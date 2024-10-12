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"Нужно прекратить": в США жестко прокомментировали заявление Лаврова о войне

Юрий Берендий
12 октября 2024, 12:38
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Блинкен прокомментировал заявления главы российского МИД Сергея Лаврова относительно войны в Украине и отметил, что "не услышал ничего нового".
'Нужно прекратить': в США жестко прокомментировали заявление Лаврова о войне
Блинкен отреагировал на слова Лаврова о войне в Украине / Коллаж Главред, фото: УНИАН, скриншот из видео

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что не заметил изменений в риторике России относительно войны во время выступления министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. Об этом он сообщил на пресс-конференции в Лаосе в рамках Саммита Ассоциации стран Юго-Восточной Азии, интервью с которой обнародовал Госдепартамент США.

Блинкен вновь подчеркнул важность прекращения российской агрессии.

Он также отметил, что во время саммита Ассоциации стран Юго-Восточной Азии (ASEAN) не имел личной беседы с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, однако присутствовал во время его выступления.

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Он добавил, что Лавров был в зале во время его речи от имени США, как и он присутствовал во время выступления Лаврова от имени России.

"Поэтому я думаю, что можно с уверенностью сказать, что мы слышали друг друга. Я, к сожалению, не услышал ничего нового о российской агрессии против Украины", - сказал Энтони Блинкен журналистам.

Он подчеркнул, что страны на саммите однозначно заявили о необходимости прекращения этой агрессии.

"Ее нужно прекратить не только потому, что это агрессия против украинского народа - это агрессия против принципов, которые лежат в основе международной системы, которые так необходимы, чтобы помочь нам сохранить мир и стабильность, включая уважение к суверенитету, территориальной целостности и независимости", - подчеркнул госсекретарь США.

Несмотря на то, что саммит Ассоциации стран Юго-Восточной Азии проходил далеко от Украины, Блинкен отметил, что "поражает, насколько много государств из Индо-Тихоокеанского региона, которые находятся на другом конце света, глубоко обеспокоены тем, что происходит в Украине".

Кто такой Энтони Блинкен?

Энтони Блинкен - государственный секретарь США с 26 января 2021 года. Заместитель советника по национальной безопасности президента США Барака Обамы с 2009 до 2013. Во время президентства Обамы, помогал США с политикой в Афганистане, Пакистане и ядерной программой в Иране, пишет Википедия.

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Напомним, как ранее сообщал Главред, Вооруженные силы Украины продолжают удерживать оборону в Торецке, несмотря на частичный прорыв противника в город, продолжаются интенсивные уличные бои. Это создает тактические преимущества для украинской армии, поскольку враг несет значительные потери, рассказал глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан.

В ночь на 12 октября Силы обороны Украины нанесли удар по нефтебазе на Луганщине, где хранились горюче-смазочные материалы для российской армии, сообщает Генштаб ВСУ.

Кроме того, по данным Института изучения войны (ISW), в Украине воюют северокорейские солдаты, часть из которых проходит подготовку в России для возможного дальнейшего развертывания вместе с российскими войсками.

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