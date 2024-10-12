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Можно ли употреблять слово "сушилка": ответ удивит многих

Алёна Воронина
12 октября 2024, 05:55
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На самом деле есть несколько других слов, которые стоит употреблять в этом случае.
Ольга Багний, украинский язык
Можно ли употреблять слово "сушилка"/ коллаж: Главред, фото: скрин, unsplash.com

Слово "сушилка" слышали, наверное, большинство из нас. Однако не все знают, можно ли его использовать в украинском языке.

Автор и ведущая программы "Правильно українською" на "Радио Трек" Ольга Багний объяснила, можно ли употреблять такое слово и какими терминами лучше его заменить.

"Что такое "сушилка"? Кто-то называет так помещение, в котором что-то сушат, кто-то "сушилкою" называет аппарат для сушки белья, рук и тому подобное. На самом деле слова "сушилка" в украинском языке вообще нет. Есть слово "сушильня" - так называют помещение, где что-то сушат. Кстати, такое помещение можно также называть "сушаркою". "Сушарка" - это также аппарат для сушки белья, рук и т.п. Кстати, такие аппараты еще иногда называют "сушило". Согласитесь, интересное слово", - отметила Багний.

видео дня

Также она рассказала, что еще есть слово "сушарня" - так называют сушильные установки на фабриках. А есть также слова "сушильник" и "сушильниця" - это соответственно рабочий и работница, которые выполняют процесс сушки.

"Вот так вот правильно, не перепутайте. И запомните - слова "сушилка" в украинском языке нет", - подчеркнула она.

Смотрите видео с объяснением, можно ли употреблять слово "сушилка":

Кто такая Ольга Багний?

Ольга Багний – автор и ведущая программы "Правильно українською" и еще двух радиопрограмм на "Радио Трек". Ведет TikTok-канал об украинском языке.

Ранее Ольга Багний рассказала, почему нельзя говорить "дощова осінь". На самом деле осень не может быть "дощовою" - стоит употреблять другое слово вместо этого прилагательного.

Также ранее Ольга Багний рассказала, что такое "доброхіть". Большинство из нас используют целый ряд синонимов этого слова, даже не догадываясь, каким благозвучным словом их можно заменить.

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