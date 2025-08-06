"Троянский конь" Путина: как "воздушное перемирие" может стать капканом для Украины

Вкратце:
- Россия предлагает воздушное перемирие, которое активизирует наземную технику врага
- Воздушное перемирие открывает возможность накопления бронетехники у фронта
- Россия планирует использовать перемирие для усиления своих военных ресурсов на земле
Российское предложение о "воздушном перемирии" может создать Украине значительные трудности, поскольку враг получит возможность активизировать использование наземной техники на фронте. Об этом в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина заявил глава Совета резервистов Сухопутных войск Иван Тимочко.
"Это перемирие нам принесет много горя, много проблем. Прежде всего, я так думаю, потому что если боевые действия на поле боя не прекратятся, то Россия будет иметь возможность аккумулировать большие колонны бронетехники, аккумулировать большое количество личного состава максимально близко к линии фронта на расстояние артиллерийского поражения подтянуть свои склады", - отметил Тимочко.
Размещение складов и ограничение воздушных ударов
Он также отметил, что россияне могут размещать склады даже под открытым небом на расстоянии 30-40 км от фронта, ведь удары дронами по тылу будут ограничены.
"Ну уж не факт, что они не протянут, скажем, удары с воздуха и авиации. А значит, возможно, там, например, разберут какой-то, предложат, зная россиян, какую-то отдельную номенклатуру самолетов не применять, другие применять. То есть там они могут фантазировать", - добавил он.
Стремление Путина сохранить авиаудары несмотря на проблемы
Тимочко объяснил, что российский диктатор Владимир Путин стремится сохранить возможность наносить удары с воздуха, несмотря на проблемы с ресурсами.
"Дело в том, что когда они наносили ракетные и беспилотные удары, их промышленность и производство, накопление ресурсов позволяло это делать в промышленных масштабах. Сейчас мы видим, для того, чтобы наносить ракетные удары, им, по сути, приходится все больше и больше времени их накапливать", - пояснил эксперт.
Эффективность беспилотников и ставка на удары по гражданским
По его словам, хоть Россия и увеличила количество запусков беспилотников, их эффективность поражения военных целей остается низкой.
"Они поставили для себя ставку на удары беспилотниками по гражданскому населению. Расчетов было несколько. Первое - это геноцид, о котором я всегда подчеркиваю. Не терроризм, терроризм тоже, но базовое - это геноцид. У них была надежда, что мы будем действовать симметрично", - добавил Тимочко.
Удары Украины по логистике и инфраструктуре России
В то же время Украина усилила удары по военным объектам на территории России, в частности по логистике и обеспечению армии.
"А если учесть, что огромное количество гражданской промышленности, огромное количество гражданской логистики в России используется в пользу армии, особенно авиация и транспортные перевозки, это привело к тому, что начало сковывать все авиаперевозки, затем удары по железной дороге, особенно по электростанциям, по депо, по узловым центрам", - подчеркнул Тимочко.
Он добавил, что такие удары нарушают перемещение военной техники, личного состава и гражданского населения.
"С одной стороны, они не несут потерь физических, но с другой стороны, они становятся этой накопительной массой негатива по отношению к режиму Путина. Конечно, Путин сейчас пытается снять эти все негативные моменты. Конечно, что Путин хочет возобновить процесс накопления вооружения", - подытожил глава Совета резервистов.
Экспертное мнение о временном прекращении воздушных атак Россией
Как отмечают эксперты, Россия рассматривает возможность временного прекращения воздушных атак, чтобы избежать усиления санкций и дополнительных тарифных ограничений со стороны США.
По словам источника, речь идет о приостановлении ударов дронами и ракетами, что не означает полного прекращения боевых действий, а лишь частичное уменьшение ударов по инфраструктуре и гражданским объектам. Такой шаг России может быть попыткой заставить Украину пойти на взаимный компромисс, уменьшая интенсивность воздушной кампании, одновременно сохраняя наземные операции.
Удары РФ по Украине - новости по теме
Как писал Главред, в ночь на 5 августа город Лозовая Харьковской области подвергся самому массированному удару с начала войны России против Украины. В результате атаки пострадала критическая инфраструктура, многоэтажки и частный сектор. Есть раненые, в том числе и дети.
Днем ранее российская оккупационная армия атаковала дронами Одесскую область. В результате попаданий вспыхнули масштабные пожары.
Наибольшим разрушениям подверглась территория радиорынка - огонь уничтожил десятки торговых павильонов, где находилась электроника и бытовая техника. Также масштабный пожар ликвидирован в недействующем общежитии.
Напомним, утром в понедельник, 4 августа, в Украине объявили масштабную воздушную тревогу из-за взлета российского МиГ-31К ВВС РФ. Враг запустил ракеты в направлении Хмельницкой области.
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Об источнике: РБК-Украина
РБК-Украина - украинское информационное агентство. Основано в 2006 году как подразделение российского медиахолдинга РБК (сокращение от "РосБизнесКонсалтинг"), но в 2010 году агентство "РБК-Украина" вышло из состава российского холдинга, а в 2015-м полностью перешло под контроль украинского медиабизнесмена Иосифа Пинтуса. 29 января 2016 года российский холдинг "РБК" пытался оспорить в суде использование бренда "РБК", однако проиграл дело. С апреля 2014 года ИА "РБК-Украина" позиционируется как независимая компания, которая не имеет отношения к российской структуре, пишет Википедия.
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