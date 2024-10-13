Украина не готова к морозной зиме: что будет с энергетикой - эксперт

Юрий Корольчук отметил, что Укрэнерго до сих пор не возобновило свою полноценную работу.

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энергетика, зима / Коллаж: Главред, фото: pexels, УНИАН

Украинская энергосистема может не выдержать морозную зиму. Она готова лишь к теплой зиме. Об этом заявил эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук, сообщает Киев24.

По его данным энергосистема готова только к зиме, когда средняя температура воздуха не будет опускаться ниже 3-5 градусов мороза ночью.

Проблемы остаются еще с 2022-2023 годов. Укрэнерго до сих пор не возобновило свою полноценную работу. На тепловых блоках был проведен только оперативный ремонт, капитальных ремонтов не было.

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"Там, скажем так, не было времени и не было финансовой возможности ... Много подстанций осталось, скажем так, в режиме оперативного ремонта. Там где-то поменяли, поставили новые автотрансформаторы, трансформаторы, но не везде, далеко не везде", - сказал Корольчук.

Он акцентировал на том, что не следует слишком оптимистично думать о том, что Украина имеет в три раза больше запасного оборудования, чем всегда.

"Это точно не факт, что все это оборудование можно будет использовать без соответствующей подготовки. То, что оно привезенное, подаренное нам в качестве технической и гуманитарной помощи, - это не значит, что его можно сразу использовать. Вот в чем проблема", - добавил он.

Кто такой Юрий Корольчук Юрий Корольчук - энергетический эксперт, соучредитель Института энергетических стратегий. Окончил философский факультет Львовского национального университета им. Ивана Франко. В течение 1998-2002 года реализовывал ряд аналитических проектов в Центре политических исследований Львовского национального университета им. И. Франко, Центре политических исследований "Новая Волна", Центре политического прогнозирования газеты "Высокий замок". В 2003-2004 гг. возглавлял пресс-службу компании ДК "Газ Украины", входившей в структуру НАК "Нафтогаз Украины". В 2004-2005 гг. стал главой пресс-службы ОАО "Укртранснафта", входящей в структуру НАК "Нафтогаз Украины" и являющейся монополистом на рынке транспортировки нефти в направлении стран Европейского Союза и на отечественные нефтеперерабатывающие заводы. С 2006 по 2010 год - начальник пресс-центра НАК "Нафтогаз Украины". С 2010 года - один из основателей Института энергетических исследований, член Наблюдательного Совета Института энергетических стратегий.

Отключение света в Украине зимой - главные новости

Многие эксперты и представители отрасли энергетики утверждают, что следующая зима для украинцев будет непростой. Как ранее объяснила эксперт по ядерной энергетике и ядерной безопасности Ольга Кошарная, основным фактором этого будут российские обстрелы, которые не прекратятся.

Накануне она также отметила, что довольно трудно прогнозировать что-то заранее, однако стоит быть готовыми к таким ситуациям, когда свет может быть только по четыре часа в сутки.

Напомним, что министр энергетики Герман Галущенко сообщал, что Украина имеет все шансы пройти зимний сезон в нормальном режиме, без многочасовых отключений света, если страна-агрессор Россия не будет наносить новых критических ударов по энергосистеме.

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