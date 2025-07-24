Украина сможет бить по территории РФ: в Германии заинтриговали заявлением о помощи

Немецкий министр заверил, что его страна работает над решением проблем, которые задерживают поставки Украине.

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Какие именно средства передадут Украине, держат в тайне / Коллаж: Главред, фото: US Army, Википедия

Что сказал Вадефуль:

Германия работает над ускорением военной помощи Украине

Среди вооружения будет то, которым Украина сможет бить по России

Украина имеет полное право защищаться, нанося удары по территории РФ

Украина будет иметь средства воздействия, которые позволят защищаться от агрессии России, в частности за счет возможности "влияния на территорию РФ". Об этом в интервью ZEIT рассказал министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль.

Он отметил, что сейчас темпы военной поддержки Киева не такие быстрые как бы хотелось из-за нехватки средств, а также ограниченной доступности вооружения и потребности в увеличении производства.

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Но министр заверил, что правительство Германии работает над решением этого вопроса, чтобы Украина могла реализовывать свое право на самооборону. Оно, кстати, по словам Вадефуля, предусматривает и использование западного вооружения для ударов по стратегическим целям на территории страны-агрессора России.

"Украина имеет право защищаться от нападений. Для этого Украина также будет иметь возможности влиять на территорию России. Но мы не будем раскрывать Путину через СМИ, какие системы вооружения мы предоставляем Киеву", - подчеркнул он.

Военная помощь Германии - последние новости

Напомним, Главред писал, что Украина вскоре получит первые дальнобойные средства. Их финансирование возьмет на себя Германия, как и других сотен единиц нужного вооружения.

Впоследствии стало известно, что первый комплекс Patriot для Украины все еще строится и будет готов не раньше, чем через 6-8 месяцев. А остальные системы следует ожидать через несколько лет.

Ранее сообщалось, что Германия потенциально сможет предоставлять Украине ракеты к американским системам противовоздушной обороны Patriot, поскольку недавно запустила собственную производственную линию для этого вооружения.

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О персоне: Иоганн Вадефуль Иоганн Вадефуль - немецкий политический и государственный деятель, депутат бундестага от партии Христианско-демократический союз (ХДС). Министр иностранных дел Германии от 6 мая 2025 года, пишет Википедия.

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