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Фанаты Кремля. Почему активизировались сторонники Путина и как их наказывают

Анастасия Заремба
14 октября 2024, 12:45
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Незначительная часть украинского общества до сих пор остается сторонниками РФ. Для правоохранительных органов Украины выявление таких лиц стало непростой задачей.
война, фанаты РФ
В Украине оживились фанаты РФ / Коллаж Главред

В последнее время в Украине произошло несколько громких случаев с участием сторонников "русского мира". Даже на третьем году полномасштабной войны, после сотен российских атак по украинской земле, у них до сих пор возникают симпатии к путинскому режиму и его действиям в Украине, при этом проявляя пренебрежение к согражданам.

Что происходит с путинскими симпатиками в Украине и почему этих случаев становится больше - узнавал Главред.

Презирал военных и радовался их гибели

Одним из последних случаев, который возмутил пользователей Сети, стало поведение 45-летнего уроженца Харькова Дениса Виценко. В частности, мужчина, находясь в Киеве, записывал возмутительные видео, на которых радовался смертям военных и называл погибших "недотепами" (неценз.), "бандеровцами", удивляясь большому количеству флажков на Майдане Независимости. Также мужчина был недоволен рекламой отдельных подразделений Сил обороны Украины и публично называл бойцов этих подразделений "неонацистами".

видео дня
Фанаты Кремля. Почему активизировались сторонники Путина и как их наказывают
45-летний харьковчанин оскорблял военных в Киеве, его задержали/ Скриншот

Денис Виценко, который в последнее время проживал в Киеве, в Сети известен как музыкальный преподаватель, основатель музыкальных проектов, автор многих песен и человек, который отыграл множество концертов.

Видео нарушителя полиция нашла во время мониторинга соцсетей, после чего совместно с сотрудниками СБУ задержала мужчину вблизи его места жительства во время оперативных действий.

Правоохранители открыли против него уголовное производство по статье об оправдании или признании правомерной вооруженной агрессии РФ против Украины, за что ему грозит до пяти лет заключения.

После этого в Сети появилось так называемое извинение нарушителя. Мужчина "попросил прощения" сразу у всех, кого он мог обидеть своими "слишком резкими словами". Злоумышленник заявил, что ему "сыпятся сраные сообщения". После этого он попытался оправдаться своей якобы "благородной деятельностью", которая связана с обучением детей и концертами в детдомах.

Сторонница "республик" со стажем

Во время российской ракетной атаки по Киеву 7 октября получило огласку видео Алины Волошиной, которая находилась на железнодорожном вокзале Киева и злорадствовала тому, как "россияне е*ашат украинцев". В то же время киевляне, по ее словам, бежали в укрытие "как крысы".

Однако после опубликованного видео блогера-обожательницу РФ через несколько часов задержала столичная полиция в одном из заведений питания вблизи вокзала.

Фанаты Кремля. Почему активизировались сторонники Путина и как их наказывают
Для 23-летней уроженки Донецкой области это не первое проявление симпатии к РФ / Скриншот

Как оказалось, у 23-летней уроженки Донецкой области, которая в последнее время жила в Киеве, это не первое проявление симпатии к РФ. Так, в роликах с ее TikTok-страницы, женщина поддерживает созданные РФ "ДНР" и "ЛНР" и восхищается террористами из ЧВК "Вагнер". В частности, на одном из видео Волошина наложила на свое лицо виртуальную маску с картами оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей в цветах российского флага, а для аудиосопровождения выбрала песню, в которой, в частности, звучит: "Для меня Россия - мама, папа - яркий триколор".

Хулиганка пыталась развесить триколор РФ в Одессе

Еще один инцидент недавно произошел в Одессе, когда 7 октября женщина пыталась повесить российский флаг на месте снесенного памятника Екатерине II.

О скандальном случае стало известно из местных телеграм-каналов, которые распространили видео, на котором женщина в солнцезащитных очках и спортивной одежде поднялась на постамент снесенного монумента, развернула российский флаг и пыталась закрепить его на постаменте, но ей помешала группа прохожих.

В Одессе женщина пыталась повесить российский триколор
В центре Одессы женщина пыталась повесить российский триколор / Полиция Одесской области

Люди, которые проходили мимо, требовали от нарушительницы прекратить ее действия. После словесной перепалки вспыхнула стычка, и один из мужчин вырвал триколор из рук злоумышленницы. Пережохи напомнили женщине, что в этот же вечер Россия нанесла удар по городу, в результате которого погиб человек. Однако любительница РФ взялась спорить и утверждать, что ракеты по Одессе запустила якобы не страна-агрессор, а продолжается "гибридная война".

В конце концов, женщину заставили снять очки, и она сказала по-русски: "Ахмат" - сила, Россия - мощь, Аллаху акбар, Бог - один, ребята".

Полиция Одессы открыла уголовное производство против 43-летней местной жительницы, которая, как оказалось, уже привлекалась правоохранителями к ответственности за кражу, мелкое хулиганство и распитие спиртных напитков в общественном месте. Теперь женщине грозит до трех лет лишения свободы за оправдание вооруженной агрессии России против Украины.

До суда доходит лишь треть дел

Эксперты отмечают, что еще до начала войны Украина была одной из главных площадок влияния российской пропаганды - через телеканалы, социальные сети и другие информационные ресурсы. Однако поддержка пророссийских сил начала резко снижаться уже с 2014 года, а после полномасштабного вторжения в 2022 году большинство украинцев окончательно отвергли идею "русского мира".

Вместе с тем, часть общества, хоть и незначительная, до сих пор остается сторонником этой идеи. Для правоохранительных органов Украины выявление таких лиц стало непростой задачей, особенно на фоне того, что ранее симпатии к России часто воспринимались как норма, а информация о таких лицах скрывалась.

Но мнение, что таких случаев стало больше, вызвано только тем, что в последнее время СМИ начали остро освещать эту тему на фоне того, что правоохранители активно начали мониторить социальные сети, регистрировать такие преступления и проводить расследования по выявлению и привлечению лиц к уголовной ответственности. Однако фактически реальными приговорами завершается лишь треть аналогичных дел.

"Анализируя судебную практику за 2024 год (январь-май) Офисом генпрокурора было открыто более 1500 производств, 199 из них с обвинительным актом направлены в суд.За 2023 год Офис генпрокурора открыл более 4000 производств по статьям "государственная измена" и "коллаборационная деятельность", из которых только 30% были переданы в суд.Еще раньше, в 2022 году, из более 6000 производств по статьям "государственная измена" и "коллаборационная деятельность" судьи рассмотрели 37% дел. В то же время только в 62 делах из 618 признана виновность", - рассказал в комментарии Главреду советник адвокатского объединения GRACERS, адвокат Станислав Полевой.

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