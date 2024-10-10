РФ за день захватила 4 населенных пункта, продолжаются штурмы - DeepState

Российские оккупанты захватили 4 населенных пункта и продолжают штурмовать еще два других. Об этом сообщает DeepState.
Враг захватил такие населенные пункты:
- Николаевка (Краматорский район Донецкой области);
- Красный Яр (Краматорский район Донецкой области);
- Крутой Яр (Краматорский район Донецкой области);
- Мясожаровка (Сватовский район Луганской области).
Отмечается, что враг пытается штурмовать Зеленый Шлях и Новоивановку в Суджанском районе Курской области. Также россияне продвинулись в Нью-Йорке Донецкой области. В Каменское зашли диверсионные группы, которые были успешно ликвидированы украинскими военными.
Что такое DeepState?
DeepStateMap.Live - интерактивная онлайн карта боевых действий в Украине, которая дает возможность следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий российско-украинской войны, пишет Википедия.
Что происходит в Курской области - новости по теме
Силы обороны продвинулись возле Обуховки в Курской области, предположили аналитики американского Института изучения войны в своей сводке за 6-7 сентября. Россияне, в свою очередь, достигли продвижения в Любимовке.
ВСУ смогут удерживать часть Курщины в течение нескольких месяцев, написали журналисты Bloomberg со ссылкой на официальных лиц США. Как указано в материале, фактор присутствия в регионе можно будет использовать в рамках переговоров, но пока непонятно, когда они состоятся.
Наступление Украины в Курской области сделало возможным "обмен территориями", написали в Foreign Policy. Москва в таком случае не сможет одержать победу, а у Киева появятся шансы на завершение войны в свою пользу.
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