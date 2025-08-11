Укр
Акции Rheinmetall выросли в 14 раз после начала войны в Украине - подробности

Анна Косик
11 августа 2025, 17:17
На фоне полномасштабного вторжения России в Украину компания существенно подорожала.
Рейнметалл, евро
Акции ведущей немецкой оборонной компании резко подскочили / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, t.me/UOP_Official

Главное:

  • Курс акций Rheinmetall существенно вырос после начала полномасштабной войны в Украине
  • Компания повысила свою стоимость за счет поставок оружия Украине и странам НАТО

Крупнейший оборонный концерн Германии Rheinmetall на фоне полномасштабной войны в Украине заметно повысил свою стоимость. Если по состоянию на 25 февраля 2022 года акция компании стоила 107,05 евро, то сегодня ее стоимость 1554,50 евро.

Таким образом, курс акций компании за три года увеличился более чем в 14 раз и не исключено, что будет расти и в дальнейшем.

акции Рейнметалл
Курс акций Rheinmetall / фото: скриншот

Заметим, что Rheinmetall занимается производством танков, военной автотехники, артиллерии, зенитных снарядов и боеприпасов. Все это вооружение необходимо Украине во время войны против страны-агрессора России, поэтому компания поставляет его Киеву.

Кроме этого спрос на разнообразное оружие есть у стран НАТО, которые в течение последних нескольких лет почувствовали повышенный уровень угрозы со стороны России и начали вкладывать больше средств в обеспечение обороны.

Украинцы помогают приумножать бюджет Германии

Бюджет Германии продолжает пополняться не только за счет налогов оборонных компаний, но и непосредственно украинцев. Как пишет Deutsche Welle, данные Федерального агентства труда Германии свидетельствуют, что по состоянию на август 2025 года почти 272 тысячи украинских беженцев трудоустроены в стране и, соответственно, платят в бюджет налоги.

Ситуация в Германии - последние новости по теме

Ранее в Германии заявили, что Украина будет иметь средства воздействия, которые позволят защищаться от агрессии России, в частности за счет возможности "влияния на территорию РФ".

Накануне стало известно, что в Германии призывают отменить выплаты социальной помощи Bürgergeld беженцам из Украины, которые уже находятся в стране и приедут в нее в будущем.

Напомним, Главред писал, что Германия передаст Украине два зенитных ракетных комплекса большой дальности Patriot. Это стало возможным благодаря соглашению с США, по которому Берлин первым получит новейшие системы взамен.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине новости Германии поставки оружия
