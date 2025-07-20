Блокада и удары "Орешником": РФ угрожает наступлением на страну бывшего союзника

Россия хочет начать конфликт с Азербайджаном.

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РФ хочет разжечь конфликт с Азербайджаном / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, depositphotos.com/ua

Что известно:

РФ хочет разжечь конфликт с Азербайджаном

Пропагандисты угрожают блокадой Азербайджана и ударами "Орешником"

Атака РФ повлияет не только на Баку, но и на Анкару

РФ пытается разжечь конфликт с Азербайджаном. Об этом заявил глава ЦПИ при СНБО Андрей Коваленко.

Однако сейчас влияние Кремля на бывших союзников значительно ослабло после вторжения в Украину.

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"Азербайджан вообще давно вышел из орбиты Кремля. Россия не имеет экономических рычагов давления на Баку - запрет на импорт фруктов и овощей ударит прежде всего по самому российскому рынку, а военных ресурсов для угроз просто нет. Кроме того, за спиной Ильхама Алиева - партнер в виде Турции. Испортить отношения с Анкарой - самоубийство для Кремля", - отмечает Коваленко.

Российские пропагандисты начинают угрожать ударами "Орешником" по Баку и требуют блокады Азербайджана. Однако на самом деле РФ не способна на давление без ущерба без самой себя. Баку не зависит от российского газа, а атака на нефтяную отрасль повлечет за собой последствия еще и на Анкару.

"Это лишь демонстрирует слабость Москвы, которая погрязла в Украине, потеряла Армению, потеряла Центральную Азию, влияние на Ближний Восток и все больше рискует окончательно потерять Кавказ... Пока Путин играет в новую имперскую игру, цены на продукты в РФ пойдут еще выше. А на второй фронт сил уже нет и не будет", - подчеркнул Коваленко.

Экономика России - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, России постоянно не хватает финансов. Содержание даже нынешнего уровня боевых действий требует ежегодного резкого роста военных расходов на несколько триллионов рублей. Об этом заявил российский экономист Владимир Милов.

Между тем экономика РФ находится в состоянии глубокого застоя и уже не демонстрирует никаких признаков реального роста. Такой вывод сделали аналитики Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП), который тесно сотрудничает с российскими госструктурами.

По словам экономиста, доктора наук Игоря Липсица, Россия рискует повторить путь Северной Кореи, ведь ее экономика будет все больше деградировать, упрощаться, отставать от мира, а уровень жизни - неуклонно падать.

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О персоне: Андрей Коваленко Андрей Коваленко является лейтенантом Сил обороны Украины, в декабре 2023 года командирован на должность заместителя руководителя ЦПД. В январе 2024 года был назначен руководителем Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины. По словам нового руководителя, Центр будет занимать проактивную позицию по защите интересов государства, в частности в информационном пространстве. ЦПД будет противостоять потугам россиян, ФСБ, ГРУ и СВР РФ, которые пытаются влиять на настроения украинского общества и распространять фейки об Украине за рубежом. "Мы хотим сформировать вокруг Центра мощное комьюнити, которое заинтересовано в защите нашей страны, и призываем лидеров мнений работать вместе для того, чтобы противодействовать российским ИПсО", - отметил Андрей Коваленко.

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