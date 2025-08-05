Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

Кремль сделал заявление о ракетах: в ЦПД раскрыли детали, чем это грозит Украине

Руслан Иваненко
5 августа 2025, 02:17
1578
Россия объявила о выходе из моратория и обвинила США в размещении ракет средней и меньшей дальности.
ракета, Путин
Оккупанты используют старое развертывание ракет как инструмент для новой пропагандистской кампании / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, kremlin.ru

Вкратце:

  • Россия отменила мораторий на ракеты средней дальности
  • РФ обвиняет США в развертывании таких ракет в других регионах

Российская Федерация заявила о выходе из моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности наземного базирования. В то же время, по словам руководителя Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрея Коваленко, это заявление является лишь формальностью, ведь соответствующее вооружение уже давно присутствует, в частности во временно оккупированном Крыму. Об этом сообщает РБК-Украина.

Заявления МИД РФ

В Министерстве иностранных дел РФ заявили, что больше не считают себя связанными с мораторием, поскольку, по их словам, "российские инициативы не встретили взаимности".

видео дня

"США и их союзники не только открыто обозначили планы по размещению американских наземных РСМД (ракет средней и малой дальности) в различных регионах, но и уже значительно продвинулись в практической реализации своих намерений", - заявили в МИД РФ.

Также в российском ведомстве отметили, что решение о развертывании подобных ракет будет приниматься "на основе межведомственного анализа масштабов развертывания американских и других западных РСМД наземного базирования, а также общего развития ситуации в области международной безопасности и стратегической стабильности".

Это пропаганда

В то же время Андрей Коваленко отметил, что речь идет скорее о пропагандистской манипуляции.

"Искандеры уже тогда оказались в Крыму. Теперь это подают как "ответ" на "западную эскалацию" и помощь Украине, но смысл чисто пропагандистский", - написал он.

По словам Коваленко, ракеты были размещены еще в 2019 году, после того как США вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) из-за нарушений со стороны России.

"Такое решение оккупантов ничего не изменит в балансе сил, разве что Москва сможет дальше пугать "Орешником" в Беларуси", - добавил Коваленко.

Комплекс Ярс, инфографика
Комплекс Ярс / Инфографика: Главред

Экспертная оценка

Глава Центра противодействия дезинформации обращает внимание на противоречивые заявления Владимира Путина относительно ракетного комплекса средней дальности "Орешник".

По словам Коваленко, хотя российский лидер объявил о запуске серийного производства этой ракеты, он намеренно умалчивает о неудачных испытаниях. В частности, второй пуск "Орешника" не удался, и ракета не смогла выполнить полет, что ставит под сомнение реальные возможности этого комплекса.

Таким образом, заявления Кремля скорее носят пропагандистский характер, чем отражают реальное положение дел в российской военной технике.

Ракета "Орешник" - что известно

Как сообщал Главред, угрозы со стороны России, в частности относительно возможного применения ядерного оружия, вызывают беспокойство не только в Европе, но и в США. По мнению ветерана российско-украинской войны, майора запаса Нацгвардии Алексея Гетьмана, именно это заставляет Дональда Трампа менять риторику и активно реагировать.

Кроме того, лидер РФ Владимир Путин в очередной раз заявил о запуске серийного производства ракетного комплекса средней дальности под названием "Орешник". В то же время российский диктатор замалчивает неудачные испытания этого ракетного комплекса. Об этом сообщил глава Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.

Напомним что, российские пропагандисты начинали угрожать ударами "Орешником" по Баку и требуют блокады Азербайджана. Однако на самом деле РФ не способна на давление без ущерба без самой себя. Баку не зависит от российского газа, а атака на нефтяную отрасль повлечет за собой последствия еще и на Анкару.

Читайте также:

О персоне: Андрей Коваленко

Андрей Коваленко является лейтенантом Сил обороны Украины, в декабре 2023 года командирован на должность заместителя руководителя ЦПД. В январе 2024 года был назначен руководителем Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины.

По словам нового руководителя, Центр будет занимать проактивную позицию по защите интересов государства, в частности в информационном пространстве. ЦПД будет противостоять потугам россиян, ФСБ, ГРУ и СВР РФ, которые пытаются влиять на настроения украинского общества и распространять фейки об Украине за рубежом.

"Мы хотим сформировать вокруг Центра мощное комьюнити, которое заинтересовано в защите нашей страны, и призываем лидеров мнений работать вместе для того, чтобы противодействовать российским ИПсО", - отметил Андрей Коваленко.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Кремль военная агрессия РФ межконтинентальные баллистические ракеты
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Кремль сделал заявление о ракетах: в ЦПД раскрыли детали, чем это грозит Украине

Кремль сделал заявление о ракетах: в ЦПД раскрыли детали, чем это грозит Украине

02:17Война
Возможен ли прорыв: военный о неожиданной активности РФ возле одной из областей

Возможен ли прорыв: военный о неожиданной активности РФ возле одной из областей

01:10Фронт
РФ готовится к массированным атакам "Шахедами": эксперт раскрыл факты и новые локации

РФ готовится к массированным атакам "Шахедами": эксперт раскрыл факты и новые локации

00:00Война
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 4 августа: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 4 августа: что происходит на фронте (обновляется)

"Забрал миллионы жизней и разрушил мою": неожиданное заявление дочери Путина

"Забрал миллионы жизней и разрушил мою": неожиданное заявление дочери Путина

Китайский гороскоп на завтра 5 августа: Кроликам - опасность, Тиграм - бешенство

Китайский гороскоп на завтра 5 августа: Кроликам - опасность, Тиграм - бешенство

Гороскоп на сегодня 5 августа: Тельцам - неожиданности, Водолеям - приятные новости

Гороскоп на сегодня 5 августа: Тельцам - неожиданности, Водолеям - приятные новости

"Родина проклянет": Дмитрий Гордон засветился с предательницей Таисией Повалий

"Родина проклянет": Дмитрий Гордон засветился с предательницей Таисией Повалий

Последние новости

03:45

Деньги "свалятся" уже вот-вот: какие четыре знака зодиака внезапно разбогатеют

03:05

Следующая жертва Кремля: неожиданный прогноз новой войны в ЕвропеВидео

02:20

Подводное кладбище: что находится на дне Большой голубой дыры

02:17

Кремль сделал заявление о ракетах: в ЦПД раскрыли детали, чем это грозит Украине

01:30

Король Чарльз III избавляется от вещей покойной Елизаветы II: в Сети негодуют

Путин больной, Россия может открыть второй фронт в Европе уже в 2026 году – КоваленкоПутин больной, Россия может открыть второй фронт в Европе уже в 2026 году – Коваленко
01:10

Возможен ли прорыв: военный о неожиданной активности РФ возле одной из областей

00:00

РФ готовится к массированным атакам "Шахедами": эксперт раскрыл факты и новые локации

04 августа, понедельник
23:19

Посол США в НАТО пообещал хорошие новости для Украины и жестко высказался о Путине

22:53

Как избавиться от запотевания окон: домашние лайфхаки без кондиционера и химии

Реклама
22:05

"Есть только два варианта": эксперт рассказал, сколько продлится война РФ с НАТОВидео

22:00

Удар украинского дрона в нефтяное сердце РФ: чем грозит остановка ключевого завода

21:58

За сутки россияне продвинулись на 3 км: назван самый угрожающий участок фронта

21:57

Свадьба, беременность и новое имя: звезда "Аферистов в сетях" нарушила молчание о личном

21:55

Путинист Киркоров попал в крупные проблемы в РФ - что случилось

21:18

Ошибиться невозможно: один верный признак моментально покажет нитратный арбузВидео

21:08

Американское оружие от Нидерландов: что войдет в новый пакет помощи Украине

21:02

Моложе на семнадцать лет - как выглядит новая жена Александра Пономарева

20:59

Политолог раскрыл "главную миссию" Виткоффа в Москве: чего ожидают в Вашингтоне

20:36

"По-темному": Потап рассказал о своей страшной зависимости

20:35

Лаконичнее уже некуда: как выглядят самые короткие фамилии украинцев

Реклама
20:33

"Чрезвычайно сложно и больно": Денисенко призналась, кто стал инициатором ее развода

20:15

Консервация в банках больше не "взлетит на воздух": поможет секретная добавкаВидео

20:01

Трамп раздражен Путиным, отношение изменилось по одной причине – The Hill

19:51

За кулисами обороны Покровска: военный раскрыл причину странной тактики РФ

19:47

Грозовые ливни вытеснят жару: когда в Украине изменится погода

19:34

У Путина выдвинули условие для встречи с Зеленским - Ермак ответил Кремлю

19:30

Их ели почти все: в Украине растут "волшебные" грибы, которые светятся в темнотеВидео

19:11

С ИИ, топ-платформой и автономностью: цены и характеристики нового Pixel 10Видео

19:10

Уникальный охотник за "шахедами": что готовят ВСУмнение

18:55

Apple готовит "убийцу" ChatGPT: что скрывает новый поисковик с ИИ

18:31

"Им все равно, сколько людей в Украине гибнет": Трамп решительно пригрозил Индии

18:15

Ультиматум Трампа: США согласовали решение по санкциям – советник Зеленского

18:14

КНДРовцев им мало: Зеленский рассказал о наемниках РФ из других стран на фронтеФото

18:06

РФ накопит 700 тыс. солдат: на каком направлении Россия хочет пойти в новое наступлениеВидео

17:58

Крысы не подойдут на пушечный выстрел: как легко и навсегда отпугнуть грызуновВидео

17:57

"Пусть так и будет": президент Чехии сделал заявление об оккупации территорий Украины

17:50

Война может завершиться уже на этой неделе: Ермак назвал главные условия

17:37

Третий армейский корпус получил 1/8 часть фронта и уже влияет на ход войны - Билецкий

17:04

Атомные подлодки США у России: у Путина спрятали Медведева и сделали заявление

16:54

Противень засияет ослепительной чистотой: удивительно простой способ очисткиВидео

Реклама
16:52

Бешеный скачок вверх: новый курс доллара и евро неприятно удивляет

16:50

Настоящий "вкус" советчины: какой еды на самом деле никогда не существовало в СССРВидео

16:48

РФ стягивает дополнительные силы на Запорожское направление: что задумал враг

16:06

Минус один ЗРК С-300: в Генштабе похвастались точным ударом по оккупантам

15:51

"Путин может еще 5 лет не прожить": какой коварный план он спешит воплотить в жизньВидео

15:43

Остров с дурной славой, где Путин прятался от "уголовки": чем известен ВалаамВидео

15:21

Консервация ударит по карману: базовый сезонный овощ неуклонно дорожает

15:02

Огонь осветил небо: ВСУ ударили по топливному комплексу аэропорта "Сочи"

14:54

47-летняя украинская актриса беременна: "Благодарю тебя, Боже!"

14:43

РФ готовится к новой войне: Коваленко назвал два тревожных сигнала

Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизация
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракКейт МиддлтонЕлена ЗеленскаяАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя Каменских
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Культура
Как Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей Украины
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиЗакускиПраздничное менюСалаты
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять