"Это война": в Воздушных силах рассказали правду об "уничтожении" системы Patriot

Российские оккупанты 9 октября ударили по позиции украинского ЗРК Patriot на территории Днепропетровской области.

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РФ ударила по позиции ЗРК Patriot / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, Википедия

Российские оккупанты ударили по позиции украинского ЗРК Patriot. Это произошло на Днепропетровщине 9 октября. Это подтвердил ВРИО начальника управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

В тот день Patriot вел противовоздушный бой и перехватил часть баллистических ракет, которые оккупанты запустили для ударов по Украине. Игнат утверждает, что враг не уничтожил систему Patriot, а повредил несколько единиц техники.

"Это война, на войне получают ранения не только люди, но и техника. Мало того, это же подразделение "Patriot" продолжает выполнять задачи в регионе", - заявил он. видео дня

Он также акцентировал на том, что система Patriot остается одной из самых приоритетных целей для врага. Россияне используют все доступные методы ведения разведки и не экономят "Искандеры", имея информацию о потенциальном пребывании системы ПВО в том или ином районе.

"Помните о сборе на макеты, об их важности и необходимости в этих условиях ведения войны. Враг часто целится по макетам, но иногда, к сожалению, это - реальная техника. Поэтому обращаюсь ко всем поклонникам Марьяны (Безуглой - ред.) и к тем, кто любит хейтить руководство ВСУ при потерях на войне", - добавил Игнат.

Игнат акцентирует на том, что системы Patriot вынуждены выживать, быстро меняя позицию, эффективно маскироваться, применять ограниченное количество техники в прифронтовой зоне, пытаясь поймать российский самолет на большом расстоянии.

Предоставление Украине систем Patriot - последние новости

Напомним, президент Румынии Клаус Йоханнис подписал указ о передаче Украине системы противовоздушной обороны Patriot. Указ вступил в силу 5 сентября после принятия законопроекта Сенатом и Палатой депутатов Румынии.

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил президента Румынии Клауса Йоханниса, правительство и парламент Румынии за решение предоставить Украине систему ПВО Patriot. Зеленский подчеркнул, что это важный вклад в защиту украинского неба и гражданской инфраструктуры от российских атак.

Как сообщал Главред, США планируют предоставить Украине 7 систем Patriot. Также Украина ожидает Patriot из Израиля.

Что известно о Patriot / Главред

ЗРК Patriot Patriot - американская система. Она есть в арсенале США и ряда стран НАТО. Комплекс приняли на вооружение сорок лет назад и с тех пор несколько раз серьезно модернизировали. Он эффективно сбивает крылатые ракеты и беспилотники. Комплекс Patriot может контролировать до полусотни целей и при этом стрелять одновременно по пяти из них. При этом размер и высота полета ракеты, самолета или дрона, которые надо сбить, особого значения не имеют. Универсальное средство противовоздушной обороны позиционных районов войск на средних и больших высотах. Обеспечивает противоракетную оборону (ПРО) на уровне армии США. Стоимость поставки 9 батарей (по 4 ПУ на батарею) систем Patriot может доходить до $9 млрд (включает в себя: 36 ПУ ЗУР PAC-3 (9 батарей по 4 ПУ), 288 ЗУР PAC-3, 216 ЗУР с усовершенствованным наведением GEM-t, 10 комплектов РЛС с фазированной решеткой, 10 контрольных станций захвата цели). Стоимость пуска одной ракеты составляет около 3 млн долл. США.

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