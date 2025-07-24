Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Массированно обстреляли ТЭС: РФ хочет оставить украинцев без света и тепла

Анна Косик
24 июля 2025, 11:49
269
В Минэнерго сообщили о дроновом ударе по важному энергообъекту Украины.
Реклама
ТЭС, дроны
Россияне обстреляли объект энергетической инфраструктуры Украины / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНИАН (иллюстративное)

Что сообщили в Минэнерго:

  • Враг на ночь массированные удары по одной из ТЭС
  • Россияне хотят оставить украинцев без тепла и электроэнергии
  • Ликвидация последствий атаки продолжается

Во время массированной атаки на Украину, в ночь на 24 июля, страна-агрессор Россия нанесла удары по одной из украинских ТЭС. Об этом сообщило Министерство энергетики Украины.

В ведомстве отметили, что станция не имеет никакого отношения к военным объектам. При этом не уточняется, в каком регионе Украины пострадала тепловая электростанция.

видео дня

В Минэнерго назвали массированный обстрел объекта целенаправленным актом террора и доказательством геноцидальной политики агрессора. Такими ударами враг пытается запугать украинцев и лишить их света и тепла.

"Энергетики работают над ликвидацией последствий атаки", - говорится в сообщении.

Массированная атака РФ на Украину 24 июля - последние новости

Напомним, Главред писал, что страна-агрессор Россия, после отказа прекращать огонь, снова атаковала гражданское население в крупных городах Украины. В частности в Одессе пострадал исторический центр.

Кроме этого вследствие вражеских ударов по Одессе разрушена жилая 9-этажка. Без жилья остались люди, которые проживали в квартирах с 5-го по 8-й этажи. Горели квартиры на 5-м и 6-м этажах одного из подъездов. Есть угроза обрушения конструкций.

Реклама

Также в результате ночной атаки дронов вспыхнули пожары в Черкассах. В городе есть семь пострадавших, которые обратились за медицинской помощью, среди них - один ребенок.

Читайте также:

Об источнике: Министерство энергетики Украины

Министерство энергетики Украины - министерство, образованное в 2019 году путем реорганизации Министерства охраны окружающей природной среды Украины и присоединения к нему Министерства энергетики и угольной промышленности Украины. Правительство Шмыгаля заново создало министерство экологии 27 мая 2020 г. 19 июня 2020 г. на должность министра экологии парламентом был назначен Роман Абрамовский, пишет Википедия.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Минэнерго новости Украины
Новости партнеров
Мы используем cookies
Принять
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Филипп КиркоровМаксим ГалкинЕлена ЗеленскаяНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапАни ЛоракСофия РотаруКейт МиддлтонОльга СумскаяАлла Пугачева
Новости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибки
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Проверить погоду
O насРедакцияПолитика конфиденциальностиРедакционная политикаПравила пользования сайтомРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ.
Главная
Telegram
язык
Важное