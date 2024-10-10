"Будем в полуокружении": в каком случае Украина будет воевать на 4 фронта - полковник

Если Украина начнет военную операцию в Беларуси, как это происходит в Курской области РФ, то это поставит страну перед огромными рисками. Об этом в интервью Главреду рассказал военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов.
В таком случае украинские военные будут вынуждены воевать сразу на 4 фронта. Фактически Украина может оказаться в полуокружении.
"Речь идет не только о том, что у нас нет оснований для начала такой операции, но и о том, что она предполагает огромные риски для нас – "война на два фронта". Мы и так сейчас воюем на три фронта, открывать ещё и четвертый – а мы это потянем, находясь фактически в полуокружении?" - сказал Жданов.видео дня
Кто такой Олег Жданов
Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт.
С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, где имеет более 900 тысяч подписчиков и 63 млн просмотров, пишет Википедия.
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А вот эксперт Жданов объяснил, сложит ли армия Беларуси оружие в случае наступления ВСУ. По его словам, такие заявления можно делать только на основе данных агентурной разведки, поэтому делать точные прогнозы сложно.
Также Жданов сказал, сколько военных нужно ВСУ для вторжения в Беларусь. У белорусов численность армии составляет 60 тысяч человек. Украине нужно иметь преимущество хотя бы в 2,5 раза.
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