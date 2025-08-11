Больше чем просто украшение: что на самом деле означала серьга в ухе казака

Вы узнаете:
- Почему казаки носили серьги и что они символизировали
- Как серьги помогали в казацких походах
Казачество имеет богатую историю, которая берет свое начало в XVI веке. Образ отважного воина-казака воспевали писатели и поэты, а его культура отличалась своей самобытностью и многообразием.
Главред решил разобраться, почему казаки носили серьги в ухе и что именно они символизировали.
По словам автора видео на канале Cossacks, традиция мужских сережек уходит в глубокую древность. Еще в Древнем Египте наличие серьги у мужчины свидетельствовало о его высоком положении и состоятельности. В Римской империи военные центурионы украшали себя серьгой только после получения боевых заслуг.
Впоследствии серьга стала атрибутом представителей сугубо мужских профессий - моряков, пиратов, вольных людей и, конечно, казаков. Для запорожцев она была не модным аксессуаром, а военным символом, который имели право носить только избранные.
Исторические источники описывают князя Святослава как широкоплечего воина с выбритой головой и прядью волос, длинными усами и серьгой с кристаллами в одном ухе. На многих картинах казаки изображены с серьгами, чаще всего в форме полумесяца из серебра.
Символика расположения была четкой:
- серьга в левом ухе означала, что казак - единственный сын у матери,
- в правом - что он последний мужчина своего рода.
Древние турецкие источники также упоминают серьгу как признак свободного человека.
Интересный факт: во время путешествий, набирая воду из незнакомого источника, казаки на несколько минут клали в нее свою серебряную сережку, ведь считалось, что серебро уничтожает микробы.
Подробнее о том, почему казаки носили серьги, смотрите в видео на канале Cossacks.
Читайте также:
- Древний миф опровергнут: почему подвиг Сусанина выдумка и при чем здесь украинец
- Интересные факты о 90-х: что означала "кравчучка" и какие вещи стали символами эпохи
- 5 мифов СССР: как пропаганда переписала историю и память
Об источнике: ютуб канал "Cossacks"
Канал "Cossacks" посвящен богатой истории и культуре казачества - от отважных воинов XVI века до уникальных традиций и символов. Здесь можно узнать, почему казаки носили серьги в ухе, какое значение имели эти украшения и как они влияли на жизнь и быт запорожцев. Автор рассказывает об исторических фактах, легендах и интересных деталях, помогающих лучше понять казацкое наследие.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред