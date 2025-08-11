"Ничего мы не получим": Подоляк оценил перспективы встречи Трампа и Путина

По мнению Подоляка, ожидания относительно переговоров Трампа и Путина "слишком высоки".

https://glavred.info/ukraine/nichego-my-ne-poluchim-podolyak-ocenil-perspektivy-vstrechi-trampa-i-putina-10688948.html Ссылка скопирована

Подоляк оценил перспективы встречи Трампа и Путина / коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, скриншот из видео

Что сказал Михаил Подоляк:

Двусторонний формат Россия-США не решит вопрос войны и мира в целом

Украина должна выйти на "правильные переговорные позиции"

Переговоры лидеров США и РФ не решат вопрос войны и мира. Присутствие Украины необходимо в том или ином переговорном формате. Об этом сказал советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в эфире телемарафона.

"Двусторонний формат Россия-США не решит вопрос войны и мира в целом. Еще раз подчеркиваю, Соединенные Штаты могут иметь право. Трамп может иметь право встречаться, с кем угодно на любые темы. Но, безусловно, если мы хотим прийти к финалу этой войны, присутствие Украины несомненно, присутствие Европы опосредованно или синхронизированные позиции, или напрямую – также несомненно, потому что все это касается, прежде всего, европейского континента", – заявил Подоляк. видео дня

По его мнению, ожидания относительно переговоров Трампа и Путина "слишком высоки".

"На мой взгляд, ничего существенного мы не получим. Потому что все же есть понимание, что такое Российская Федерация и что Путин вкладывает в прекращение войны", – отметил он.

Вместе с тем Подоляк добавил, что это "оживление определенных процессов", и Украина должна выйти на "правильные переговорные позиции", где должны присутствовать президент Владимир Зеленский и представители Европы, возможно другие глобальные государства, которые имеют влияние на Россию.

При этом Подоляк оценил возможность участия Зеленского в переговорах 15 числа на Аляске как "пятьдесят на пятьдесят", потому что "точно пока нет сценария".

Встреча Трампа и Путина – новости по теме:

Как сообщал Главред, Трамп подтвердил встречу с Путиным в пятницу, 15 августа. Правда, он, похоже, оговорился и сказал, что якобы поедет на переговоры в Россию.

Зеленский и лидеры Европы поговорят с Трампом по телефону в среду, 13 августа. Будут обсуждаться механизмы давления на агрессора Россию и так называемые территориальные притязания режима Путина.

Журналисты Financial Times написали, что Путин якобы готов вернуть Украине Херсонскую и Запорожскую области. Однако, дескать, только в том случае, если страна-оккупант получит доступ через эти области в оккупированный Крым через "сухопутный коридор".

Другие новости:

О персоне: Михаил Подоляк Украинский политический деятель, политтехнолог, журналист, советник главы Офиса президента Владимира Зеленского. С началом полномасштабного вторжения в Украину, участвовал в украинско-российских переговорах, пишет Википедия. Один из ключевых спикеров ОП.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред