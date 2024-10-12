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Речь не о победе Украины: в чем суть плана США по завершению войны

Анна Ярославская
12 октября 2024, 02:49
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США не хотят прямого столкновения с Россией.
Валерий Чалый, ВСУ
Валерий Чалый рассказал о плане США по завершению войны / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, РБК-Украина, 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада ​

В Белом доме, вероятно, есть план завершения войны в Украине. Его возможные детали раскрыл бывший посол Украины в США Валерий Чалый.

По его словам, первый пункт американского плана российско-украинской войны, вероятно, состоит в том, чтобы не допустить прямого столкновения с Россией. Чалый считает, что это решение было принято еще в первую неделю полномасштабного вторжения РФ в Украину.

"Во-вторых, это не допустить задействования НАТО, потому что это стало бы очень непростым тестом для Америки. Она не знает, сдаст ли этот тест", - сказал дипломат в интервью РБК-Украина.

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И третий пункт - "не допустить российскую победу над Украиной, чтобы Украина сохранилась, пусть не в территории, но как суверенная, независимая страна".

"Да, это план [США] не о победе Украины", - резюмировал США.

Кто такой Валерий Чалый

Валерий Чалый - украинский политический эксперт. Заместитель Главы Администрации Президента Украины (2014—2015). Чрезвычайный и полномочный посол Украины в США (2015—2019) и в Тринидаде и Тобаго (2016—2019).

Председатель правления Украинского кризисного медиа-центра.

План победы Зеленского и завершение войны - последние новости

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна-агрессор РФ игнорирует реальную дипломатию и украинскую Формулу мира, чтобы закончить войну справедливо на основе устава ООН. Однако, если будет реализован План победы Украины, РФ не сможет продолжать воевать и будет вынуждена согласиться на мир.

Зеленский заявил, что первый пункт плана победы – приглашение Украины в НАТО. Если будет принято такое решение, глава Кремля Владимир Путин потерпит геополитическое поражение.

план победы, план перемоги
План победы Зеленского - основные пункты / Инфографика Главреда

По данным Bloomberg, План победы Владимира Зеленского прохладно встретили в Вашингтоне. Западные союзники усилили давление на Киев в пользу конкретного плана окончания войны.

По словам главы Офиса президента Украины Андрея Ермака, План победы, инициированный президентом Владимиром Зеленским, будет представлен обществу. Однако опубликуют его не в полностью, поскольку ряд деталей данного документа является пока закрытым.

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