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"Это ловушка": в ЦПД объяснили, почему Украине не выгодно перемирие с РФ в небе

Алексей Тесля
6 августа 2025, 13:20
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РФ хочет воздушную паузу, чтобы накопить ресурс для восстановления ударов в нужный для них момент.
Дрон, ракета, ВСУ
РФ может предложить перемирие в воздухе / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Силы обороны Юга

Главное:

  • Предложение РФ - это ловушка, поскольку за этим нет намерения прекратить войну
  • Важно понимать КПД от массированных ударов РФ по Украине

Страна-агрессор РФ будет дальше пытаться затягивать время с прекращением огня, но при этом выдвигать идеи типа "прекращение огня в воздухе", но не на земле, о чем уже написали западные медиа, заявил глава Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко.

"Фактически это ловушка, поскольку за этим нет никакого намерения прекратить войну. Напротив – намерение россиян ее продолжить и сделать так, чтобы не испытывать болезненных ударов вглубь России, а также парализованного авиасообщения – это, считаю, наиболее успешные наши действия, ибо это паралич как гражданской авиации так и грузовой логистики, которая зависит от работы аэропортов", - написал он в Telegram.

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При этом глава ЦПД отметил, что важно понимать КПД от массированных ударов РФ по Украине.

"Россия кошмарит гражданских, но военных целей их воздушные удары не достигают, очень низкий процент. Наши же действия более точечны и успешны", - отметил он.

При этом Коваленко добавил, что РФ хочет воздушную паузу, чтобы накопить ресурс для восстановления ударов в нужный для них момент, а также уйти от санкций сейчас, продолжив войну на земле.

"Важным должно быть полное прекращение огня и встреча лидеров. Все остальное – финты россиян, которых нельзя допускать и нужно сразу бить санкциями", - резюмировал он.

Может ли РФ прекратить огонь: мнение эксперта

Директор Центра оборонных стратегий, дипломат Александр Хара поделился мнением о возможных путях завершения войны в Украине. По его словам, Россия может прекратить боевые действия лишь в двух случаях. Один из них — это смена власти в самой РФ, при которой к управлению страной придёт менее агрессивное руководство. Однако, по словам эксперта, пока таких предпосылок не наблюдается.

При этом Хара допускает, что уже к концу этого года или в начале следующего может наступить временное затишье на фронте, поскольку Москве, вероятно, потребуется пауза в боевых действиях.

Ранее сообщалось о том, что Путин готов к перемирию только при одном условии. В Reuters предполагают, что Путин не примет ультиматум Трампа, ведь военные цели для него в приоритете.

Напомним, ранее сообщалось о том, что РФ рассматривает перемирие в воздухе, чтобы избежать наказания Трампа. Визит спецпредставителя Трампа Стива Уиткоффа в Москву может стать последним шансом для Кремля достичь компромисса с США.

Как сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Дональдом Трампом. Глава украинского государства поблагодарил США за поддержку мира и отметил, что Москва внимательно следит за позицией Трампа.

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О персоне: Андрей Коваленко

Андрей Коваленко является лейтенантом Сил обороны Украины, в декабре 2023 года командирован на должность заместителя руководителя ЦПД. В январе 2024 года был назначен руководителем Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины.

По словам нового руководителя, Центр будет занимать проактивную позицию по защите интересов государства, в частности в информационном пространстве. ЦПД будет противостоять потугам россиян, ФСБ, ГРУ и СВР РФ, которые пытаются влиять на настроения украинского общества и распространять фейки об Украине за рубежом.

"Мы хотим сформировать вокруг Центра мощное комьюнити, которое заинтересовано в защите нашей страны, и призываем лидеров мнений работать вместе для того, чтобы противодействовать российским ИПсО", - отметил Андрей Коваленко.

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перемирие война России и Украины Андрей Коваленко Переговоры о прекращении огня
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