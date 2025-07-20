"Шаги уже готовятся": Украина получит миллиарды долларов из России, первые детали

Зеленский заявил, что Украина готовит юридические шаги для взыскания с России 6,9 миллиарда долларов согласно уже выигранным делам в международных арбитражах.

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Украина готовит шаги, чтобы получить $6,9 млрд из России / Коллаж Главред, фото: УНИАН, kremlin.ru

О чем сказал Зеленский:

Уже есть положительные решения международных арбитражей для Украины на 6,9 миллиардов долларов

Международные суды подчеркнули ответственность России и Газпрома

Украина готовит шаги, чтобы согласно решениям международных арбитражных судов взыскать с России 6,9 миллиарда долларов. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленсьий по итогам доклада главы Нафтогаза Сергея Корецкого.

Зеленский отметил, что в рамках подготовки к совещанию с украинскими дипломатами и пересмотра задач внешней политики обсуждались механизмы реализации решений международных арбитражей в пользу Украины. Сейчас уже есть несколько положительных решений на сумму 6,9 миллиарда долларов, которые подчеркивают ответственность России и Газпрома, а также подтверждают действенность международного права.

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"Готовим конкретные шаги для взыскания этих средств, и завтра украинские послы получат соответствующие поручения", - написал глава государства в Telegram.

Отдельно с Сергеем Корецким была рассмотрена подготовка к грядущему отопительному сезону и взаимодействие с европейскими партнерами и международными финансовыми структурами, которое необходимо для устойчивости страны.

"Спасибо команде Нафтогаза и всем, кто помогает, за хорошие результаты для Украины!", - резюмировал Зеленский.

Газопроводы из России в Европу / Инфографика: Главред

Суды Украины против России - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, 25 июня 2025 года президент Украины Владимир Зеленский и Генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе подписали соглашение о создании Специального трибунала для расследования преступления агрессии против Украины.

Зеленский отметил, что все виновные в военных преступлениях, включая российского диктатора Владимира Путина, должны понести ответственность. Он подчеркнул важность запуска специального трибунала и необходимость дальнейших конкретных шагов для его полноценного функционирования.

Кроме того, 31 января 2024 года Международный суд ООН признал Россию нарушителем в сфере образования в оккупированном Крыму, частично поддержав иск Украины о финансировании терроризма.

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Об источнике: Нафтогаз Украины Нафтогаз Украины - крупнейшая по доле в ВВП компания Украины, ведущее предприятие топливно-энергетического комплекса страны. Учредителем и единственным акционером компании является государство, пишет Википедия. В Группу Нафтогаз входят НАК "Нафтогаз Украины" и ряд других юридических лиц, информацию о финансовом состоянии, результатах деятельности и движении денежных средств которых НАК "Нафтогаз Украины" включает в консолидированную годовую финансовую отчетность; юридических лиц, единственным учредителем (акционером, участником) которых является НАК "Нафтогаз Украины"; юридических лиц, контрольный пакет акций которых принадлежит НАК "Нафтогаз Украины".

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