У Трампа есть только 2 сценария относительно Украины, эскалация усиливается - Пехньо

Уступки США перед агрессией России могут ускорить приближение к Третьей мировой войне.

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У Трампа есть только 2 сценария относительно Украины, эскалация усиливается, говорит Пехньо/ коллаж: Главред, фото: ОПУ, скрин с YouTube, facebook.com/WhiteHouse

Основные тезисы Пехньо:

Уступки США перед РФ могут ускорить приближение к Третьей мировой войне

У Трампа есть два пути относительно его ультиматума России о войне

США и Европа уже не имеют права давать слабинку

Уступки Соединенных Штатов Америки перед агрессией страны-агрессора России могут ускорить приближение к Третьей мировой войне.

Эскалация набирает обороты, а западные государства уже готовятся к масштабному глобальному конфликту. Об этом сказал военный обозреватель Василий Пехньо в эфире Еспресо.

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"Сейчас эскалация усиливается. Потому что, если рассматривать те варианты, которые есть у Трампа, то решающим будет не 8 августа, а 9 августа - следующий день. То есть у Трампа есть два пути. Первый путь - ничего не сделать, просто запить холодной водой, что Россия не остановит войну, а Китай и Индия продолжат покупать российскую нефть. И тогда это будет означать полный геополитический крах для США. Второй путь - это усилить эскалацию, усилить Украину, предоставить нам оружие, чтобы мы достигли того, что называется справедливым и устойчивым миром", - отметил Пехньо.

Военный обозреватель считает, что сейчас есть признаки того, что все движутся ко второму сценарию определенной эскалации. По его словам, на это указывают политическое заявление РФ о выходе из моратория на развертывание ракет средней и малой дальности и заявление Трампа о перемещении лодок.

Также Пехньо обратил внимание, что, согласно заявлению министра финансов США, Китай не собирается отказываться от российских энергоносителей. Это в свою очередь означает, что КНР будет платить 100% пошлины, что также является определенной эскалацией.

"Мир сейчас движется по пути определенной эскалации. И в этом контексте есть даже элемент, который меня, как украинца, бодрит - что США и НАТО запускают новый механизм поддержки Украины. То есть мы подаем запрос в НАТО, командующий силами НАТО в Европе утверждает этот список, и дальше происходят поставки оружия от США в страны Европы, а оттуда к нам. Украина будет получать новейшее вооружение транзитом через страны-члены Альянса в Европе от США. И все готовятся к тому, что это - определенный элемент эскалации к более глобальному, масштабному конфликту", - отметил Пехньо.

По словам военного обозревателя, США и Европа уже не имеют права давать слабинку. Если они дальше будут оставаться слабыми, то все больше тех стран Глобального Юга, которые имеют за цель перекроить мир военным путем, будут получать в свои руки инструменты для своих коварных планов.

"Если же Трамп выберет путь тюхтия - это будет прямой указатель к тому, что мы еще больше приблизимся к Третьей мировой войне, к глобальному конфликту, чем если он выберет путь воина", - резюмировал Пехньо.

Ультиматум Трампа России относительно войны в Украине - последние новости

Как ранее сообщал Главред, ультиматум Трампа Путину может оказаться "пшиком" - в AP узнали худший сценарий. Несмотря на усилия Вашингтона - от угроз до дипломатических инициатив - позиция Москвы остается неизменной.

Также ранее сообщалось, что Трамп разнес Путина и раскрыл условие прекращения войны в Украине. Экономика России в ужасном состоянии, у Путина не будет другого выбора, считает Дональд Трамп.

Напомним, сообщалось, что Путин готов к перемирию лишь при одном условии - СМИ узнали главное требование. В Reuters предполагают, что Путин не примет ультиматум Трампа, ведь военные цели для него в приоритете.

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Кто такой Василий Пехньо? Василий Пехньо - украинский журналист, военный обозреватель, аналитик, разбирающий военные и политические события в Украине.

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