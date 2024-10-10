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РФ за день захватила 4 населенных пункта, продолжаются штурмы - DeepState

Ангелина Подвысоцкая
10 октября 2024, 22:52
91
Российские оккупанты штурмуют два населенных пункта и продвинулись возле третьего.
РФ за день захватила 4 населенных пункта, продолжаются штурмы - DeepState
Россияне захватили 4 населенных пункта / коллаж: Главред, фото: 38 отдельная бригада морской пехоты, 31 отдельная механизированная бригада

Российские оккупанты захватили 4 населенных пункта и продолжают штурмовать еще два других. Об этом сообщает DeepState.

Враг захватил такие населенные пункты:

  • Николаевка (Краматорский район Донецкой области);
  • Красный Яр (Краматорский район Донецкой области);
  • Крутой Яр (Краматорский район Донецкой области);
  • Мясожаровка (Сватовский район Луганской области).

Отмечается, что враг пытается штурмовать Зеленый Шлях и Новоивановку в Суджанском районе Курской области. Также россияне продвинулись в Нью-Йорке Донецкой области. В Каменское зашли диверсионные группы, которые были успешно ликвидированы украинскими военными.

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Что такое DeepState?

DeepStateMap.Live - интерактивная онлайн карта боевых действий в Украине, которая дает возможность следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий российско-украинской войны, пишет Википедия.

Что происходит в Курской области - новости по теме

Силы обороны продвинулись возле Обуховки в Курской области, предположили аналитики американского Института изучения войны в своей сводке за 6-7 сентября. Россияне, в свою очередь, достигли продвижения в Любимовке.

ВСУ смогут удерживать часть Курщины в течение нескольких месяцев, написали журналисты Bloomberg со ссылкой на официальных лиц США. Как указано в материале, фактор присутствия в регионе можно будет использовать в рамках переговоров, но пока непонятно, когда они состоятся.

Наступление Украины в Курской области сделало возможным "обмен территориями", написали в Foreign Policy. Москва в таком случае не сможет одержать победу, а у Киева появятся шансы на завершение войны в свою пользу.

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