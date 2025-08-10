Встреча Трампа и Путина в Аляске: СМИ узнали, будет ли участвовать Зеленский

Встреча Дональда Трампа и Владимира Путина запланирована на 15 августа.

США надеются на организацию визита Зеленского на Аляску

Трамп открыт к трехстороннему саммиту

Белый дом готовится к двусторонней встрече Трампа и Путина

Белый дом изучает возможность приглашения президента Украины Владимира Зеленского на встречу на Аляске президента США Дональда Трампа и руководителя страны-оккупанта России Владимира Путина. Трамп открыт к трехстороннему саммиту и в Вашингтоне надеются, что участие Зеленского произойдет.

Визит Зеленского на Аляску обсуждается

Как сообщает NBC News со ссылкой на американского высокопоставленного чиновника, возможность визита Зеленского на Аляску "обсуждается". По его словам, такая перспектива "абсолютно" возможна.

"Все очень надеются, что это произойдет", - сказал чиновник.

Что известно о возможном приглашении Зеленского

Собеседник также сказал, что Трамп открыт к трехстороннему диалогу. Сейчас Белый дом сосредоточен на встрече, о которой "попросил" Путин.

"Президент остается открытым к трехстороннему саммиту с обоими лидерами. Сейчас Белый дом сосредотачивается на планировании двусторонней встречи, о которой попросил президент Путин", - подчеркнул источник.

Что говорит эксперт

Отношение к "хотелкам" России по территориям – критическое, рассказал в своей колонке на Главреде политический обозреватель Дмитрий Снегирев.

"Не исключаю, что именно контроль над Запорожской и Херсонской областями будет камнем преткновения в любых переговорах. Вероятно, также на повестке дня будет вопрос установления полного контроля над Донецкой областью. Именно это и может стать главным элементом давления на Украину, в частности со стороны США. На сегодня Украина контролирует примерно 33% территории Донецкой области, то есть большую часть промышленного потенциала и природных ископаемых в регионе", - подчеркнул Снегирев.

Встреча Трампа и Путина на Аляске – что об этом известно:

Как сообщал Главред, Дональд Трамп объявил о своей встрече с Владимиром Путиным на Аляске 15 августа.

"Долгожданная встреча между мной, как президентом США, и лидером России Владимиром Путиным состоится в следующую пятницу, 15 августа 2025 года, в большом штате Аляска. Дальнейшие подробности будут сообщены позже. Спасибо за внимание к этому вопросу!" – сказал Трамп.

В Кремле подтвердили информацию.

Украина и РФ "должны обменяться территориями", считает Трамп.

"Зеленский должен быть готов "подписать что-то", чтобы закончить войну в Украине", - добавил американский президент.

Украина не допустит повторной оккупации своих территорий, нужен справедливый мир, сказал Владимир Зеленский.

"Тактику Путина все хорошо видят: он боится санкций и делает все, чтобы соскочить с них, он хочет обменять паузу в войне, убийствах на легализацию оккупации нашей земли. Хочет уже во второй раз получить территориальную добычу", - подчеркнул глава государства.

