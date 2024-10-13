Дожди будут лить почти во всех областях: украинцев предупредили о сильной непогоде

Погода в Украине в понедельник, 14 октября, будет дождливой. Осадков следует ожидать практически во всех областях.
Без существенных осадков обойдется лишь днем на юге и в центральных областях. Об этом предупредила синоптик Наталья Диденко.
"Влажная погода с периодическими дождями будет преобладать практически повсеместно в понедельник, разве днем на юге и в центре Украины существенные осадки - вряд ли", - отметила она.
В южной части Украины и в центральных областях 14 октября будет тепло, температура воздуха составит +12...+18 градусов, на остальной территории будет +9...+13 градусов.
Погода в Киеве 14 октября
Понедельник в Киеве будет ветреным, облачным, холодным и временами дождливым, отметила синоптик. Максимальная температура в столице Украины в этот день составит примерно +11 градусов.
Кто такая Наталья Диденко
Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.
Погода в Украине - последние новости
Ранее сообщалось, что Украину накроют заморозки -3 градуса - стало известно, в каких областях будет резкое похолодание. Дожди в Украине будут лишь в первой половине недели, далее они прекратятся, но температурный фон будет на очень низком уровне.
Также сообщалось, что будут дождь, ветер и даже снег - синоптики предупредили украинцев об изменении погоды. Синоптики предупредили об опасных метеоявлениях в нескольких областях Украины.
Напомним, стало известно о магнитных бурях на выходные, 12-13 октября. Буря может иметь заметное влияние на технику и здоровье чувствительных людей.
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