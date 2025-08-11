Зеленский созвонился с премьером Индии Моди: первые детали разговора

Каждый лидер, который серьезно влияет на Россию, должен послать Москве четкие сигналы, сказал Владимир Зеленский.

Президент Украины Владимир Зеленский поговорил по телефону с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Глава государства рассказал о жестоких страны-оккупанта России на украинские города и села на фоне процессов, направленных на мирное завершение войны. Детально обсуждались и санкции против Кремля, направленные на ограничение импорта нефти. Индия поддерживает подход, при котором ничего не должно решаться без Украины.

"Россия показывает желание продолжать оккупацию и убийства"

В своем Telegram-канале глава государства написал, что обсудил с Моди вопросы двустороннего сотрудничества и дипломатическую ситуацию.

"Продолжительный разговор с Премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Подробно обсудили все важные вопросы и двустороннего сотрудничества, и дипломатической ситуации в целом. Благодарен господину Премьер-министру за теплые слова поддержки наших людей", - написал Зеленский.

Он рассказал индийскому премьеру о жестоких ударах российских оккупантов по Украине.

"Проинформировал о российских атаках на наши города и села, о вчерашнем обстреле автобусной станции в Запорожье. Десятки людей пострадали. Сознательный удар российскими бомбами по обычной городской застройке. И это в то время, когда наконец-то появилась дипломатическая возможность закончить войну. Вместо того чтобы продемонстрировать свою готовность к прекращению огня, Россия показывает только желание продолжать оккупацию и убийства", - написал Зеленский.

Также он добавил, что Индия поддерживает мирные усилия Украины.

"Важно, что Индия поддерживает наши мирные усилия и разделяет позицию "все, что касается Украины, должно решаться при участии Украины". Другие форматы не дадут результата", - уточнил президент.

Каждый лидер должен послать России сигналы

По словам главы государства, он обсудил с Моди и санкции против России. Нужны ограничения на российскую нефть, и каждый лидер, который существенно влияет на Кремль, должен послать Москве соответствующие сигналы.

"Также мы подробно говорили о санкциях против России. Отметил, что нужно ограничивать экспорт российских энергоносителей, в частности нефти, чтобы уменьшать ее потенциал и способность финансировать продолжение этой войны. Важно, чтобы сейчас каждый лидер, который имеет ощутимые рычаги влияния на Россию, посылал Москве соответствующие сигналы", - говорит Зеленский.

Кроме того, президент сказал, что он и Моди договорились о планах по встрече.

"Договорились запланировать личную встречу в сентябре на Генассамблее ООН и проработать обмен визитами", - подчеркнул Владимир Зеленский.

Как сообщал Главред, Трамп 6 августа ввел пошлины против Индии в размере 25%. Причина – высокие торговые барьеры Нью-Дели и закупка российской нефти.

В Индии раскритиковали пошлины Трампа. В Нью-Дели назвали их "неразумными и несправедливыми". Также индийцы пригрозили США "ответными мерами".

Ранее журналисты писали, что в Индии постепенно отказываются от закупок российской нефти. Однако эти сообщения не подтверждались. Впрочем, 7 августа журналисты Bloomberg сообщили, что государственные нефтеперерабатывающие заводы Индии решили не закупать нефть в России на фоне давления Вашингтона.

Ссылаясь на свои источники, журналисты написали, что такие компании, как Indian Oil Corp., Bharat Petroleum Corp. и Hindustan Petroleum Corp., намерены отказаться от закупок сырой нефти в будущем цикле закупок. До тех пор, пока не будет четких рекомендаций от правительства.

О персоне: Нарендра Моди Нарендра Дамодардас Моди - индийский политический и государственный деятель. 14-й Премьер-министр Индии с 26 мая 2014 года. Лидер Бхаратия джаната парти. Главный министр штата Гуджарат с 7 октября 2001 до 22 мая 2014, пишет Википедия. Индия отказалась осудить полномасштабное российское вторжение в Украину в 2022 году и осталась нейтральной. Индийское правительство организовало операцию "Ганга", которая была направлена на возвращение на родину индийцев, оказавшихся в Украине во время войны. Индия эвакуировала около 20 000 индийских граждан в Украине, из которых чуть более 18 000 были студентами.

