В ОП выдвинули громкое обвинение в адрес Индии: о чем речь и реакция Нью-Дели

В российских ударных дронах обнаруживают индийские компоненты, сообщил Андрей Ермак.

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Андрей Ермак прокомментировал позицию Индии / Коллаж: Главред, фото: Главред, Pixabay/hari_mangayil

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В ударных дронах РФ обнаруживают индийские компоненты

Украина официально подняла вопрос перед правительством Индии и ЕС

В российских ударных дронах обнаруживают индийские компоненты, необходимо лишить россиян возможностей получать компоненты из других стран.

Об этом в своем Telegram сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

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"К сожалению, в российских ударных дронах обнаруживаем индийские компоненты. Это дроны, которые используются на фронте и против гражданских, в частности - шахед/герань. Необходимо лишить россиян возможностей получать компоненты из других стран и остановить убийства украинцев. Также покупка российских энергоресурсов - это финансирование войны, которое не способствует миру", - написал Ермак.

/ Инфографика: Главред

Что говорят в Индии

К сообщению руководитель ОП прикрепил статью Hindustan Times, в которой ознакомленные источники сообщили, что Украина официально подняла перед правительством Индии и Европейским Союзом вопрос об обнаружении электронных компонентов, изготовленных или собранных фирмами в Индии, на беспилотниках иранского производства, используемых российскими вооруженными силами.

"Экспорт товаров двойного назначения из Индии соответствует ее международным обязательствам по нераспространению и осуществляется на основе прочной национальной законодательной и регуляторной базы", - пояснил представитель министерства иностранных дел Индии Рандхир Джайсвал.

Как санкции США могут отразиться на бизнесе Индии

Ожидается, что новые санкции США могут затронуть как минимум три страны, активно покупающие российскую нефть — Индию, Турцию и Бразилию. В этих государствах представители бизнеса действительно могут почувствовать серьезное давление.

"Мало кто решится продолжать экономические связи с Россией, если это грозит изоляцией и попаданием в санкционные списки. В этом смысле можно рассчитывать на определённый эффект. Пусть он и не будет стопроцентным, как того хотелось бы, но даже если удастся сократить доходы российского бюджета на десятки миллиардов — это уже значимое достижение", — отметил Владимир Огрызко.

По его словам, это станет ударом по экономической устойчивости России, которая и без того находится под сильным давлением.

Ранее Дональд Трамп решительно пригрозил Индии. Индия не только покупает огромные объемы российской нефти, но и потом значительную часть этой нефти продает, подчеркнул Трамп.

Как сообщал Главред, Индия не давала указаний прекратить закупку российской нефти, несмотря на угрозы Трампа относительно санкций. Индийское правительство лишь попросило подготовить план на случай форс-мажора, но политика не изменилась.

Трамп вводит 25% пошлину на индийские товары из-за закупок российской нефти, в то же время США сближаются с Пакистаном - главным соперником Индии. Это вызывает тревогу в Нью-Дели, которая стремится усилить свои позиции и вести диалог с Вашингтоном, несмотря на напряженность.

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О персоне: Андрей Ермак Ермак Андрей Борисович - украинский государственный деятель, политик, юрист, кинопродюсер, руководитель Офиса 6-го Президента Украины Владимира Зеленского с 11 февраля 2020 года. Входит в состав СНБО Украины с 12 февраля 2020 года. Ермак родился 21 ноября 1971 года в Киеве. Он окончил Институт международных отношений Киевского национального университета им. Шевченко по специальности юрист-международник. Много лет он занимался юридической практикой и общественной деятельностью. 21 мая 2019 года Ермак стал помощником президента Украины Владимира Зеленского. В том же году он стал членом Национального инвестиционного совета, а впоследствии - членом Наблюдательного совета Государственного концерна "Укроборонпром". 11 февраля 2020 года Андрей Ермак был назначен на должность руководителя Офиса президента Украины.

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