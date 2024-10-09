'Не хочет прекращения огня': Орбан выдал скандальное заявление в отношении Зеленского

Премьер Венгрии обвиняет Украину в отсутствии желания идти на компромисс.

https://glavred.info/politics/ne-hochet-prekrashcheniya-ognya-orban-vydal-skandalnoe-zayavlenie-v-otnoshenii-zelenskogo-10603607.html Ссылка скопирована

Орбан выдал скандальное заявление / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, facebook.com/orbanviktor, скриншот из видео на YouTube

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выдал новое странное заявление. Он начал убеждать мир в том, что президент Украины Владимир Зеленский и российский диктатор Владимир Путин якобы не хотят прекращения войны.

"Оба лидера, российский и украинский, твердо верят, что время работает на них, поэтому они не желают идти ни на компромисс, ни на мир. Они не хотят прекращения огня, они не хотят мира, они хотят драться, это плохо для Европы", - сказал Орбан.

Премьер обвиняет Зеленского и Путина в отсутствии желания принимать меры по прекращению огня.

видео дня

Кто такой Виктор Орбан / Инфографика: Главред

"Мирный план" Виктора Орбана 2 июля в Киев с неожиданным визитом приехал Орбан. Планы поездки премьер-министра Венгрии сложились после длительных переговоров относительно прав венгерского меньшинства Украины. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пообещал сделать "первые шаги" для содействия миру в Украине, отвечая на вопрос о том, что может сделать Венгрия во время своего председательства в Совете ЕС для прекращения войны в Украине. Во время переговоров Зеленский и Орбан договорились о работе над соглашением, которое снимет двусторонние проблемы. Орбан также предложил Зеленскому обеспечить прекращение огня для проведения мирных переговоров. "Я попросил Зеленского подумать о том, нельзя ли сделать иначе: сперва прекратить огонь, а затем вести переговоры о мире. Потому что прекращение огня могло бы обеспечить ускорение темпа этих переговоров", - венгерский премьер. Заместитель руководителя Офиса Президента Игорь Жовква заявил, что Венгрия не первая страна, которая говорит о прекращении огня, но у Украины есть четкая позиция, как достичь мира. Ее обсуждение уже началось во время первого саммита мира. По словам Жовквы, если Россия не будет говорить на языке ультиматумов, то во время второго саммита ее представители смогут в том или ином порядке присутствовать.

"Миротворческие" заявления Орбана - новости по теме

В первые недели председательства Венгрии в Совете Европейского Союза Орбан активно продвигал себя как "миротворца", совершая визиты в Украину, Россию, а впоследствии и в Китай. Напомним, во время визита 2 июля премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Киев, он пообещал сделать "первые шаги" для содействия миру в Украине.

Орбан также предложил украинскому президенту обеспечить прекращение огня для проведения мирных переговоров со страной-агрессором Россией.

Сразу после встречи с президентом Украины венгерский политик отправился на встречу с российским диктатором Путиным. Во время встречи Путин сразу же вспомнил об Украине и об ультиматумах, которые он выдвигал и ранее относительно прекращения войны.

Как сообщал Главред, премьер Венгрии заявил, что хотел бы избежать втягивания своей страны в войну против России. В то же время Орбан призвал Европу к ядерному разоружению.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред