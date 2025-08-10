Украина и союзники перед встречей Трампа и Путина назвали США свой мирный план

Украина не должна идти на прекращение огня "в обмен" на Донецкую область, отметили в Британии и Евросоюзе.

Украина и Европа представили США свой план на переговоры с Россией / Коллаж: Главред, фото: Белый дом, скриншот YouTube

Кратко:

Украина и Европа считают, что сначала нужно прекратить огонь, а потом вести переговоры

Киеву не нужно уступать Донецкую область для прекращения огня

Россия должна пойти на уступки по территориям

Британия и Европейский Союз настаивают на том, что прекращение огня в Украине должно состояться до переговоров президента США Дональда Трампа и главы Кремля Владимира Путина. Киеву не следует идти на территориальные уступки в Донецкой области для приостановки войны.

Встреча в Лондоне 9 августа

В материале The Wall Street Journal говорится, что министр иностранных дел Британии Дэвид Лэмми сказал вице-президенту США Джей Ди Венсу, что первым шагом к миру должно стать прекращение огня.

Как пишут журналисты, Лемми и представители Франции, Германии, Украины и других стран Европы считают, что их план должен стать основой для переговоров Трампа и Путина.

Украина и союзники отвергли "предложение" Путина о прекращении огня в обмен на украинские территории на Донетчине.

Что предлагают Украина и Европа

Наработаны ряд требований, которые должны быть соблюдены еще до начала переговоров. Они включают прекращение огня до любых переговоров, территориальные уступки со стороны России, гарантии безопасности и возможность вступления Украины в НАТО и ЕС.

Россия должна прекратить обстрелы до начала мирных переговоров.

План показали лично Вэнсу

Журналисты пишут, что такой план был представлен Вэнсу лично, а другие американские дипломаты – госсекретарь Марко Рубио, спецпредставитель Штатов по Украине Кит Келлог и переговорщик с Москвой Стив Уиткофф подключились дистанционно.

"Будущее Украины не может решаться без украинцев, которые более трех лет борются за свою свободу и безопасность. Европейцы также обязательно будут частью решения, ведь это касается их безопасности", - прокомментировал ситуацию президент Франции Эммануэль Макрон.

Как сообщал Главред, журналисты Bloomberg ранее написали, что Путин "потребовал" полного вывода украинских войск из Донецкой области, а взамен якобы собирается заморозить военные действия в Запорожской и Херсонской областях. Журналисты допустили обсуждение этих вопросов Трампом и Путиным в рамках встречи на Аляске 15 августа.

Украина и РФ "должны обменяться территориями", считает Дональд Трамп. Также, по его словам, Зеленскому якобы следует "что-то подписать" для завершения войны.

Украина на намерена отдавать свои земли оккупантам, сказал Владимир Зеленский. Он призвал США и Европу к дальнейшей совместной работе для достижения реального и длительного мира.

Об источнике: The Wall Street Journal The Wall Street Journal (WSJ) - ежедневная международная англоязычная газета, ориентированная на деловые и финансовые новости. Основана 8 июля 1889 г. Чарльзом Доу, Эдвардом Джонсом и Чарльзом Бергстрессером. Одно из самых влиятельных и крупнейших американских изданий, публикующее статьи по тематике: политика, экономика, бизнес, технологии, лайф-стайл и т.д., пишет Википедия.

