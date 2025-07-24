После отказа прекращать огонь: россияне частично разрушили легендарный Привоз

Настоящий символ Одессы серьезно пострадал в результате действий россиян.

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В ОП прокомментировали удар россиян по Привозу сразу после переговоров в Стамбуле / Коллаж: Главред, фото: t.me/odeskaODA

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Россияне ударили по историческому центру Одессы

В результате атаки серьезно пострадал рынок Привоз

Никакой военной пользы от ударов Россия не получила

Страна-агрессор Россия, после отказа прекращать огонь, снова атаковала гражданское население в крупных городах Украины. В частности в Одессе пострадал исторический центр.

Об этом в Telegram сообщил руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак. По его словам, никакой военной пользы от этих ударов россияне не получают. Чиновник подчеркнул, что оккупанты "просто больные на голову".

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В то же время глава Одесской ОГА Олег Кипер рассказал о том, что на легендарном рынке Привоз, который является настоящим символом города и известен своей атмосферой, колоритом и широким ассортиментом товаров, вражеский дрон выжег два торговых павильона.

Еще один вражеский беспилотник попал прямо посреди Приморского бульвара - любимого места прогулок как одесситов, так и туристов, которое входит в перечень объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Там выбиты окна, повреждены фасады, побиты фонари и скамейки.

"А еще жилой дом: разрушения с 5 по 8 этажи. Четверо пострадавших людей и кошка. Всем медицинская помощь была оказана на месте, сейчас раненые продолжают лечиться амбулаторно. Также повреждены административное здание и АЗС", - добавил Кипер.

На местах продолжается ликвидация последствий российской атаки, а правоохранители документируют очередное преступление россиян против гражданского населения Одесской области.

Атака на Украину 24 июля - что известно

Напомним, Главред писал, что в ночь на 24 июля российская армия массированно атаковала Одессу ударными БпЛА. В результате повреждена гражданская инфраструктура и памятники архитектуры. В городе вспыхнули пожары, в частности горит и знаменитый рынок Привоз.

Кроме этого в результате вражеских ударов разрушена жилая 9-этажка в Одессе. Без жилья остались люди, которые проживали в квартирах с 5-го по 8-й этажи. Горели квартиры на 5-м и 6-м этажах одного из подъездов. Есть угроза обрушения конструкций.

Также российские войска нанесли удар по Черкассам. В городе прогремели взрывы, было слышно работу противовоздушной обороны. В результате российской атаки возникли пожары. Пострадали по меньшей мере семь человек.

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О персоне: Андрей Ермак Ермак Андрей Борисович - украинский государственный деятель, политик, юрист, кинопродюсер, руководитель Офиса 6-го Президента Украины Владимира Зеленского с 11 февраля 2020 года. Входит в состав СНБО Украины с 12 февраля 2020 года. Ермак родился 21 ноября 1971 года в Киеве. Он окончил Институт международных отношений Киевского национального университета им. Шевченко по специальности юрист-международник. Много лет он занимался юридической практикой и общественной деятельностью. 21 мая 2019 года Ермак стал помощником президента Украины Владимира Зеленского. В том же году он стал членом Национального инвестиционного совета, а впоследствии - членом Наблюдательного совета Государственного концерна "Укроборонпром". 11 февраля 2020 года Андрей Ермак был назначен на должность руководителя Офиса президента Украины.

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