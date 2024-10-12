Можно ли употреблять слово "сушилка": ответ удивит многих

На самом деле есть несколько других слов, которые стоит употреблять в этом случае.

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Можно ли употреблять слово "сушилка"/ коллаж: Главред, фото: скрин, unsplash.com

Слово "сушилка" слышали, наверное, большинство из нас. Однако не все знают, можно ли его использовать в украинском языке.

Автор и ведущая программы "Правильно українською" на "Радио Трек" Ольга Багний объяснила, можно ли употреблять такое слово и какими терминами лучше его заменить.

"Что такое "сушилка"? Кто-то называет так помещение, в котором что-то сушат, кто-то "сушилкою" называет аппарат для сушки белья, рук и тому подобное. На самом деле слова "сушилка" в украинском языке вообще нет. Есть слово "сушильня" - так называют помещение, где что-то сушат. Кстати, такое помещение можно также называть "сушаркою". "Сушарка" - это также аппарат для сушки белья, рук и т.п. Кстати, такие аппараты еще иногда называют "сушило". Согласитесь, интересное слово", - отметила Багний.

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Также она рассказала, что еще есть слово "сушарня" - так называют сушильные установки на фабриках. А есть также слова "сушильник" и "сушильниця" - это соответственно рабочий и работница, которые выполняют процесс сушки.

"Вот так вот правильно, не перепутайте. И запомните - слова "сушилка" в украинском языке нет", - подчеркнула она.

Смотрите видео с объяснением, можно ли употреблять слово "сушилка":

Кто такая Ольга Багний? Ольга Багний – автор и ведущая программы "Правильно українською" и еще двух радиопрограмм на "Радио Трек". Ведет TikTok-канал об украинском языке.

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