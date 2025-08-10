Украина назвала свои условия для завершения войны

Украина твердо придерживается своей позиции.

https://glavred.info/war/ukraina-nazvala-svoi-usloviya-dlya-zaversheniya-voyny-10688591.html Ссылка скопирована

Только сила может заставить Путина прекратить войну - МИД / Коллаж: Главред, фото: 66-я ОМБр (иллюстративное фото), скриншот YouTube

Главное:

Никаких "подарков" агрессору России

Украина за мир через силу

Украина призывает уважать Устав ООН

Нельзя делать никаких "подарков" стране-оккупанту России. Только сила и единство могут заставить Кремль закончить войну против Украины. Киев остается при своей позиции и настаивает на мире на основе Устава ООН. Об этом заявил министр иностранных дел Андрей Сибига.

"Никаких наград или подарков агрессору"

В своем аккаунте в X он написал, что нельзя поощрять агрессора.

видео дня

"Никаких наград или подарков агрессору для его умиротворения. Только сила и единство могут заставить Россию прекратить войну", - сказал Сибига.

Что может помочь закончить войну

По его словам, только решительная политика может заставить Россию остановить военную агрессию против Украины.

"Только сила и единство могут заставить Россию прекратить войну. Каждая уступка провоцирует дальнейшую агрессию. Вот почему Украина твердо придерживается своих принципов и ценностей", - добавил министр.

Мир – на основе Устава ООН

Также дипломат добавил, что Украина настаивает на мире на основе Устава ООН (который призывает к уважению территориальной целостности других государств, - ред.)

"Мы остаемся преданными обеспечению справедливого и прочного мира на основе Устава ООН и международного права вместе с нашими американскими и европейскими партнерами", - подчеркнул Андрей Сибига.

Кратко о формуле мира Зеленского / Инфографика: Главред

Что говорит эксперт

Глава Кремля Владимир Путин не считает "равным себе" президента Украины Владимира Зеленского, поэтому будет категорически отказываться от встречи с ним, рассказал Главреду политолог Максим Розумный.

По его словам, может состояться трехсторонняя встреча – Трамп, Путин и Зеленский – но уже на финальном этапе.

"Путин в определенной степени опасается встречаться с Зеленским. Не потому, что Зеленский такой страшный, а из-за непредсказуемости его эмоциональных реакций (например, в Овальном кабинете), к которым Путин может быть не готов и чувствовать себя неуверенным. То есть Зеленский потенциально несет для него репутационные риски и способен создать ситуацию, где Путин будет чувствовать себя некомфортно. Поэтому он будет этого избегать. Единственный вариант, когда Путин может согласиться на встречу с Зеленским, - это в тройном формате с Трампом, и то только на финальном этапе, когда уже все согласовано и остается формально подписать документ и выйти на камеры с заявлением, что дело завершено", - добавил Розумный.

Планы по завершению войны – новости по теме:

Как сообщал Главред, в Bloomberg написали, что Путин "требует" от Украины полного вывода войск из Донецкой области. Взамен Россия, мол, заморозит войну в Херсонской и Запорожской областях. Согласно предположениям, эти вопрос могут обсудить Трамп и Путин на Аляске 15 августа.

Украина и РФ "должны обменяться территориями", считает Дональд Трамп. По его мнению, Зеленскому, мол, нужно будет подписать определенный документ для завершения войны.

Украина не собирается отдавать России свои территории, заявил Владимир Зеленский. Он призвал Соединенные Штаты и Европу продолжить работу, чтобы найти решение для достижения реальных результатов и длительного мира.

Другие новости:

О персоне: Андрей Сибига Андрей Сибига - министр иностранных дел, украинский дипломат, родился 1 января 1975 года в городе Зборов, Тернопольской области. С 2016 по 2021 год Андрей Сибига был чрезвычайным и полномочным послом Украины в Турции, где играл ключевую роль в укреплении украинско-турецких отношений. В 2021 году он был назначен заместителем руководителя Офиса президента Украины, а с апреля 2024 года - первым заместителем министра иностранных дел Украины, говорится в материале Главреда.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред