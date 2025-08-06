"Троянский конь" Путина: как "воздушное перемирие" может стать капканом для Украины

Украина усиливает удары по логистике и транспортным объектам России, чтобы усложнить врагу поставки и перемещения.

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Эксперт объясняет, как перемирие позволит врагу собирать технику и личный состав близко к линии фронта / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вкратце:

Россия предлагает воздушное перемирие, которое активизирует наземную технику врага

Воздушное перемирие открывает возможность накопления бронетехники у фронта

Россия планирует использовать перемирие для усиления своих военных ресурсов на земле

Российское предложение о "воздушном перемирии" может создать Украине значительные трудности, поскольку враг получит возможность активизировать использование наземной техники на фронте. Об этом в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина заявил глава Совета резервистов Сухопутных войск Иван Тимочко.

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"Это перемирие нам принесет много горя, много проблем. Прежде всего, я так думаю, потому что если боевые действия на поле боя не прекратятся, то Россия будет иметь возможность аккумулировать большие колонны бронетехники, аккумулировать большое количество личного состава максимально близко к линии фронта на расстояние артиллерийского поражения подтянуть свои склады", - отметил Тимочко.

Размещение складов и ограничение воздушных ударов

Он также отметил, что россияне могут размещать склады даже под открытым небом на расстоянии 30-40 км от фронта, ведь удары дронами по тылу будут ограничены.

"Ну уж не факт, что они не протянут, скажем, удары с воздуха и авиации. А значит, возможно, там, например, разберут какой-то, предложат, зная россиян, какую-то отдельную номенклатуру самолетов не применять, другие применять. То есть там они могут фантазировать", - добавил он.

Стремление Путина сохранить авиаудары несмотря на проблемы

Тимочко объяснил, что российский диктатор Владимир Путин стремится сохранить возможность наносить удары с воздуха, несмотря на проблемы с ресурсами.

"Дело в том, что когда они наносили ракетные и беспилотные удары, их промышленность и производство, накопление ресурсов позволяло это делать в промышленных масштабах. Сейчас мы видим, для того, чтобы наносить ракетные удары, им, по сути, приходится все больше и больше времени их накапливать", - пояснил эксперт.

Эффективность беспилотников и ставка на удары по гражданским

По его словам, хоть Россия и увеличила количество запусков беспилотников, их эффективность поражения военных целей остается низкой.

"Они поставили для себя ставку на удары беспилотниками по гражданскому населению. Расчетов было несколько. Первое - это геноцид, о котором я всегда подчеркиваю. Не терроризм, терроризм тоже, но базовое - это геноцид. У них была надежда, что мы будем действовать симметрично", - добавил Тимочко.

Удары Украины по логистике и инфраструктуре России

В то же время Украина усилила удары по военным объектам на территории России, в частности по логистике и обеспечению армии.

"А если учесть, что огромное количество гражданской промышленности, огромное количество гражданской логистики в России используется в пользу армии, особенно авиация и транспортные перевозки, это привело к тому, что начало сковывать все авиаперевозки, затем удары по железной дороге, особенно по электростанциям, по депо, по узловым центрам", - подчеркнул Тимочко.

Он добавил, что такие удары нарушают перемещение военной техники, личного состава и гражданского населения.

"С одной стороны, они не несут потерь физических, но с другой стороны, они становятся этой накопительной массой негатива по отношению к режиму Путина. Конечно, Путин сейчас пытается снять эти все негативные моменты. Конечно, что Путин хочет возобновить процесс накопления вооружения", - подытожил глава Совета резервистов.

Экспертное мнение о временном прекращении воздушных атак Россией

Как отмечают эксперты, Россия рассматривает возможность временного прекращения воздушных атак, чтобы избежать усиления санкций и дополнительных тарифных ограничений со стороны США.

По словам источника, речь идет о приостановлении ударов дронами и ракетами, что не означает полного прекращения боевых действий, а лишь частичное уменьшение ударов по инфраструктуре и гражданским объектам. Такой шаг России может быть попыткой заставить Украину пойти на взаимный компромисс, уменьшая интенсивность воздушной кампании, одновременно сохраняя наземные операции.

Удары РФ по Украине - новости по теме

Как писал Главред, в ночь на 5 августа город Лозовая Харьковской области подвергся самому массированному удару с начала войны России против Украины. В результате атаки пострадала критическая инфраструктура, многоэтажки и частный сектор. Есть раненые, в том числе и дети.

Днем ранее российская оккупационная армия атаковала дронами Одесскую область. В результате попаданий вспыхнули масштабные пожары.

Наибольшим разрушениям подверглась территория радиорынка - огонь уничтожил десятки торговых павильонов, где находилась электроника и бытовая техника. Также масштабный пожар ликвидирован в недействующем общежитии.

Напомним, утром в понедельник, 4 августа, в Украине объявили масштабную воздушную тревогу из-за взлета российского МиГ-31К ВВС РФ. Враг запустил ракеты в направлении Хмельницкой области.

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Об источнике: РБК-Украина РБК-Украина - украинское информационное агентство. Основано в 2006 году как подразделение российского медиахолдинга РБК (сокращение от "РосБизнесКонсалтинг"), но в 2010 году агентство "РБК-Украина" вышло из состава российского холдинга, а в 2015-м полностью перешло под контроль украинского медиабизнесмена Иосифа Пинтуса. 29 января 2016 года российский холдинг "РБК" пытался оспорить в суде использование бренда "РБК", однако проиграл дело. С апреля 2014 года ИА "РБК-Украина" позиционируется как независимая компания, которая не имеет отношения к российской структуре, пишет Википедия.

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