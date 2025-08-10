Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

Встреча Трампа и Путина в Аляске: СМИ узнали, будет ли участвовать Зеленский

Андрей Ганчук
10 августа 2025, 07:39
205
Встреча Дональда Трампа и Владимира Путина запланирована на 15 августа.
Зеленский, Путин, Трамп
В США надеются, что удастся договориться о визите Зеленского на Аляску - СМИ / Главред

Кратко:

  • США надеются на организацию визита Зеленского на Аляску
  • Трамп открыт к трехстороннему саммиту
  • Белый дом готовится к двусторонней встрече Трампа и Путина

Белый дом изучает возможность приглашения президента Украины Владимира Зеленского на встречу на Аляске президента США Дональда Трампа и руководителя страны-оккупанта России Владимира Путина. Трамп открыт к трехстороннему саммиту и в Вашингтоне надеются, что участие Зеленского произойдет.

Визит Зеленского на Аляску обсуждается

Как сообщает NBC News со ссылкой на американского высокопоставленного чиновника, возможность визита Зеленского на Аляску "обсуждается". По его словам, такая перспектива "абсолютно" возможна.

видео дня

"Все очень надеются, что это произойдет", - сказал чиновник.

Что известно о возможном приглашении Зеленского

Собеседник также сказал, что Трамп открыт к трехстороннему диалогу. Сейчас Белый дом сосредоточен на встрече, о которой "попросил" Путин.

"Президент остается открытым к трехстороннему саммиту с обоими лидерами. Сейчас Белый дом сосредотачивается на планировании двусторонней встречи, о которой попросил президент Путин", - подчеркнул источник.

Что говорит эксперт

Отношение к "хотелкам" России по территориям – критическое, рассказал в своей колонке на Главреде политический обозреватель Дмитрий Снегирев.

"Не исключаю, что именно контроль над Запорожской и Херсонской областями будет камнем преткновения в любых переговорах. Вероятно, также на повестке дня будет вопрос установления полного контроля над Донецкой областью. Именно это и может стать главным элементом давления на Украину, в частности со стороны США. На сегодня Украина контролирует примерно 33% территории Донецкой области, то есть большую часть промышленного потенциала и природных ископаемых в регионе", - подчеркнул Снегирев.

Встреча Трампа и Путина на Аляске – что об этом известно:

Как сообщал Главред, Дональд Трамп объявил о своей встрече с Владимиром Путиным на Аляске 15 августа.

"Долгожданная встреча между мной, как президентом США, и лидером России Владимиром Путиным состоится в следующую пятницу, 15 августа 2025 года, в большом штате Аляска. Дальнейшие подробности будут сообщены позже. Спасибо за внимание к этому вопросу!" – сказал Трамп.

В Кремле подтвердили информацию.

Украина и РФ "должны обменяться территориями", считает Трамп.

"Зеленский должен быть готов "подписать что-то", чтобы закончить войну в Украине", - добавил американский президент.

Украина не допустит повторной оккупации своих территорий, нужен справедливый мир, сказал Владимир Зеленский.

"Тактику Путина все хорошо видят: он боится санкций и делает все, чтобы соскочить с них, он хочет обменять паузу в войне, убийствах на легализацию оккупации нашей земли. Хочет уже во второй раз получить территориальную добычу", - подчеркнул глава государства.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Владимир Зеленский Аляска Дональд Трамп Владимир Путин война России и Украины
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Путин попытается захватить второй город Украины, если ВСУ уйдут из Донбасса – ISW

Путин попытается захватить второй город Украины, если ВСУ уйдут из Донбасса – ISW

08:42Война
Встреча Трампа и Путина в Аляске: СМИ узнали, будет ли участвовать Зеленский

Встреча Трампа и Путина в Аляске: СМИ узнали, будет ли участвовать Зеленский

07:39Мир
"Есть значительный прогресс": в Великобритании состоялись консультации по миру

"Есть значительный прогресс": в Великобритании состоялись консультации по миру

01:10Политика
Реклама

Популярное

Ещё
Грозовые дожди накроют несколько областей: где ждать сильных осадков

Грозовые дожди накроют несколько областей: где ждать сильных осадков

Карта Deep State онлайн за 10 августа: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 10 августа: что происходит на фронте (обновляется)

Китайский гороскоп на завтра 10 августа: Драконам - депрессия, Крысам - тревога

Китайский гороскоп на завтра 10 августа: Драконам - депрессия, Крысам - тревога

Влупила 6-балльная магнитная буря: страну накрыл опасный шторм

Влупила 6-балльная магнитная буря: страну накрыл опасный шторм

Украинским пенсионерам могут прийти повестки: кому не избежать призыва в армию

Украинским пенсионерам могут прийти повестки: кому не избежать призыва в армию

Последние новости

08:50

Гороскоп на неделю с 11 по 17 августа: Водолеям - обида, Рыбам - переживания

08:48

Как Путин изменил тактику, чтобы получить от Трампа выгодное предложение - NYT

08:47

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 10 августа (обновляется)

08:42

Путин попытается захватить второй город Украины, если ВСУ уйдут из Донбасса – ISW

08:28

Карта Deep State онлайн за 10 августа: что происходит на фронте (обновляется)

Бонусы для Путина и риск для Европы: Максим Розумный - о последствиях встречи на АляскеБонусы для Путина и риск для Европы: Максим Розумный - о последствиях встречи на Аляске
07:39

Встреча Трампа и Путина в Аляске: СМИ узнали, будет ли участвовать Зеленский

07:10

Всего 19 секунд на поиск ответа: где спрятан тигр на картинке

05:22

Как сэкономить место в чемодане вдвое: топ-3 лайфхака

04:35

Почему нельзя говорить "колега по роботі": какой серьезной ошибки стоит избегатьВидео

Реклама
03:30

На дне Тихого океана нашли загадочную "дорогу": куда она ведетВидео

02:30

"Путин ничего не сказал": политолог назвал главный риск для Украины

01:37

Прорыв в карьере и личной жизни: каким ТОП-3 знакам повезет совсем скоро

01:10

"Есть значительный прогресс": в Великобритании состоялись консультации по миру

09 августа, суббота
23:23

У Преснякова большие проблемы в семейной жизни

22:51

Путин предлагает Украине ограниченное перемирие - The Economist

22:46

"Путин хочет соскочить": Зеленский о главной цели Кремля на переговорахВидео

21:32

Подрыв "Силы Сибири" и месторождений РФ: эксперт о "газовом" давлении на КитайВидео

21:11

Не нужны смс и личные данные: новая схема мошенников, на которую рискует попасться каждыйЭксклюзив

20:20

Киев может пойти на "обмен территориями": в WSJ узнали о плане Украины и ЕС

19:45

Град, грозы и шквалы: в Украину врывается штормовая погода

Реклама
19:18

Армия РФ пытается отрезать Покровск с двух направлений: майор ВСУ об угрозе

19:10

РФ ударила по магазину, в котором были люди: в Харькове много пострадавшихФото

19:07

Какие три слова спрятаны на картинке: только гений найдет их за 24 секунды

19:00

Константина Темляка вырезали из клипа украинских звезд на фоне скандала с насилиемВидео

18:28

Почему подушки нужно вынести на солнце 10 августа: интересные приметы в этот день

18:16

Влияние Мелании на взгляды Трампа по Украине: в The Guardian раскрыли детали

17:48

Украинцам сообщили о переходе на новые платежки за газ: что нужно знать

17:31

Влупила 6-балльная магнитная буря: страну накрыл опасный шторм

17:24

Унитаз очистится буквально на глазах: опытные хозяйки раскрыли хитрый фокусВидео

17:09

Шикарное блюдо за 15 минут на завтрак, обед, или ужин - рецепт

16:40

5 вещей, которые никогда нельзя смывать в кухонную раковину

16:17

В Украине обвалились цены на популярное мясо: во сколько можно уложиться

16:16

Переговоры о прекращении огня: Зеленский раскрыл опасность российского плана

15:50

Певец Александр Пономарев рассказал, на чем зарабатывает во время войны

15:45

Самые преданные семейные партнеры: астрологи назвали ТОП-4 верных знака

15:30

Радость от чужого горя: объяснение, почему мы радуемся, когда кто-то страдает

15:18

Путин не будет встречаться с Зеленским: эксперт назвал главную причину

15:17

На Сумщине без успеха: разведка оценила, сколько территорий оккупировала РФ в июле

15:12

Булочка в сумке и другие нюансы: что можно и нельзя делать за шведским столом

15:05

Тля исчезнет навсегда, если опрыскать растения простым средством из кухни: что надо смешать

Реклама
14:39

СБУ провела спецоперацию на 1300 километров вглубь России: что удалось поразить

14:37

Неожиданно: любовница мужа Алсу заговорила о беременности

14:00

В США неправильно поняли требования Путина о прекращении огня - Bild

13:51

Почему Теремки называются именно так: как появилось название известного района Киева

13:33

Как изменится курс доллара и евро на следующей неделе: прогноз банкира

13:28

Помидоры не краснеют в августе: как помочь им дозреть до холодовВидео

13:02

Гороскоп на завтра 10 августа: Рыбам - ссоры, Девам - лучше сидеть дома

12:56

В Татарстане атакован завод по производству Шахедов для ударов России по Украине

12:39

Умер популярный российский актер Иван Краско

12:21

Путин хочет контролировать Донетчину: в МИД Украины ответили, возможно ли это

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонПотапАлла ПугачеваСофия РотаруМаксим ГалкинОльга СумскаяНастя КаменскихФилипп Киркоров
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Культура
Как Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей Украины
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Рецепты
ЗакускиПростые блюдаСалатыЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять