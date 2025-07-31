РФ может прекратить огонь: появился неожиданный прогноз по срокам перемирия

Страна-агрессор РФ остановится только в двух случаях, считает Александр Хара.

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Александр Хара спрогнозировал развитие ситуации в войне / Коллаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, facebook.com/alexander.khara

Главное из заявлений Хары:

Единственный вариант - продолжать готовиться к длительному сопротивлению

РФ остановится только в двух случаях

Скоро может наступить перерыв в боевых действиях

Дипломат, директор Центра оборонных стратегий Александр Хара прокомментировал вероятные сценарии завершения войны в Украине.

"У нас, по сути, единственный вариант - продолжать готовить себя к длительному сопротивлению, ведь Россия не остановится. И даже если будет достигнуто прекращение огня, на которое рассчитывает Трамп, это лишь будет означать паузу в войне, а не ее завершение. Это станет началом третьего этапа войны", - подчеркнул он в интервью Главреду.

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Эксперт уверен в том, что страна-агрессор РФ остановится только в двух случаях и один из них - в самой России произойдет смена политического режима, и к власти придет менее агрессивная сила. Но пока никаких признаков этого не видно.

"Второй вариант - Россия будет не в состоянии вести войну. Если она временно потеряет такую способность из-за внутренних политических или экономических проблем, и если возрастет внутреннее давление на Путина, тогда он может согласиться на временное прекращение боевых действий", - считает он.

Собеседник считает, что в конце текущего года или в начале следующего может наступить перерыв в боевых действиях, поскольку России, очевидно, нужна пауза.

"Но как только она восстановит свои ресурсы, средства, боевые возможности, как только решит хотя бы часть своих внутренних проблем - она снова пойдет в наступление на Украину", - добавил Хара.

Пугающий вариант окончания войны

По мнению военного эксперта, полковника запаса ВСУ Олега Жданова, основная цель Дональда Трампа — просто добиться прекращения огня.

"Ему важно лишь остановить боевые действия, – считает Жданов. – После этого он будет стремиться к Нобелевской премии мира", - пояснил он.

Эксперт убеждён, что для Трампа не имеет значения, каким будет итог войны — главное, чтобы стороны прекратили стрелять.

Ультиматум Трампа РФ - новости по теме

Ранее Трамп заявил о том, что сократит свой 50-дневный ультиматум российскому диктатору Владимиру Путину, который он давал для согласования условий перемирия. Позднее он добавил, что устанавливает новый срок для России по окончанию войны в Украине. Трамп заявил, что у РФ есть 10-12 дней.

Как сообщал Главред, ранее Трамп заявил, что ожидает встречи с Путиным и Зеленским, и предупредил Россию: США могут не ждать 50 дней, чтобы ввести жесткие санкции против РФ и ее экономических партнеров.

Напомним, ранее сообщалось, что Трамп намерен остановить войну России против Украины через силу, считает спикер Палаты представителей Майк Джонсон. По мнению Джонсона, усилия Запада могут быть эффективными.

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О персоне: Александр Хара Александр Хара – эксперт по вопросам внешней политики и политики безопасности, заместитель председателя правления БО "Институт стратегических Черноморских исследований". Окончил Донецкую государственную академию (университет) управления (1998 г.), Дипломатическую академию при Министерстве иностранных дел Украины (2000 г.), Королевский колледж оборонных исследований, г. Лондон (2010 г.). Магистр внешней политики.



Занимал ряд должностей в центральном аппарате Министерства иностранных дел Украины, в частности в IV территориальном и II территориальном департаментах (2000-2002, 2005-2006 гг.), а также в посольстве Украины в Канаде (2002-2005 гг.).

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