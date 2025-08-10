Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

Украина и союзники перед встречей Трампа и Путина назвали США свой мирный план

Андрей Ганчук
10 августа 2025, 11:22
129
Украина не должна идти на прекращение огня "в обмен" на Донецкую область, отметили в Британии и Евросоюзе.
Трамп, Путин
Украина и Европа представили США свой план на переговоры с Россией / Коллаж: Главред, фото: Белый дом, скриншот YouTube

Кратко:

  • Украина и Европа считают, что сначала нужно прекратить огонь, а потом вести переговоры
  • Киеву не нужно уступать Донецкую область для прекращения огня
  • Россия должна пойти на уступки по территориям

Британия и Европейский Союз настаивают на том, что прекращение огня в Украине должно состояться до переговоров президента США Дональда Трампа и главы Кремля Владимира Путина. Киеву не следует идти на территориальные уступки в Донецкой области для приостановки войны.

Встреча в Лондоне 9 августа

В материале The Wall Street Journal говорится, что министр иностранных дел Британии Дэвид Лэмми сказал вице-президенту США Джей Ди Венсу, что первым шагом к миру должно стать прекращение огня.

видео дня

Как пишут журналисты, Лемми и представители Франции, Германии, Украины и других стран Европы считают, что их план должен стать основой для переговоров Трампа и Путина.

Украина и союзники отвергли "предложение" Путина о прекращении огня в обмен на украинские территории на Донетчине.

Что предлагают Украина и Европа

Наработаны ряд требований, которые должны быть соблюдены еще до начала переговоров. Они включают прекращение огня до любых переговоров, территориальные уступки со стороны России, гарантии безопасности и возможность вступления Украины в НАТО и ЕС.

Россия должна прекратить обстрелы до начала мирных переговоров.

План показали лично Вэнсу

Журналисты пишут, что такой план был представлен Вэнсу лично, а другие американские дипломаты – госсекретарь Марко Рубио, спецпредставитель Штатов по Украине Кит Келлог и переговорщик с Москвой Стив Уиткофф подключились дистанционно.

"Будущее Украины не может решаться без украинцев, которые более трех лет борются за свою свободу и безопасность. Европейцы также обязательно будут частью решения, ведь это касается их безопасности", - прокомментировал ситуацию президент Франции Эммануэль Макрон.

Планы по завершению войны – новости по теме:

Как сообщал Главред, журналисты Bloomberg ранее написали, что Путин "потребовал" полного вывода украинских войск из Донецкой области, а взамен якобы собирается заморозить военные действия в Запорожской и Херсонской областях. Журналисты допустили обсуждение этих вопросов Трампом и Путиным в рамках встречи на Аляске 15 августа.

Украина и РФ "должны обменяться территориями", считает Дональд Трамп. Также, по его словам, Зеленскому якобы следует "что-то подписать" для завершения войны.

Украина на намерена отдавать свои земли оккупантам, сказал Владимир Зеленский. Он призвал США и Европу к дальнейшей совместной работе для достижения реального и длительного мира.

Другие новости:

Об источнике: The Wall Street Journal

The Wall Street Journal (WSJ) - ежедневная международная англоязычная газета, ориентированная на деловые и финансовые новости. Основана 8 июля 1889 г. Чарльзом Доу, Эдвардом Джонсом и Чарльзом Бергстрессером. Одно из самых влиятельных и крупнейших американских изданий, публикующее статьи по тематике: политика, экономика, бизнес, технологии, лайф-стайл и т.д., пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Европа новости Великобритании война России и Украины Мирный план Трампа мирный план
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Зачистка на Сумщине: штурмовики ВСУ "покрошили" россиян и освободили Бессаловку

Зачистка на Сумщине: штурмовики ВСУ "покрошили" россиян и освободили Бессаловку

11:29Украина
Украина и союзники перед встречей Трампа и Путина назвали США свой мирный план

Украина и союзники перед встречей Трампа и Путина назвали США свой мирный план

11:22Война
РФ атаковала железнодорожный узел Днепропетровщины: какие поезда отменили в регионе

РФ атаковала железнодорожный узел Днепропетровщины: какие поезда отменили в регионе

10:52Война
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 10 августа: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 10 августа: что происходит на фронте (обновляется)

Влупила 6-балльная магнитная буря: страну накрыл опасный шторм

Влупила 6-балльная магнитная буря: страну накрыл опасный шторм

Гороскоп на сегодня 10 августа: Рыбам - ссоры, Девам - лучше сидеть дома

Гороскоп на сегодня 10 августа: Рыбам - ссоры, Девам - лучше сидеть дома

Киев может пойти на "обмен территориями": в WSJ узнали о плане Украины и ЕС

Киев может пойти на "обмен территориями": в WSJ узнали о плане Украины и ЕС

Прорыв в карьере и личной жизни: каким ТОП-3 знакам повезет совсем скоро

Прорыв в карьере и личной жизни: каким ТОП-3 знакам повезет совсем скоро

Последние новости

11:33

Гороскоп на завтра 11 августа: Рыбам - ссора, Козерогам - облегчение

11:29

Зачистка на Сумщине: штурмовики ВСУ "покрошили" россиян и освободили Бессаловку

11:22

Украина и союзники перед встречей Трампа и Путина назвали США свой мирный план

10:52

РФ атаковала железнодорожный узел Днепропетровщины: какие поезда отменили в регионе

10:09

Гороскоп Таро на неделю с 11 по 17 августа: Ракам - прорыв, Тельцам - идея

Бонусы для Путина и риск для Европы: Максим Розумный - о последствиях встречи на АляскеБонусы для Путина и риск для Европы: Максим Розумный - о последствиях встречи на Аляске
10:08

Секрет августа: садовод рассказал, как сделать ягоды винограда слаще без химииВидео

09:56

Бойцы ВСУ добились успехов на важном направлении: в США раскрыли детали

09:53

Финансовый гороскоп на неделю с 11 по 17 августа

09:07

Кризис на горизонте: почему 2025-2026 могут стать новым глобальным потрясениеммнение

Реклама
08:50

Гороскоп на неделю с 11 по 17 августа: Водолеям - обида, Рыбам - переживания

08:48

Как Путин изменил тактику, чтобы получить от Трампа выгодное предложение - NYT

08:47

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 10 августа (обновляется)

08:42

Путин попытается захватить второй город Украины, если ВСУ уйдут из Донбасса – ISW

08:28

Карта Deep State онлайн за 10 августа: что происходит на фронте (обновляется)

07:39

Встреча Трампа и Путина в Аляске: СМИ узнали, будет ли участвовать Зеленский

07:10

Всего 19 секунд на поиск ответа: где спрятан тигр на картинке

05:22

Как сэкономить место в чемодане вдвое: топ-3 лайфхака

04:35

Почему нельзя говорить "колега по роботі": какой серьезной ошибки стоит избегатьВидео

03:30

На дне Тихого океана нашли загадочную "дорогу": куда она ведетВидео

02:30

"Путин ничего не сказал": политолог назвал главный риск для Украины

Реклама
01:37

Прорыв в карьере и личной жизни: каким ТОП-3 знакам повезет совсем скоро

01:10

"Есть значительный прогресс": в Великобритании состоялись консультации по миру

09 августа, суббота
23:23

У Преснякова большие проблемы в семейной жизни

22:51

Путин предлагает Украине ограниченное перемирие - The Economist

22:46

"Путин хочет соскочить": Зеленский о главной цели Кремля на переговорахВидео

21:32

Подрыв "Силы Сибири" и месторождений РФ: эксперт о "газовом" давлении на КитайВидео

21:11

Не нужны смс и личные данные: новая схема мошенников, на которую рискует попасться каждыйЭксклюзив

20:20

Киев может пойти на "обмен территориями": в WSJ узнали о плане Украины и ЕС

19:45

Град, грозы и шквалы: в Украину врывается штормовая погода

19:18

Армия РФ пытается отрезать Покровск с двух направлений: майор ВСУ об угрозе

19:10

РФ ударила по магазину, в котором были люди: в Харькове много пострадавшихФото

19:07

Какие три слова спрятаны на картинке: только гений найдет их за 24 секунды

19:00

Константина Темляка вырезали из клипа украинских звезд на фоне скандала с насилиемВидео

18:28

Почему подушки нужно вынести на солнце 10 августа: интересные приметы в этот день

18:16

Влияние Мелании на взгляды Трампа по Украине: в The Guardian раскрыли детали

17:48

Украинцам сообщили о переходе на новые платежки за газ: что нужно знать

17:31

Влупила 6-балльная магнитная буря: страну накрыл опасный шторм

17:24

Унитаз очистится буквально на глазах: опытные хозяйки раскрыли хитрый фокусВидео

17:09

Шикарное блюдо за 15 минут на завтрак, обед, или ужин - рецепт

16:40

5 вещей, которые никогда нельзя смывать в кухонную раковину

Реклама
16:17

В Украине обвалились цены на популярное мясо: во сколько можно уложиться

16:16

Переговоры о прекращении огня: Зеленский раскрыл опасность российского плана

15:50

Певец Александр Пономарев рассказал, на чем зарабатывает во время войны

15:45

Самые преданные семейные партнеры: астрологи назвали ТОП-4 верных знака

15:30

Радость от чужого горя: объяснение, почему мы радуемся, когда кто-то страдает

15:18

Путин не будет встречаться с Зеленским: эксперт назвал главную причину

15:17

На Сумщине без успеха: разведка оценила, сколько территорий оккупировала РФ в июле

15:12

Булочка в сумке и другие нюансы: что можно и нельзя делать за шведским столом

15:05

Тля исчезнет навсегда, если опрыскать растения простым средством из кухни: что надо смешать

14:39

СБУ провела спецоперацию на 1300 километров вглубь России: что удалось поразить

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещьКакая ошибка при поливе растений может их убить
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Новости шоу бизнеса
Елена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонПотапАлла ПугачеваСофия РотаруМаксим ГалкинОльга СумскаяНастя КаменскихФилипп КиркоровВиталий Козловский
Культура
Как Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей Украины
Мода и красота
Новости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибки
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять