'Им все равно, сколько людей в Украине гибнет': Трамп решительно пригрозил Индии

Индия не только покупает огромные объемы российской нефти, но и потом значительную часть этой нефти продает, подчеркнул Трамп.

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Трамп анонсировал повышение тарифов для Индии / Коллаж: Главред, фото: скриншот с YouTube, ОПУ

США введут повышенные тарифы для Индии из-за ее сотрудничества с Россией в сфере энергетики. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social.

По его словам, Индия не только импортирует большие объемы нефти из России, но и перепродает ее на международных рынках, получая значительные прибыли. При этом, по его мнению, индийские власти демонстрируют безразличие к тому, что война России против Украины продолжается, и ежедневно гибнут люди.

"Им безразлично, сколько людей в Украине погибает от рук российской военной машины. Из-за этого я существенно повышу тарифы, которые Индия платит США", - анонсировал американский лидер.

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