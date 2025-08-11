Больше чем просто украшение: что на самом деле означала серьга в ухе казака

Автор рассказывает, почему серьга оставалась признаком свободного человека в казацкой культуре.

Казачество имеет богатую историю, которая берет свое начало в XVI веке. Образ отважного воина-казака воспевали писатели и поэты, а его культура отличалась своей самобытностью и многообразием.

Главред решил разобраться, почему казаки носили серьги в ухе и что именно они символизировали.

По словам автора видео на канале Cossacks, традиция мужских сережек уходит в глубокую древность. Еще в Древнем Египте наличие серьги у мужчины свидетельствовало о его высоком положении и состоятельности. В Римской империи военные центурионы украшали себя серьгой только после получения боевых заслуг.

Впоследствии серьга стала атрибутом представителей сугубо мужских профессий - моряков, пиратов, вольных людей и, конечно, казаков. Для запорожцев она была не модным аксессуаром, а военным символом, который имели право носить только избранные.

Исторические источники описывают князя Святослава как широкоплечего воина с выбритой головой и прядью волос, длинными усами и серьгой с кристаллами в одном ухе. На многих картинах казаки изображены с серьгами, чаще всего в форме полумесяца из серебра.

Символика расположения была четкой:

серьга в левом ухе означала, что казак - единственный сын у матери,

в правом - что он последний мужчина своего рода.

Древние турецкие источники также упоминают серьгу как признак свободного человека.

Интересный факт: во время путешествий, набирая воду из незнакомого источника, казаки на несколько минут клали в нее свою серебряную сережку, ведь считалось, что серебро уничтожает микробы.

Подробнее о том, почему казаки носили серьги, смотрите в видео на канале Cossacks.

