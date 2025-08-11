Укр
Больше чем просто украшение: что на самом деле означала серьга в ухе казака

Руслан Иваненко
11 августа 2025, 19:05
Автор рассказывает, почему серьга оставалась признаком свободного человека в казацкой культуре.
Казаки
Почему расположение серьги в ухе указывало на семейный статус казака / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Вы узнаете:

  • Почему казаки носили серьги и что они символизировали
  • Как серьги помогали в казацких походах

Казачество имеет богатую историю, которая берет свое начало в XVI веке. Образ отважного воина-казака воспевали писатели и поэты, а его культура отличалась своей самобытностью и многообразием.

Главред решил разобраться, почему казаки носили серьги в ухе и что именно они символизировали.

По словам автора видео на канале Cossacks, традиция мужских сережек уходит в глубокую древность. Еще в Древнем Египте наличие серьги у мужчины свидетельствовало о его высоком положении и состоятельности. В Римской империи военные центурионы украшали себя серьгой только после получения боевых заслуг.

Впоследствии серьга стала атрибутом представителей сугубо мужских профессий - моряков, пиратов, вольных людей и, конечно, казаков. Для запорожцев она была не модным аксессуаром, а военным символом, который имели право носить только избранные.

Исторические источники описывают князя Святослава как широкоплечего воина с выбритой головой и прядью волос, длинными усами и серьгой с кристаллами в одном ухе. На многих картинах казаки изображены с серьгами, чаще всего в форме полумесяца из серебра.

Символика расположения была четкой:

  • серьга в левом ухе означала, что казак - единственный сын у матери,
  • в правом - что он последний мужчина своего рода.

Древние турецкие источники также упоминают серьгу как признак свободного человека.

Интересный факт: во время путешествий, набирая воду из незнакомого источника, казаки на несколько минут клали в нее свою серебряную сережку, ведь считалось, что серебро уничтожает микробы.

Подробнее о том, почему казаки носили серьги, смотрите в видео на канале Cossacks.

Об источнике: ютуб канал "Cossacks"

Канал "Cossacks" посвящен богатой истории и культуре казачества - от отважных воинов XVI века до уникальных традиций и символов. Здесь можно узнать, почему казаки носили серьги в ухе, какое значение имели эти украшения и как они влияли на жизнь и быт запорожцев. Автор рассказывает об исторических фактах, легендах и интересных деталях, помогающих лучше понять казацкое наследие.

