Визит Байдена не предусматривает: встречи в формате "Рамштайн" не состоится - СМИ

Дальнейших решений в формате "Рамштайн", по данным СМИ, не следует ждать раньше результатов выборов в США.

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Следующий "Рамштайн" может состояться аж после выборов в США / Коллаж: Главред, фото: The White House, скриншот

Встреча контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн" с участием лидеров стран, скорее всего, не состоится в ближайшее время, сообщает ZDF.

По данным немецких СМИ, на это указывает то, что президент США Джо Байден планирует прибыть в Германию в четверг, 17 октября. Визит американского лидера был запланирован ранее, однако его отложили из-за урагана "Милтон".

В программе указано, что пребывание Байдена в Германии будет значительно сокращено и ограничено одним днем - 18 октября. Поэтому "Рамштайна" в ближайшее время не будет.

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Журналист ZDF Эльмар Тевессен отметил, что скорее всего, следующие решения в формате "Рамштайн" будут приниматься уже после проведения и публикации результатов выборов в США. Важно, что пока других источников, которые бы подтвердили эту информацию нет.

Что такое встречи в формате "Рамштайн"? Встречи в формате "Рамштайн" - это серия дипломатических встреч министров обороны нескольких десятков стран мира, которые состоялись с целью синхронизации и ускорения предоставления военного оружия Украине для противостояния российскому полномасштабному вторжению и обсуждения вопросов поддержки Украины после окончания войны. Хотя эти встречи проходят в разных местах, за ними закрепилось название по месту проведения первой - она проходила на базе Воздушных сил США "Рамштайн" в немецком городе Рамштайн-Мизенбах, что в федеральной земле Рейнланд-Пфальц. Встречи проходят в рамках "Контактной группы по вопросам обороны Украины". В апреле 2024 года Министерство обороны сообщило о создании формата "Рамштайн 2.0", что переходит от индивидуальных решений к коалиционному формату с помощью Офиса поддержки коалиций, пишет Википедия.

"Рамштайн" / Инфографика: Главред

Перенос встречи в формате "Рамштайн" - что известно

Напомним, еще 8 октября стало известно, что американский президент Джо Байден отложил свою запланированную поездку в Германию, где должен был дать "мощный сигнал Киеву" перед заседанием в формате "Рамштайн".

Ранее сообщалось, что заседание было запланировано на 12 октября. Его должен был возглавить президент США Джо Байден. Однако пока новая дата встречи определяется.

Накануне, отвечая на вопрос, планируют ли перенести заседание группы по вопросам обороны Украины, объединив ее с заседанием министров обороны НАТО 17-18 октября, в Пентагоне заявили, что пока нет окончательного решения.

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