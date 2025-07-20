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"Чудес не бывает": ситуация в России резко ухудшится, что произошло

Юрий Берендий
20 июля 2025, 14:43
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Российская экономика стремительно приближается к рецессии, и уже осенью 2025 года ситуация может стать критической, заявил экономист Владимир Милов.
Ситуация в России резко ухудшится осенью - что произошло / Коллаж Главред, фото: 22 ОБМр, УНИАН

О чем сказал экономист Владимир Милов:

  • Экономическая ситуация в России тяжелая
  • Технически рецессия в России еще не зафиксирована
  • Положение дел в России ухудшится осенью 2025 года

Российская экономика стремительно катится в рецессию. Западные санкции, война и бюджетная дыра постепенно уничтожают гражданский сектор, а финансовые резервы Кремля - на грани исчерпания. Об этом в интервью Главреду рассказал российский экономист Владимир Милов

"Ситуация тяжелая: чудес не бывает. Сейчас, в середине 2025 года, в полной мере ощущаются последствия западных санкций, международной изоляции и того бремени, которое экономика несет из-за развязанной Путиным войны. Все сошлось одновременно: рост экономики прекратился, и ключевое слово, которое можно услышать от чиновников в официальных дискуссиях, - "рецессия", то есть спад", - указывает он.

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Милов заметил, что технически рецессия в России еще не зафиксирована, ведь во втором квартале наблюдалось сокращение ВВП по сравнению с первым (с учетом сезонной корректировки), хотя в первом квартале в годовом измерении Росстат еще фиксировал рост на 1,4 %, даже несмотря на то, что он был значительно ниже ожидаемого. Данных за второй квартал пока нет, однако все чаще звучат прогнозы, что и во втором, и в третьем кварталах экономика может просесть по всем основным направлениям по сравнению с прошлым годом.

В то же время инфляция остается на очень высоком уровне, и сдержать ее пока не удается - разговоры о ее замедлении, по мнению эксперта, преждевременны. Именно поэтому Центробанк удерживает высокую ключевую ставку. По уровню инфляции Россия сейчас занимает второе место среди стран G20, а по величине ставки - двенадцатое в мире. Это приводит к слишком дорогим кредитам и сдерживает деловую активность.

"Если вы послушаете российскую дискуссию на эту тему, то заметите: слишком много внимания сосредоточено на ключевой ставке Центробанка. Хотя, на мой взгляд, это иллюзия - потому что проблем гораздо больше. Нет инвестиций, капитал продолжает утекать. Частные инвесторы, естественно, в такой ситуации не приходят. Инвестиционный климат - ужасный. Власть продолжает отбирать собственность абсолютно неправовыми методами, налоги растут. И понятно, что в такой ситуации ничего расти не будет", - добавил он.

Милов отмечает, что единственными секторами, которые еще более-менее функционируют, остаются те, которые получали государственную поддержку в той или иной форме. Однако и в этих отраслях ситуация ухудшается, поскольку финансовые ресурсы государства стремительно сокращаются. Дефицит бюджета достигает рекордных уровней, и за четыре года полномасштабной войны против Украины власть так и не смогла взять его под контроль.

Смотрите видео интервью Владимира Милова Главреду о проблемах в экономике РФ:

Финансовые резервы, включая средства в Фонде национального благосостояния, фактически исчерпаны. Уже сейчас внесены изменения в действующий федеральный бюджет, согласно которым сокращаются расходы на ключевые сферы - в частности, на аграрный сектор и отрасль электроники.

"Я думаю, ситуация ухудшится осенью, когда будет обсуждаться бюджет на 2026 год. Это будет первый раз, когда страна подойдет к 1 января без значительных финансовых резервов - правительство их просто проело. В предыдущие годы власти активно наращивали расходы как на военный сектор, так и на поддержку гражданского сектора экономики - потому что без государственных денег, как я сказал, они не могут. Теперь такой возможности нет. Что они будут делать - непонятно. Все замедляется, инфляция остается высокой. В общем, все проблемы сошлись в одной точке. Помните, прогнозировали серьезные трудности российской экономики из-за санкций? Вот они и наступили. Просто, к сожалению, это немного отложено", - резюмировал он.

Экономика России - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, России постоянно не хватает финансов. Удержание даже нынешнего уровня боевых действий требует ежегодного резкого роста военных расходов на несколько триллионов рублей. Об этом заявил российский экономист Владимир Милов.

Между тем экономика РФ находится в состоянии глубокого застоя и уже не демонстрирует никаких признаков реального роста. Такой вывод сделали аналитики Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП), который тесно сотрудничает с российскими госструктурами.

По словам экономиста, доктора наук Игоря Липсица, Россия рискует повторить путь Северной Кореи, ведь ее экономика будет все больше деградировать, упрощаться, отставать от мира, а уровень жизни - неуклонно падать.

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О персоне: Владимир Милов

Владимир Станиславович Милов (18 июня 1972 года, Кемерово, Россия) - российский оппозиционный политик, экономист и эксперт в сфере энергетики. Окончил электромеханический факультет Московского государственного горного университета.

С 1997 по 2002 год работал в правительстве РФ, включая должности в Федеральной энергетической комиссии и заместителя министра энергетики.

С 2008 по 2010 год - член политсовета движения "Солидарность". В 2010-2015 годах возглавлял партию "Демократический выбор".

В 2021 году выехал из России. После начала войны в феврале 2022 года осудил действия режима и был внесен в список "иностранных агентов" в России. С сентября 2022 года занимает должность вице-президента по международной адвокации в фонде Free Russia Foundation (Вашингтон), где занимается анализом российских санкций и демократических реформ.

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