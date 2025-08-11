Путин готовится не к прекращению огня, а к новым атакам – Зеленский

По словам президента, нет ни одного признака, что россияне получили сигналы готовиться к послевоенной ситуации.

https://glavred.info/ukraine/putin-gotovitsya-ne-k-prekrashcheniyu-ognya-a-k-novym-atakam-zelenskiy-10688957.html Ссылка скопирована

Путин готовится к новым атакам / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, kremlin.ru, facebook.com/WhiteHouse

Кратко:

Зеленский заслушал доклад разведки о планах Кремля

Путин настроен подать встречу с Трампом как свою личную победу

Российский диктатор Владимир Путин не намерен заканчивать воевать с Украиной. Оккупанты перемещают свои войска и технику, чтобы начать новые наступательные операции. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в своем вечернем обращении.

Как рассказал Зеленский, сегодня он заслушал доклад разведки о том, на что рассчитывает Путин и к чему реально готовится. В частности, это и военные планы.

видео дня

"Он точно не готовится к прекращению огня и войны. Путин настроен только на то, чтобы подать встречу с Америкой как свою личную победу и дальше продолжать действовать так, как и раньше, давить на Украину так, как и раньше", - отметил президент.

По его словам, нет ни одного признака, что россияне получили сигналы готовиться к послевоенной ситуации.

"Наоборот, они перемещают свои войска и силы таким образом, чтобы начать новые наступательные операции. Если кто-то готовится к миру, он этого не делает. Мы продолжаем информировать партнеров о реальной ситуации на поле боя, в дипломатии и в российском планировании дальнейших действий", - добавил Зеленский.

Смотрите вечернее обращение Зеленского:

Встреча Трампа и Путина – новости по теме:

Как сообщал Главред, Трамп подтвердил встречу с Путиным в пятницу, 15 августа. Правда, он, похоже, оговорился и сказал, что якобы поедет на переговоры в Россию.

Зеленский и лидеры Европы поговорят с Трампом по телефону в среду, 13 августа. Будут обсуждаться механизмы давления на агрессора Россию и так называемые территориальные притязания режима Путина.

Журналисты Financial Times написали, что Путин якобы готов вернуть Украине Херсонскую и Запорожскую области. Однако, дескать, только в том случае, если страна-оккупант получит доступ через эти области в оккупированный Крым через "сухопутный коридор".

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред