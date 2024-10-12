РФ атаковала Украину неизвестными ракетами и БПЛА: в пяти областях гремели взрывы

В ночь на субботу, 12 октября, в результате противовоздушного боя в Украине сбиты 24 вражеских БпЛА из 28 запущенных страной-агрессором РФ.
Еще два дрона в результате противодействия РЭБ локационно потеряны, сообщили в Командовании Воздушные силы ВСУ в Telegram.
Как отмечается, в ночь на 12 октября противник атаковал Украину ракетами неустановленного типа (район пусков – Белгородская обл., РФ) и 28-ю ударным БпЛА (район пусков – Курск, Приморско-Ахтарск, РФ).
К отражению воздушного нападения привлечены зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных сил и сил обороны Украины.
Что такое Воздушные силы ВС Украины?
Воздушные силы Вооруженных сил Украины - вид вооруженных сил в составе Вооруженных сил Украины, который имеет на вооружении истребительную, бомбардировочную и транспортную авиацию, а также зенитные ракетные войска и радиотехнические войска. Военно-воздушные силы в этом виде были созданы в 2004 году путем объединения двух видов: Военно-воздушных сил и Войск противовоздушной обороны Украины, пишет Википедия.
"В результате противовоздушного боя сбиты 24 вражеских БПЛА в Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Николаевской, Херсонской областях. В результате активного противодействия РЭБ два вражеских беспилотника локационно потеряны", - добавили в Воздушных силах ВСУ.
Смотрите видео - убийцу дронов показали в действии:
Удары РФ по Украине - последние новости по теме
Напомним, в ночь на 6 октября 2024 года страна-агрессор Россия массированно запустила по Украине беспилотники. Взрывы прогремели в Одессе, Харькове, Киевской, Запорожской, Херсонской, Житомирской, Сумской, Черкасской, Винницкой, Хмельницкой областях, Полтавском районе и в пригороде Киева.
Как сообщалось, 5 октября российские войска осуществили очередной пуск дронов-камикадзе типа "Шахед" по территории Украины - под вражеским ударом оказалась Одесса. Мэр Одессы Геннадий Труханов также рекомендовал горожанам искать безопасные места, поскольку дроны изменили курс на город. В 23:11 в городе прогремели взрывы. Вскоре Труханов сообщил об опасности ударных беспилотников для Приморского района и Аркадии.
Ранее сообщалось о том, что в Киеве прогремела серия взрывов. Мониторинговые паблики сообщали, что вокруг Киева было зафиксировано около 10 "Шахедов". На Киев барражирующие боеприпасы заходили ночью, волнами и по разным направлениям. Силами и средствами ПВО все российские ударные дроны обезвредили.
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