Пышные урожаи овощей и фруктов будут обеспечены: что надо делать в саду в октябре

Если не придерживаться этих правил и обойти их стороной, то это сильно навредит урожайности.

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Что надо делать в саду в октябре/ коллаж: Главред, фото: скрин, unsplash.com

Сбор успешного урожая фруктов и овощей, без сомнения, дарит каждому хозяину невероятное удовольствие.

Заядлые садоводы знают, что октябрь - это важная пора года, он которой также зависит то, каким будет ваш урожай в следующем году. Для того, чтобы он был пышным и щедрым, нужно будет выполнить некоторый список дел в саду и на огороде. Итак, давайте разбираться, что надо делать в саду в октябре, чтобы в следующем году иметь хороший урожай.

По словам экспертов Gardener's World, одна из самых важных вещей, которые вы можете сделать в октябре - это обрезать и сократить многие растения, которые растут у вас на участке, пишет The Mirror.

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Если не проводить обрезку кустов и других растений, то они могут стать домом для некоторых неприятных болезней и вредителей. Поэтому стоит убедиться, что вы обрезали спаржу до земли, если она растет у вас на участке. Ежевику и малину также следует обрезать на плодоносящих стеблях, вплоть до земли.

Gardener's World рекомендует брать черенки розмарина, тимьяна и других кустовых трав в это время года, а также разделять другие травы - к ним относятся майоран, шнитт-лук и мелисса, а бонусом этой работы является то, что вы можете разделить некоторые из них и поделиться ими с семьей, друзьями и соседями.

Важная октябрьская работа - разбрасывание навоза по участку, а чтобы защитить почву на протяжении всей зимы, специалисты рекомендуют использовать для этого озимую рожь.

Если у вас растут листья салата, то следует позаботиться о том, чтобы защитить их от мороза. Что касается посадки, то это месяц посева чеснока, фасоли, гороха, яровой капусты.

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