57

Три знака зодиака могут внезапно получить большие деньги в августе: кто в списке

05:26

Шнуровать кроссовки не обязательно: лайфхак, который знают единицы

Реклама
05:00

Ребус для тех, у кого великолепное зрение: надо за 11 секунд найти цифру 1217

04:35

Как правильно - "яблучний" или "яблуневий": объяснение удивит всех украинцевВидео

03:30

Добавит шика: как выбрать цвет входной двери, чтобы впечатлить с порога

03:00

Суперголоволомка: найдите 3 отличия на картинке с парашютистом за 17 секунд

02:00

Рассмешат любого: астрологи назвали ТОП-6 самых веселых знаков зодиака

01:25

7 признаков того, что у вас эгоистичные отношения

00:23

Без него никуда: в Украине резко подорожал важный продукт

00:11

Алиев, Пашинян и Трамп подписали историческое трехстороннее мирное соглашение

08 августа, пятница
23:53

Территориальные уступки и подписание мирного договора: Трамп сделал срочные заявления

23:23

"Путин может послать Трампа": Лукашенко оскандалился из-за дерзких заявленийВидео

23:21

Новый штамм COVID-19 распростаняется по Украине: Stratus подтвердили в семи областях

Реклама
22:47

Точная копия: Мэрайя Кэрри показала, как выглядит ее взрослая дочьВидео

22:39

Сгниет еще до зимы: с чем нельзя хранить картофель

22:22

"Полесье" покоряет Лигу конференций: как житомиряне установили рекорд украинских клубов

22:11

"Уже этой зимой": эксперт рассказал, как заставить россиян пойти против ПутинаВидео

21:50

Оккупанты продвинулись у Дачного: DeepState рассказал о ситуации на фронте

21:48

Ведутся активные переговоры: Зеленский - о дедлайне прекращения огня и конце войныВидео

21:36

Мы до сих пор стучим по дереву: как на самом деле возникли самые известные приметы

21:00

"Повторное взыскание кредита?": клиенты ПриватБанка жалуются на "минуса" на счетах

20:43

"Мощный сигнал доверия": Совет ЕС одобрил многомиллиардный транш для Украины

20:42

Wi-Fi не достает до комнаты: эксперты назвали малозаметных "вредителей"Видео

19:46

Грозовые дожди возвращаются: в Украину идет резкое похолодание

19:41

Встреча Путина и Трампа уже запланирована: в Белом доме сообщили детали

19:32

Путин потребует вывода ВСУ из двух областей, а не из четырех как раньше - СМИ

19:23

Интересные факты о 90-х: что означала "кравчучка" и какие вещи стали символами эпохиВидео

19:06

Путин не изменил своих планов по Украине: выполнит ли Трамп "хотелки" Россиимнение

18:57

Дочь в критическом состоянии: популярный в РФ певец срочно отменил гастроли

18:34

"Болтун, лошадь, бульдозер": Лукашенко в ярких красках высказался о ТрампеВидео

18:31

УЕФА заплатила клубам из РФ 10,8 млн евро, но украинские остались без выплат – СМИ

18:02

Каким знакам зодиака круто повезет на Полнолуние 9 августа: всего 3 счастливчика

18:02

Древний миф опровергнут: почему подвиг Сусанина выдумка и при чем здесь украинецВидео

Реклама
17:41

"Воздушное перемирие" – не для мира: в США раскрыли планы Путина

17:36

Что нельзя есть 9 августа: строгие приметы, которые нельзя нарушать в пост

17:29

Встреча Трампа с Путиным: СМИ назвали возможные страны для переговоров

17:22

Коллапс в аэропорту и эвакуация целых пляжей: на Сочи идет атака, звучат взрывы

17:12

Доллар и евро летят в пропасть: в Украине переписали цены на валюту

17:01

На вес золота: кабачковая икра с необычным ингредиентомВидео

16:45

Лукашенко разразился "ультиматумом" Украине и "пригрозил" Западу ядерным оружием

16:31

Секрет крепкого союза: психолог раскрыл 4 главных ключа счастливых отношений

16:28

Всем так можно: Могилевская легла на асфальт в центре КрещатикаВидео

16:23

У пыли нет шансов: простой рецепт средства, которое обеспечит чистоту в домеВидео

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонПотапАлла ПугачеваСофия РотаруМаксим ГалкинОльга СумскаяНастя КаменскихФилипп Киркоров
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Культура
Как Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей Украины
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Рецепты
ЗакускиПростые блюдаСалатыЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять