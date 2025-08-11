Путин готовится не к прекращению огня, а к новым атакам – Зеленский

Кратко:
- Зеленский заслушал доклад разведки о планах Кремля
- Путин настроен подать встречу с Трампом как свою личную победу
Российский диктатор Владимир Путин не намерен заканчивать воевать с Украиной. Оккупанты перемещают свои войска и технику, чтобы начать новые наступательные операции. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в своем вечернем обращении.
Как рассказал Зеленский, сегодня он заслушал доклад разведки о том, на что рассчитывает Путин и к чему реально готовится. В частности, это и военные планы.
"Он точно не готовится к прекращению огня и войны. Путин настроен только на то, чтобы подать встречу с Америкой как свою личную победу и дальше продолжать действовать так, как и раньше, давить на Украину так, как и раньше", - отметил президент.
По его словам, нет ни одного признака, что россияне получили сигналы готовиться к послевоенной ситуации.
"Наоборот, они перемещают свои войска и силы таким образом, чтобы начать новые наступательные операции. Если кто-то готовится к миру, он этого не делает. Мы продолжаем информировать партнеров о реальной ситуации на поле боя, в дипломатии и в российском планировании дальнейших действий", - добавил Зеленский.
Смотрите вечернее обращение Зеленского:
Встреча Трампа и Путина – новости по теме:
Как сообщал Главред, Трамп подтвердил встречу с Путиным в пятницу, 15 августа. Правда, он, похоже, оговорился и сказал, что якобы поедет на переговоры в Россию.
Зеленский и лидеры Европы поговорят с Трампом по телефону в среду, 13 августа. Будут обсуждаться механизмы давления на агрессора Россию и так называемые территориальные притязания режима Путина.
Журналисты Financial Times написали, что Путин якобы готов вернуть Украине Херсонскую и Запорожскую области. Однако, дескать, только в том случае, если страна-оккупант получит доступ через эти области в оккупированный Крым через "сухопутный коридор".
