"Будем в полуокружении": в каком случае Украина будет воевать на 4 фронта - полковник

Полковник запаса Олег Жданов убежден, что операция ВСУ в Беларуси поставит страну перед огромными рисками.

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Что будет, если Украину начнет операцию в Беларуси / коллаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, УНИАН

Если Украина начнет военную операцию в Беларуси, как это происходит в Курской области РФ, то это поставит страну перед огромными рисками. Об этом в интервью Главреду рассказал военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов.

В таком случае украинские военные будут вынуждены воевать сразу на 4 фронта. Фактически Украина может оказаться в полуокружении.

"Речь идет не только о том, что у нас нет оснований для начала такой операции, но и о том, что она предполагает огромные риски для нас – "война на два фронта". Мы и так сейчас воюем на три фронта, открывать ещё и четвертый – а мы это потянем, находясь фактически в полуокружении?" - сказал Жданов. видео дня

Кто такой Олег Жданов Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт. С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, где имеет более 900 тысяч подписчиков и 63 млн просмотров, пишет Википедия.

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А вот эксперт Жданов объяснил, сложит ли армия Беларуси оружие в случае наступления ВСУ. По его словам, такие заявления можно делать только на основе данных агентурной разведки, поэтому делать точные прогнозы сложно.

Также Жданов сказал, сколько военных нужно ВСУ для вторжения в Беларусь. У белорусов численность армии составляет 60 тысяч человек. Украине нужно иметь преимущество хотя бы в 2,5 раза.

Что известно об армии Беларуси / Инфографика: Главред

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