Россия объявила о выходе из моратория и обвинила США в размещении ракет средней и меньшей дальности.

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Оккупанты используют старое развертывание ракет как инструмент для новой пропагандистской кампании / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, kremlin.ru

Вкратце:

Россия отменила мораторий на ракеты средней дальности

РФ обвиняет США в развертывании таких ракет в других регионах

Российская Федерация заявила о выходе из моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности наземного базирования. В то же время, по словам руководителя Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрея Коваленко, это заявление является лишь формальностью, ведь соответствующее вооружение уже давно присутствует, в частности во временно оккупированном Крыму. Об этом сообщает РБК-Украина.

Заявления МИД РФ

В Министерстве иностранных дел РФ заявили, что больше не считают себя связанными с мораторием, поскольку, по их словам, "российские инициативы не встретили взаимности".

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"США и их союзники не только открыто обозначили планы по размещению американских наземных РСМД (ракет средней и малой дальности) в различных регионах, но и уже значительно продвинулись в практической реализации своих намерений", - заявили в МИД РФ.

Также в российском ведомстве отметили, что решение о развертывании подобных ракет будет приниматься "на основе межведомственного анализа масштабов развертывания американских и других западных РСМД наземного базирования, а также общего развития ситуации в области международной безопасности и стратегической стабильности".

Это пропаганда

В то же время Андрей Коваленко отметил, что речь идет скорее о пропагандистской манипуляции.

"Искандеры уже тогда оказались в Крыму. Теперь это подают как "ответ" на "западную эскалацию" и помощь Украине, но смысл чисто пропагандистский", - написал он.

По словам Коваленко, ракеты были размещены еще в 2019 году, после того как США вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) из-за нарушений со стороны России.

"Такое решение оккупантов ничего не изменит в балансе сил, разве что Москва сможет дальше пугать "Орешником" в Беларуси", - добавил Коваленко.

Комплекс Ярс / Инфографика: Главред

Экспертная оценка

Глава Центра противодействия дезинформации обращает внимание на противоречивые заявления Владимира Путина относительно ракетного комплекса средней дальности "Орешник".

По словам Коваленко, хотя российский лидер объявил о запуске серийного производства этой ракеты, он намеренно умалчивает о неудачных испытаниях. В частности, второй пуск "Орешника" не удался, и ракета не смогла выполнить полет, что ставит под сомнение реальные возможности этого комплекса.

Таким образом, заявления Кремля скорее носят пропагандистский характер, чем отражают реальное положение дел в российской военной технике.

Ракета "Орешник" - что известно

Как сообщал Главред, угрозы со стороны России, в частности относительно возможного применения ядерного оружия, вызывают беспокойство не только в Европе, но и в США. По мнению ветерана российско-украинской войны, майора запаса Нацгвардии Алексея Гетьмана, именно это заставляет Дональда Трампа менять риторику и активно реагировать.

Кроме того, лидер РФ Владимир Путин в очередной раз заявил о запуске серийного производства ракетного комплекса средней дальности под названием "Орешник". В то же время российский диктатор замалчивает неудачные испытания этого ракетного комплекса. Об этом сообщил глава Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.

Напомним что, российские пропагандисты начинали угрожать ударами "Орешником" по Баку и требуют блокады Азербайджана. Однако на самом деле РФ не способна на давление без ущерба без самой себя. Баку не зависит от российского газа, а атака на нефтяную отрасль повлечет за собой последствия еще и на Анкару.

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О персоне: Андрей Коваленко Андрей Коваленко является лейтенантом Сил обороны Украины, в декабре 2023 года командирован на должность заместителя руководителя ЦПД. В январе 2024 года был назначен руководителем Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины. По словам нового руководителя, Центр будет занимать проактивную позицию по защите интересов государства, в частности в информационном пространстве. ЦПД будет противостоять потугам россиян, ФСБ, ГРУ и СВР РФ, которые пытаются влиять на настроения украинского общества и распространять фейки об Украине за рубежом. "Мы хотим сформировать вокруг Центра мощное комьюнити, которое заинтересовано в защите нашей страны, и призываем лидеров мнений работать вместе для того, чтобы противодействовать российским ИПсО", - отметил Андрей Коваленко.

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