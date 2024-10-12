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Сколько спичек на картинке: большинство людей не сможет дать правильный ответ

Алёна Воронина
12 октября 2024, 07:35
311
Только люди с мышлением детектива смогут правильно ответить на этот вопрос.
Загадка
Надо посчитать, сколько спичек на картинке/ jagranjosh

Если вы хотите проверить свою внимательность и сообразительность, то эта загадка точно вам поможет. Отыскать правильный ответ в ней смогут не все, ведь она настолько хорошо замаскирована, что даже "комар носа не подточит".

В загадке нужно правильно посчитать, сколько спичек изображено на картинке, пишет jagranjosh.

Не стоит сразу думать, что это будет легко. На самом деле так может казаться только с первых секунд, как вы увидите этот рисунок. Но как только вы начнете считать, то сразу поймете, что что-то не сходится.

видео дня

На разгадывание загадки дается всего 5 секунд, поэтому нужно будет спешить. Однако, если вам не удается посчитать спички настолько быстро, то можете не ограничивать себя такими временными промежутками, а продолжить разгадывать загадку в удобном для вас темпе.

Загадка
Нужно посчитать, сколько спичек на картинке/ jagranjosh

Не стоит спешить, если не хотите сразу зайти в тупик. Нужно сосредоточиться и внимательно осмотреть картинку, обращая внимание на все детали.

Внизу мы оставили правильный ответ.

Правильный ответ заключается в том, что на рисунке 8 спичек. Часть спичек лежит на переднем плане, а часть - сзади зажигалки. Интересная деталь заключается в том, что некоторые спички, которые лежат впереди, отражаются от поверхности зажигалки, а отражения не стоит считать.

Загадка
На картинке 8 спичек/ jagranjosh

Что такое головоломки?

Головоломка – задача, для решения которой, как правило, нужна смекалка, а не специальные знания высокого уровня. Тем не менее, некоторые головоломки стимулируют теоретические и практические разработки ученых.

Есть головоломки словесные (условие заданное в виде текста), графические (условие в виде рисунка), с предметами (спички, монеты и т.д.) и механические, пишет Википедия.

Ранее мы рассказывали о загадке, в которой нужно за 5 секунд отгадать, что не так на картинке. Если вам удастся найти ошибку за такой короткий промежуток времени, это означает, что вы имеете хорошие навыки решения проблем, что хорошо пригодится в жизни.

Также ранее мы рассказывали о загадке-лабиринт для самых внимательных, в которой только единицы найдут ответ за 5 секунд. Надо отыскать, из какого крана течет вода в ведро.

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