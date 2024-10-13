Будет ли сбивать американская ПРО в 900 км от Украины ракеты РФ: СМИ оценили шансы

Американская база противоракетной обороны, появление которой анонсировал глава МИД Польши Радослав Сикорский, является протяженной историей, по сути - долгостроем, отметили эксперты Defense Express.
Изначально база призвана будет сбивать баллистические иранские ракеты в направлении США.
Накануне министр Радослав Сикорский предположил, что эта база в будущем будет отражать как российские ракеты, так и иранские дроны, если такие будут залетать на территорию Польши.
Однако аналитики советуют не спешить с оценками.
"Заявление звучит громко, но здесь речь о на самом деле своеобразном "долгострое", по темпам ввода которого в строй возникает больше вопросов, чем ответов", - подчеркнули эксперты.
Эта база будет стационарной. По словам аналитиков, объект будет напоминать скорее сухопутный эсминец противовоздушной обороны из элементов Arleigh Burke.
Также они обращают внимание, что закупка некоторых ракет к этой базе уже приостановлена, что противоречит предыдущему плану. Более того, это уже третье заявление по поводу ввода в эксплуатацию данного объекта.
"Иными словами, в истории с базой противоракетного щита в Польше есть еще много нерешенных технических и бюрократических моментов, не говоря уже о вопросе по имеющемуся количеству противоракет SM-3 как базового вооружения Aegis Ashore", - отметили аналитики.
Сбитие ракет России Польшей - последние новости
Как писал Главред, в ближайшие недели на севере Польши будет открыта база противоракетной обороны НАТО, сообщил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. Он также сообщил, что вел переговоры, "чтобы системы ПРО могли сбивать и российские ракеты, направленные на Польшу, а не только иранские ракеты, направленные на США".
До этого Варшава неоднократно опровергала пожелания, высказанные Киевом, чтобы польские ВС сбивали российские цели, которые летят в сторону их страны.
По информации The Times, из-за страха перед агрессией РФ НАТО, в частности, и запрещает Польше сбивать вражеские ракеты, хотя это является конституционной обязанностью страны. Также члены Альянса, расположенные в приграничье, разочарованы нерешительной позицией Соединенных Штатов, которые не реагируют должным образом на провокации и атаки Москвы.
Что известно о Defense Express
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