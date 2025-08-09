РФ ударила ракетами по Днепру, три человека ранены: детали

В результате удара есть разрушения на территории предприятия, разбиты автомобили и есть разрушения одного из зданий.

https://glavred.info/ukraine/rf-udarila-raketami-po-dnepru-tri-cheloveka-raneny-detali-10688345.html Ссылка скопирована

РФ ударила ракетами по Днепру, три человека ранены/ коллаж: Главред, фото: ГСЧС Днепропетровской области

Кратко:

РФ ударила ракетами по Днепру

Три человека получили ранения и были доставлены в больницу

Есть разрушения на территории предприятия, разбитые автомобили

Утром в субботу, 9 августа, страна-агрессор Россия ударила по Днепру ракетами.

В результате удара пострадали три человека. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

видео дня

"Пострадали три человека - 41-летняя женщина и мужчины 21 и 29 лет. Их доставили в больницу в состоянии средней тяжести", - отметил глава ОВА.

Он рассказал, что есть разрушения на территории предприятия, разбиты авто, здание, которое не эксплуатировалось. Возник пожар.

Удары РФ по Украине ракетами и дронами - последние новости

Как сообщал Главред, 6 августа враг атаковал газовую инфраструктуру в Одесской области - было отключено 2,5 тыс абонентов. Несмотря на активную работу сил ПВО, есть повреждения газовой инфраструктуры в Измаильском районе.

В ночь на 8 августа армия РФ атаковала дронами Киевскую область - возникли пожары, пострадали женщины. В результате вражеской атаки возникли пожары в частном секторе. Есть поврежденные дома.

Напомним, ранее председатель Совета резервистов Сухопутных войск Иван Тимочко рассказал, как "воздушное перемирие" может стать капканом для Украины. Украина усиливает удары по логистике и транспортным объектам России, чтобы усложнить врагу поставки и перемещения.

Читайте также:

О персоне: Сергей Лысак Сергей Петрович Лысак - украинский военный и государственный служащий. С 7 февраля 2023 года - председатель Днепропетровской ОВА.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред