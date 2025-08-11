Тайный миротворец: соратник Путина добивается окончания войны с Украиной — NYT

Московская элита разочарована из-за нежелания главы Кремля идти на компромиссы в войне.

Замглавы администрации Кремля Дмитрий Козак выступает против войны с Украиной / Коллаж: Главред, фото: сайт Кремля

Главное:

Козак передавал Путину предложения о прекращении боевых действий и мирных переговорах

Его влияние ослабло, полномочия перешли к Кириенко, но доступ к Путину сохранён

История отражает недовольство части московской элиты жесткой линией Путина

Один из ближайших соратников главы Кремля, который сейчас занимает должность заместителя главы его администрации — Дмитрий Козак откровенно, но не публично выступает против продолжения войны с Украиной. Как пишет The New York Times, он якобы передал Путину предложение о прекращении боев и проведении мирных переговоров.

По словам людей, близких к Кремлю, Козак — единственный высокопоставленный чиновник из близкого окружения Путина, который открыто говорит о своем несогласии с войной, хотя он и не озвучивает свою критику публично.

"Говорят, что Козак разочаровал Путина, потому что Козак четко дал понять, что считает вторжение в Украину ошибкой", — говорится в материале.

Источники издания сообщили, что накануне полномасштабного вторжения ВС РФ в Украину Козак советовал Путину не делать этого и предупреждал об ужасных последствиях этой идеи, прогнозируя ожесточенное сопротивление Украины.

Также утверждается, что весной 2022 года Путин отклонил проект мирного соглашения с Украиной, который Козак якобы предварительно согласовал с Киевом.

Путин, по всей видимости, также использовал г-на Козака в качестве посредника для неофициальных западных эмиссаров, имеющих тесные связи с западными чиновниками. Контактное лицо Козака на Западе сообщило, что они встречались с ним несколько раз с 2022 года, и что Козак ясно дал понять, что не согласен с вторжением. Он якобы просил своих собеседников привести аргументы, которые могли бы убедить Путина изменить курс.

Кроме того, Козак якобы призвал Путина провести внутренние реформы, а именно:

передать российские силовые структуры под надзор правительства;

и создать независимую судебную систему.

Предложения Козака вряд ли повлияют на Путина, который в основном окружен людьми, которые подпитывают его жесткие требования к Украине. Тем более, что сейчас сам 66-летний Козак пока почти ни за что не отвечает, поскольку многие его полномочия перешли к Сергею Кириенко.

"Но это отражает разочарование, которое охватывает часть московской элиты, из-за нежелания Путина идти на компромиссы в войне и все более неконтролируемую власть служб безопасности", — отмечают журналисты NYT.

В материале также говорится о том, что, несмотря на потерю влияния, Козак сохранил определённый доступ к Путину, сообщили кремлёвские инсайдеры. Тот факт, что Путин держит Козака при себе, отражает лояльность российского президента своим давним соратникам.

Эксперт назвал главный риск Украины

Политолог и преподаватель КНУ имени Тараса Шевченко Пётр Олещук в интервью Главреду заявил, что Владимир Путин может намеренно затягивать переговорный процесс, одновременно настаивая на прекращении военной поддержки Украины. По его мнению, если президент США Дональд Трамп пойдет на такие уступки, это станет серьёзным риском для Украины.

Эксперт подчеркнул, что заявления Путина о готовности к диалогу носят лишь формальный характер

"Путин, по сути, ничего не сказал. Это просто интерпретация - что он готов к переговорам. Он повторил: "Когда будут условия". А когда - неизвестно. Это фактически - отказ от переговоров", — отметил Олещук.

По его словам, Кремль, затягивая время, может требовать от Вашингтона прекратить поставки вооружения "ради скорейшего мира" и одновременно рассчитывать на смягчение санкционного давления. Если Трамп уступит, то давление на Путина ослабнет, а военная помощь Украине сократится.

Олещук добавил, что предсказать реакцию американского лидера сложно, ведь Трамп остаётся непредсказуемой фигурой в политике.

Переговоры по завершению войны в Украине

Как писал Главред, президент США Дональд Трамп анонсировал, что 15 августа на Аляске он встретится с главой Кремля Владимиром Путиным. Ключевой темой их переговоров будет война в Украине.

Белый дом не подтвердил точное место проведения встречи. Однако СМИ стало известно, в каком городе Секретная служба США арендовала дом. Это город Анкоридж.

Президент Украины Владимир Зеленский может присоединиться к диалогу между президентом США Дональдом Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным, которая должна пройти на Аляске.

На переговорах с Россией США будут действовать с позиции силы, и в конце концов будет найдено общее решение для прекращения войны. Такое мнение озвучила посол Украины в США Оксана Маркарова.

