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Украину накроют заморозки -3 градуса: в каких областях будет резкое похолодание

Алёна Воронина
13 октября 2024, 12:25
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Дожди в Украине будут лишь в первой половине недели, далее они прекратятся, но температурный фон будет на очень низком уровне.

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Погода в Украине - Украину накроют заморозки -3 градуса/ unsplash.com

Погода в Украине в течение недели, с 14 по 20 октября, будет достаточно холодной, с периодическими дождями и ночными заморозками.

В первой половине недели пройдут небольшие, местами умеренные дожди. Во второй половине недели под влиянием антициклона дожди отступят, однако температура воздуха будет сохраняться на достаточно низком уровне, особенно в ночные и утренние часы. Таким прогнозом погоды на неделю поделился кандидат географических наук, метеоролог Игорь Кибальчич, пишет meteoprog.

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Он предупредил, что в большинстве западных, северных и местами центральных областях возможны заморозки на поверхности почвы и в воздухе до -3 градусов.

Погода в Украине 14 октября

В понедельник, 14 октября, ночью в большинстве регионов страны, кроме юго-западных и центральных областей, пройдут дожди, в Приазовье местами с грозой. Днем в северных и восточных областях небольшой дождь, на остальной части страны без существенных осадков. Ветер ночью переменных направлений, 5-10 м/с, днем преимущественно западный, 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью составит +5...+10 градусов, днем +9...+14 градусов. В центральных и южных областях ночью +10...+15 градусов, днем +15...+20 градусов.

Погода в Украине 14 октября
Погода в Украине 14 октября/ meteoprog

Погода в Украине 15 октября

Во вторник, 15 октября, ночью в северных и северо-западных областях ожидается небольшой дождь, днем в большинстве регионов Украины, кроме юго-восточной части, пройдут небольшие дожди.

Ветер западный, северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +4...+9 градусов, днем +9...+15; в южной части и в Крыму ночью +7...+12 градусов, днем +13...+18.

Погода в Украине 15 октября
Погода в Украине 15 октября/ meteoprog

Погода в Украине 16 октября

В среду, 16 октября, на большей части территории Украины ожидаются небольшие, местами умеренные дожди, лишь в западных регионах преимущественно без осадков. Ночью и утром местами туманы.

Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +3...+8 градусов, днем +8...+13; в южной части и в Крыму ночью +7...+12 градусов, днем +11...+16.

Погода в Украине 16 октября
Погода в Украине 16 октября/ meteoprog

Погода в Украине 17 октября

В четверг, 17 октября, ночью и утром в южных, центральных и восточных областях местами пройдут небольшие дожди, днем по всей территории страны, за исключением Крыма осадков не предвидится. Ночью и утром местами в западных и центральных областях туманы.

Ветер преимущественно северный, 5-10 м/с, в западной части переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +2...+7 градусов, днем +8...+13; в западных областях ночью заморозки до -3 градусов.

Погода в Украине 18 октября

В пятницу, 18 октября, на всей территории страны под влиянием антициклона ожидается малооблачная погода без осадков, лишь на крайнем востоке и местами в Крыму пройдут небольшие дожди. Ночью и утром местами возможен туман.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +2...+7 градусов, днем +8...+13 градусов, в западных и северных регионах ночью заморозки до -3.

Погода в Украине 19 октября

В субботу, 19 октября, сохранится погода без осадков, лишь в Крыму местами пройдут небольшие дожди.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +2...+7 градусов, днем +8...+13 градусов, в западных, центральных и северных регионах ночью заморозки до -3.

Погода в Украине 20 октября

В воскресенье, 20 октября, продолжится влияние антициклона, поэтому на всей территории Украины осадков не предвидится.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +2...+7 градусов, днем +9...+14 градусов, в западных, центральных и северных регионах ночью заморозки до -3 градуса.

Кто такой Игорь Кибальчич

Игорь Кибальчич - синоптик Харьковского регионального центра по гидрометеорологии. Кибальчич является кандидатом географических наук.

Погода в Украине - последние новости

Ранее сообщалось, что ударят заморозки -3 и будут сильные дожди - стало известно, какие области Украины накроет похолодание. Через территорию Украины в выходные будет медленно продвигаться холодный фронт, который принесет с собой дожди с грозами и снижение температуры воздуха.

Также сообщалось, что красный уровень будет "драконить" страну - стало известно о магнитных бурях на выходные, 12-13 октября. Буря может иметь заметное влияние на технику и здоровье чувствительных людей.

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