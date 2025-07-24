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В Киевской области изменили систему оповещения о тревоге: как она будет работать

Виталий Кирсанов
24 июля 2025, 09:51
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Тестирование системы состоялось в ночь на 24 июля совместно с Воздушными силами и ГСЧС.
Сигнал тревоги будет работать по принципу адресного оповещения
Сигнал тревоги будет работать по принципу адресного оповещения / Коллаж Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com, alerts in ua

Кратко:

  • Сигнал воздушной тревоги в Киевской области будет дифференцированный
  • Сигнал тревоги будет работать по принципу адресного оповещения

В Киевской области отныне воздушная тревога будет дифференцированной, то есть объявляться только в тех районах, где есть реальная угроза. Новую систему протестировали в ночь на 24 июля.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Киевской областной военной администрации Николай Калашник. Бесперебойная работа оборудования обеспечена всем необходимым.

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"С сегодняшнего дня сигнал воздушной тревоги в Киевской области дифференцированный. Это означает, что воздушная тревога будет объявляться только в тех районах, где есть реальная угроза. Например, в случае фиксации вражеских целей сигнал будет поступать только в часть области, которая находится под непосредственной угрозой, а не по всей Киевской области", – сообщил Калашник.

Он добавил, что тестирование системы состоялось в ночь на 24 июля совместно с Воздушными силами и ГСЧС, она отработала надежно и без сбоев.

"Это не просто техническое обновление, а внедрение принципа адресного оповещения, отвечающего требованиям времени для поддержки работы бизнеса, учебного процесса в образовательных учреждениях и остальных сфер, касающихся война – всех. Мы продолжаем модернизацию всей региональной системы оповещения. Новая архитектура включает: современное оборудование; цифровые каналы связи; резервное питание, обеспечивающее автономную работу даже во время отключений", – отметил Калашник.

Атаки РФ на Украину - последние новости

Как писал Главред, в ночь на 24 июля российские войска нанесли удар по Черкассам. В городе прогремели взрывы, была слышна работа противовоздушной обороны. В результате российской атаки возникли пожары. Пострадали как минимум семь человек.

Кроме того, ночью 24 июля Одесса пережила адскую ночь. Российская оккупационная армия массированно атаковали город ударными беспилотниками.

В ночь на 21 июля на всей территории Украины объявили воздушную тревогу из-за масштабного ракетно-дронового удара.

Под ударом находились: Киев, Ивано-Франковск, Харьков, а также отдельные районы Тернопольской, Ивано-Франковской, Львовской, Киевской и Хмельницкой областей. Оккупанты атаковали Украину дронами, ракетами "Кинжал", "Калибр" и Х-101/55.

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