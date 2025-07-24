Массированно обстреляли ТЭС: РФ хочет оставить украинцев без света и тепла

Россияне обстреляли объект энергетической инфраструктуры Украины / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНИАН (иллюстративное)

Что сообщили в Минэнерго:

Враг на ночь массированные удары по одной из ТЭС

Россияне хотят оставить украинцев без тепла и электроэнергии

Ликвидация последствий атаки продолжается

Во время массированной атаки на Украину, в ночь на 24 июля, страна-агрессор Россия нанесла удары по одной из украинских ТЭС. Об этом сообщило Министерство энергетики Украины.

В ведомстве отметили, что станция не имеет никакого отношения к военным объектам. При этом не уточняется, в каком регионе Украины пострадала тепловая электростанция.

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В Минэнерго назвали массированный обстрел объекта целенаправленным актом террора и доказательством геноцидальной политики агрессора. Такими ударами враг пытается запугать украинцев и лишить их света и тепла.

"Энергетики работают над ликвидацией последствий атаки", - говорится в сообщении.

Массированная атака РФ на Украину 24 июля - последние новости

Напомним, Главред писал, что страна-агрессор Россия, после отказа прекращать огонь, снова атаковала гражданское население в крупных городах Украины. В частности в Одессе пострадал исторический центр.

Кроме этого вследствие вражеских ударов по Одессе разрушена жилая 9-этажка. Без жилья остались люди, которые проживали в квартирах с 5-го по 8-й этажи. Горели квартиры на 5-м и 6-м этажах одного из подъездов. Есть угроза обрушения конструкций.

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Также в результате ночной атаки дронов вспыхнули пожары в Черкассах. В городе есть семь пострадавших, которые обратились за медицинской помощью, среди них - один ребенок.

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Об источнике: Министерство энергетики Украины Министерство энергетики Украины - министерство, образованное в 2019 году путем реорганизации Министерства охраны окружающей природной среды Украины и присоединения к нему Министерства энергетики и угольной промышленности Украины. Правительство Шмыгаля заново создало министерство экологии 27 мая 2020 г. 19 июня 2020 г. на должность министра экологии парламентом был назначен Роман Абрамовский, пишет Википедия.

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