Трамп устроит Путину проверку на Аляске без окончательной сделки для Украины – Рютте

Трамп устроит Путину "проверку" на Аляске / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/DonaldTrump, УНИАН

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте назвал предстоящую встречу между президентом США Дональдом Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным в Аляске важным тестом на серьезность Путина относительно прекращения войны в Украине. Об этом сообщает 10 августа телеканал ABC News.

По мнению Рютте, следующая пятница станет шагом к началу полномасштабных переговоров, которые охватят вопросы территориальной целостности, гарантий безопасности и права Украины самостоятельно определять свое будущее как суверенного государства без внешних ограничений.

Рютте подчеркнул необходимость признания права Украины на собственный выбор относительно геополитического курса и военного потенциала, а также важность без ограничений присутствия НАТО на восточном фланге Альянса. Он также обратил внимание на то, что президент США стремится положить конец войне и остановить потери человеческих жизней.

"Что касается полномасштабных переговоров, надеемся, что эта пятница станет важным шагом в этом процессе... Речь будет о территории, конечно, о гарантиях безопасности, но также об абсолютной необходимости признать, что Украина сама решает свое будущее, что Украина должна быть суверенной страной, которая сама определяет свое геополитическое будущее - и без ограничений по собственному военному контингенту. А для НАТО - без ограничений относительно нашего присутствия на восточном фланге", - отметил Рютте.

При этом генсек НАТО признал, что Россия фактически контролирует часть украинских территорий, но подчеркнул, что это признание должно быть эффективным, а не политическим формальным признанием.

Рютте отверг опасения, что переговоры могут способствовать вознаграждению России за ее агрессию. По его словам, Трамп оказывает значительное давление на Москву, в частности через введение дополнительных тарифов на Индию, одного из основных покупателей российской нефти, что заставляет Индию четче ставить требования Путину.

Кроме того, США способствуют поставке летального оружия в Украину, что, по словам Рютте, свидетельствует о решимости Трампа добиться завершения войны при сохранении давления на Россию.

По оценке Марка Рютте предстоящая встреча должна стать началом важного процесса переговоров, который отразит интересы Украины и безопасность европейского региона в целом.

Напомним, Главред со ссылкой на Bild писал, что следующая неделя может стать судьбоносной для Украины.

Тем временем министр иностранных дел Андрей Сибига сообщил, что только решительная политика может заставить Россию остановить военную агрессию против Украины. В то же время нельзя делать никаких "подарков" стране-оккупанту России.

Ранее в Bloomberg писали, что Путин потребует вывода ВСУ из двух областей, а не из четырех как раньше. Взамен Путин готов прекратить наступление в Херсонской и Запорожской областях, остановившись на текущей линии фронта.

О персоне: Марк Рютте Марк Рютте (нид. Mark Rutte; род. 14 февраля 1967, Гаага, Нидерланды) - нидерландский политик, лидер Народной партии за свободу и демократию с 2006 до 2023 год. Премьер-министр Нидерландов с 14 октября 2010 года до 2 июля 2024 года. 26 июня 2024 года назначен генеральным секретарем НАТО, заступил на должность 1 октября 2024 года, пишет Википедия.

